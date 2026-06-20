Két éve a Fehérvár egyik legjobbja volt – a lengyel újonchoz szerződött

A norvég középpályás, Tobias Christensen 2023 januárjában, a Valarengától szerződött Fehérvárra, az NB I-be. A 2023–2024-es idényben a csapat egyik legjobbja volt, 32 meccsen kilenc gólt és hét gólpasszt jegyzett.

2024-ben, 52 NB I-es meccs után (melyeken kilenc gólt és nyolc gólpasszt ért el) szerződött a Rapid Bucuresti-hez. A román élvonalban két idény alatt 49 bajnokin már csak két gólig jutott. A napokban pedig a Wieczysta Kraków jelentette be, hogy kétéves szerződést kötött a 26 éves játékossal, a Transfermarkt szerint 700 ezer eurót fizet érte a lengyel klub. A Wieczysta tavasszal jutott fel az Ekstrkalsába, története első élvonalbeli idényére készül.