Maradona emberöléssel vádolt orvosa ártatlannak vallotta magát

Diego Maradona személyi orvosát, Leopoldo Luquét csütörtökön a Buenos Aires melletti San Isidro büntetőbíróságán hallgatták meg – írja az O Globo.

„Ártatlan vagyok, mélységesen sajnálom a halálát” – jelentette ki vallomásában az idegsebész, akit az argentin bíróság rendkívüli gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádol.

Ő volt az első a hét vádlott közül, aki úgy döntött, hogy tanúvallomást tesz a második tárgyaláson, amelyen az ügyben felvetődő esetleges büntetőjogi felelősséget vitatták meg. Mielőtt kijelentette, hogy ártatlan, Luque azt mondta, hogy elemezni fogja a volt játékos halálának okával kapcsolatos jelentéseket.

„Először is elemezni szeretném Diego Maradona úr halálának okát, figyelembe véve a boncolás által megállapított diagnózist: krónikus szívelégtelenség szívizomgyengeséggel, amely a hivatalos szakértői jelentések szerint a kezelés hiánya miatt dekompenzálódott és súlyosbodott.”

Az idegsebész dokumentumokat hozott magával a meghallgatásra, köztük az Európai Kardiológiai Unió tudományos cikkeit, klinikai tanulmányokat, valamint orvosi szakirodalmat a tüdőödémáról, a túl gyors szívveréssel járó ritmuszavarról és a szívelégtelenségről.

„Nem azért vagyok itt, hogy kimondjam, amit gondolok, hanem azért, hogy kimondjam, ami le van írva” – hangsúlyozta.

Vallomása első pillanataitól kezdve Luque az ügyben foglalt orvosi következtetések cáfolatára összpontosított. Emellett tagadta, hogy Maradona halála előtt hosszabb ideig szenvedett volna.

„Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nem így történt, Maradona nem kínlódott.”

A kijelentés ellentmond a San Isidro-i Ügyészség által összehívott, tíz szakértőből álló orvosi bizottság véleményének. A csoport 2021 májusában arra a következtetésre jutott, hogy Maradona egyértelműen hosszan tartó gyötrelmes időszak után hunyt el, és hogy a halála előtti órákban nem figyeltek oda megfelelően az állapotára.

„Maradona halálának bekövetkeztét megelőzően legalább 12 órával elkezdett haldolkolni. Egyértelműen hosszan tartó gyötrelmes időszak jeleit mutatta, amiből arra következtethetünk, hogy a betegre nem figyeltek oda kellőképpen – áll a dokumentumban.

A világbajnok legenda 2020. november 25-én hunyt el, 60 évesen, akut szívelégtelenségben, amely tüdőödémához vezetett – miközben otthoni ápolásban részesült. A per fő kérdése, hogy hozzájárultak-e halálához az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek döntései, tettei. A futball-legenda fia, Diego Armando Maradona Jr., korábban úgy nyilatkozott, szerinte apját „meggyilkolták”, mert „sorsára hagyták, amikor lehetett volna tenni valamit” azért, hogy életben maradjon. Az eljárás során több mint 120 tanút hallgatnak meg és a tárgyalások sora legalább júniusig eltarthat.

A világklasszis labdarúgó pályafutása során odahaza az Argentinos Juniorsban, a Boca Juniorsban és a Newell’s Old Boysban, Spanyolországban a Barcelona és a Sevilla, Olaszországban pedig a Napoli csapatában játszott. Összesen 589 hivatalos mérkőzésén 310 gólt szerzett, a válogatottban 91 alkalommal szerepelt, és 34-szer volt eredményes.