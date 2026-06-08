Szívügy – Somogyi Zsolt jegyzete

IJESZTŐ JELENET – Christian Eriksen összeesett a pályán, futballmérkőzés közben. Szörnyű hír, és sajnos több ilyen jelenetet láttunk már, nekünk elég Fehér Miklósra gondolni, aki 2004 elején, a Benfica játékosaként hunyt el meccs közben. Eriksen az Odensében rendezett dán–ukrán felkészülési mérkőzésen vesztette eszméletét, és a két csapat játékosai, leírni is borzasztó, rutinosan állták körül a bajba jutott játékost, akinek a megmentésén az orvosi stáb tagjai dolgoztak. Már van ebben gyakorlatuk: a középpályás 2021-ben már összeesett a pályán, megállt a szíve a dán–finn Európa-bajnoki mérkőzésen, így ha az eset megrendítő is volt, meglepettnek senki sem tűnt. Most a futballista magához tért, lesétált a pályáról, és a kórházból üzent: jól van, minden rendben.

A koronavírus-járvány miatt 2021-ben rendezett 2020-as Eb idején Christian Eriksen a milánói Inter játékosa volt, de az olasz szabályok nem teszik lehetővé, hogy ilyen szívproblémával, pacemaker beültetése után bárki pályára lépjen bajnoki mérkőzésen. A futballista Angliába igazolt, és ez már akkor sem volt igazán érthető: ha az olasz élvonal tempója kockázatos egy szívbetegnek, hogy engedik játszani a Premier League-ben, a világ egyik legintenzívebb, a szervezetet leginkább igénybe vevő bajnokságában?! A Brentford, majd a Manchester United labdarúgójaként, ha játszott, örömmel látták őt a drukkerek: mindenki tudta, min ment keresztül. Az előző idényben a szintén nem a sétatempójáról ismeretes Bundesligában szerepelt, igaz, a kieséstől nem tudta megmenteni a Wolfsburgot – és most, az évad végén, a nyári pihenő kezdete előtti napokban ismét rosszul lett a pályán.

Alighanem természetes reakció, ha az emberben felötlik a kérdés: megéri? Érdemes folytatni? Nem a tűzzel, egész pontosan a saját életével játszik Eriksen – ha játszik? Ez már nem játék, hogy kikeveredjünk a szójátékból, de tényleg: ezt a helyzetet tényleg illik komolyan venni. Nem kétséges: Christian Eriksent gyakori és alapos orvosi ellenőrzés után engedik futballozni, és világos: nagyon szeret futballozni, mondhatni, nincs szíve (jaj…) abbahagyni, de félő, esetében túlságosan nagy a kockázat.

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