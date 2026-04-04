Csorba Noel megszerezte az első gólját a Somorjában

DUDUCZ TIBOR
• Pozsony
2026.04.04. 17:26
Fotó: STK Somorja
Csorba Noel Inter Bratislava Somorja
A győri nevelésű Csorba Noel góllal járult hozzá az STK Somorja 2–0-s győzelméhez a szlovák másodosztályú labdarúgó-bajnokságban játszott mérkőzésen, a pozsonyi Inter otthonában.

 

Nem kezdte jól a tavaszi idényt az egyetlen magyar többségi tulajdonú csapat a másodosztályban: öt mérkőzésen mindössze két pontot szerzett. „Ugyan az egyik meccsen nem kaptunk gólt, de a legnagyobb gond, hogy az első öt találkozón csak egyszer találtunk a kapuba” – mondta a Nemzeti Sportnak a somorjaiak balhátvédje, aki az ETO FC-től érkezett kölcsönbe.

A 19 éves játékos korosztályos magyar válogatott volt, és az FC Torino akadémiáján is megfordult.

A somorjaiak a nagy múltú Interhez látogattak, amely még a második helyért harcol, ami esélyt jelent az élvonalba jutásra. A felvidéki klubhoz két hete visszatérő vezetőedző, Michal Kuruc irányításával a kék-fehérek az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtották. Hátul stabilak voltak: Csorba Noel mellett az egykori gyirmóti, komáromi és kassai játékos, Varga Péter, valamint a Győrből kölcsönkapott Urblík Norbert is biztos pontnak számított.

„A legfontosabb az volt, hogy mi szerezzük meg a vezetést. Ez sikerült is egy szép akció végén. A szünet után ránk jöttek a hazaiak, de a csapat védekezése remekül működött. Az ellenakcióinkban is mindig benne volt a veszély. Negyedórával a vége előtt eljött az én pillanatom: bevetettem egy indulócselt, és úgy gondoltam, ha jön a labda, ott kell lennem. Zorantól (Zoran Záhradník) érkezett a beadás, én pedig fejjel a bal sarokba irányítottam a labdát” – idézte fel a találatát Csorba Noel.

„A gól nagyon sokat jelent számomra, ez volt az első Somorján, ráadásul három pontot ért. Remélem, jönnek még a gólok és az asszisztok is. Nagyon kellett ez a győzelem. Ez a három pont lendületet kell, hogy adjon, be kell indulnunk” – tette hozzá a védő, aki a mezőny legjobbjai közé tartozott.

SZLOVÁK MÁSODOSZTÁLY
23. forduló
Inter Bratislava–STK Somorja 0–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést, fejjel gólt szerzett

 

Legfrissebb hírek

Videók: Kovács Bendegúz újabb gólja; Csorba Noel is betalált

Légiósok
2026.04.04. 07:48

Az ETO kölcsönadta fiatal középhátvédjét a somorjai csapatnak

Labdarúgó NB I
2026.02.23. 11:51

Kölcsönadta gambiai támadóját a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
2025.07.30. 19:32

Pádár Nikolett és Ábrahám Minna századra azonos idővel aranyérmes a somorjai U23-as Eb-n!

Úszás
2025.06.26. 21:09

Lévai Levente: Még mindig libabőrös vagyok, hihetetlen!

Birkózás
2025.04.16. 07:15

Alekszanjan visszalépett, Szőke Alex Európa-bajnoki bronzérmes!

Birkózás
2025.04.13. 17:34

Szőke Alex bronzmeccses – három birkózónkért szoríthatunk helyosztón vasárnap!

Birkózás
2025.04.13. 16:15

Losonczi nyerte a gigászok csatáját: Európa-bajnok Somorján!

Birkózás
2025.04.12. 20:35
Ezek is érdekelhetik