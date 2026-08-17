Kerkez Milos jóval nagyobb szabadságot kap Iraolától

Cody Gakpo és a nyáron érkező Jérémy Jacquet góljával 2–0-ra legyőzte a Liverpool a Comót felkészülési mérkőzésen. Az angol klub mindkét magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet, utóbbi a klub hivatalos honlapjának értékelte a meccset.

„Nyerni akartunk, hogy jó mentalitással készülhessünk a bajnokságra. Jól játszottunk, nem kaptunk gólt, a védők jól teljesítettek. Persze van még mit csiszolnunk a védekezésen, de a szélsők is sokkal többet segítenek hátra.”

Kerkez elárulta, hogy készen áll az új Premier League-idényre.

„A nyáron először játszottam 90 percet, úgyhogy kicsit elfáradtam. Hosszú időm volt feltöltődni ezen a nyáron, de kihagytam edzéseket. Viszont jó, hogy visszatérhettem, és teljes meccset játszottam. A játékosok nagy részének szüksége van a 90 percre, mert fel kell készülnünk a Premier League intenzitására, ráadásul nagyon kemény 90 perc vár ránk Newcastle-ban.”

A magyar válogatott labdarúgó szerepköre is változott némileg, mióta Andoni Iraola a vezetőedző.

„Látható, hogy jóval nagyobb szabadságot kaptam tőle, szabadabban játszhatok a szélen, így több labdát küldhetek be a tizenhatoson belülre. Az edzőtől rengeteg önbizalmat kaptam még korábban Bournemouthban, azt kell tennünk, amit mond. Ha a csúcson akarunk versenyezni, azt a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában kell megtennünk, már mindannyian nagyon várjuk, hogy kezdődjön az idény. A Newcastle otthonában mindig remek a hangulat, de ez az első meccs, és mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot.”