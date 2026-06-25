Curacao szenzációs videóval hangol a sorsdöntő meccsre Elefántcsontpart ellen
Curacaónak még van esélye a továbbjutásra az E-csoportban. Ehhez az este 10 órakor kezdődő meccsen le kell győznie Elefántcsontpartot. Ha sikerül, az a vb-történelem egyik legnagyobb meglepetését jelentené. A nemzet csapata ennek megfelelő videóval hangol a sorsdöntő csatára.
E-CSOPORT
22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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