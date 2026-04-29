Az Eger szétlövéssel győzte le a Szegedet a férfi vízilabda ob I-ben
A férfi vízilabda ob I felsőházának 7. fordulójában a One Eger szétlüövéssel legyőzte a VasasPlaketet.
Az felsőházban utolsó helyen álló Eger értékes győzelmet aratott, Rádli Rajmund és Salamon Ferenc is négy gólt dobott.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ
One Eger–VasasPlaket 13–13 (4–2, 3–4, 3–5, 3–2) – szétlövéssel 3–1
BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa 19–12 (5–2, 5–1, 4–6, 5–3)
Később
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC
Tabella később
NŐI OB I
ALSÓHÁZ
19.00: Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
