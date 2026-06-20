Nemzeti Sportrádió

Két éve a Fehérvár egyik legjobbja volt – a lengyel újonchoz szerződött

2026.06.20. 06:26
null
Tobias Christensen (balra) Lengyelországban folytatja a pályafutását (Fotó: kswieczysta.com)
Címkék
Fehérvár NB I Wieczysta Kraków Tobias Christensen
A lengyel élvonal újonca, a Wieczysta Kraków jelentette be a volt fehérvári, norvég középpályás Tobias Christensen szerződtetését.

 

A norvég középpályás, Tobias Christensen 2023 januárjában, a Valarengától szerződött Fehérvárra, az NB I-be. A 2023–2024-es idényben a csapat egyik legjobbja volt, 32 meccsen kilenc gólt és hét gólpasszt jegyzett. 

2024-ben, 52 NB I-es meccs után (melyeken kilenc gólt és nyolc gólpasszt ért el) szerződött a Rapid Bucuresti-hez. A román élvonalban két idény alatt 49 bajnokin már csak két gólig jutott. A napokban pedig a Wieczysta Kraków jelentette be, hogy kétéves szerződést kötött a 26 éves játékossal, a Transfermarkt szerint 700 ezer eurót fizet érte a lengyel klub. A Wieczysta tavasszal jutott fel az Ekstrkalsába, története első élvonalbeli idényére készül.    

 

Fehérvár NB I Wieczysta Kraków Tobias Christensen
Legfrissebb hírek

A 42 éves Tomás Tujvel hosszabbított a Honvéddal

Labdarúgó NB I
10 órája

Borbély Balázs: Mindenki megkapja az esélyt a bizonyításra!

Labdarúgó NB I
12 órája

A ZTE edzőjelöltje Amorim időszakában dolgozott a Sportingnál – NS-infó

Labdarúgó NB I
12 órája

Hétfőn sorsolnak az új idényre a labdarúgó NB I-ben

Labdarúgó NB I
14 órája

A Slavia Prahától érkezett támadó az Újpesthez – hivatalos

Labdarúgó NB I
15 órája

Vasas: rajtra készen – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 22:47

Botka Endrével hosszabbított a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 18:13

ZTE: szombaton érkezik az új, portugál vezetőedző – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.18. 15:12
Ezek is érdekelhetik