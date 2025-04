Ítéletet hoztak a meggyilkolt volt MTK-labdarúgó ügyében – sajtóhír

A Blikk hétfőn beszámolt róla, hogy megszületett az ítélet Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyében. Három férfit vádoltak, egyikük az ismert zenész, Curtis bátyja.

Az ítélet szerint L. István életfogytiglani fegyház-, H. László pedig életfogytiglani börtönbüntetést kapott, mindketten legkorábban 25 év múlva szabadulhatnak. Curtis testvérét, Sz. Lajost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ő 27 év múlva kerülhet legkorábban szabadlábra.

2010 március végén számoltak be a lapok a hírről, hogy titokzatos módon tűnt el Katzenbach Imre, az Eclipse-ügyben körözött volt MTK-s labdarúgó, a férfi Mercedesét és személyi iratait hátrahagyva vált köddé néhány nappal a születésnapját követően. Az Eclipse-ügy éppen akkor, 2010 március közepén robbant ki, miután az akkori Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be az ügy felderítéséről. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a 45 éves, sülysápi kötődésű Katzenbach Imre neve mintegy két hónappal korábban – vagyis mintegy három hónappal az eltűnését követően – vetődött fel az egyik céggel kapcsolatban. A vámosok szerint megalapozottan gyanúsítható bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára.

A rendőrség 2019-ben arról számolt be a hivatalos honlapján, hogy a kitartó körözési munka és a minden részletre kiterjedő adatgyűjtés eredményeképpen olyan információk jutottak a birtokába, hogy a Katzenbach emberölés áldozatává vált. A nyomozás során kiderítették, hogy hol rejtették el a holttestet, így a nyomozók Baranyajenő térségében megtalálták, és azonosították a sértett földi maradványait.