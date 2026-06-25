Nemzeti Sportrádió

Curacao szenzációs videóval hangol a sorsdöntő meccsre Elefántcsontpart ellen

R. P.R. P.
2026.06.25. 17:09
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Curacao

Curacaónak még van esélye a továbbjutásra az E-csoportban. Ehhez az este 10 órakor kezdődő meccsen le kell győznie Elefántcsontpartot. Ha sikerül, az a vb-történelem egyik legnagyobb meglepetését jelentené. A nemzet csapata ennek megfelelő videóval hangol a sorsdöntő csatára.

E-CSOPORT
22.00: Ecuador–Németország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Curacao–Elefántcsontpart (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 vb 2026 Curacao
Legfrissebb hírek

Maradona vb-búcsúja meglehetősen nagy döbbenetet váltott ki

Foci vb 2026
12 perce

Még szerencse, hogy van Gabriel

Foci vb 2026
1 órája

A kapura lövések és a gólok száma is növekszik az ivószünet után

Foci vb 2026
1 órája

Az Arsenal végleg megszerezte az ecuadori kulcsembert

Angol labdarúgás
2 órája

Klubot váltott a svájciak támadója

Foci vb 2026
2 órája

Hatalmas volt az öröm Dél-Afrikában is – videó

Foci vb 2026
3 órája

Íme, a mai, holnap hajnali felhozatal!

Foci vb 2026
3 órája

Jürgen Klopp véleménye a kötelező ivószünetekről

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik