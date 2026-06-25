Curacao szenzációs videóval hangol a sorsdöntő meccsre Elefántcsontpart ellen

Curacaónak még van esélye a továbbjutásra az E-csoportban. Ehhez az este 10 órakor kezdődő meccsen le kell győznie Elefántcsontpartot. Ha sikerül, az a vb-történelem egyik legnagyobb meglepetését jelentené. A nemzet csapata ennek megfelelő videóval hangol a sorsdöntő csatára.

For our 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱.

For our 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲.

For every 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 that brought us here. 🇨🇼#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/LEH5eK99eZ — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 25, 2026

E-CSOPORT

22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!