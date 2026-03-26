Bohózatba illő hiba után kapott gólt a négyszeres angol bajnok kapus – videó

M. B.M. B.
2026.03.26. 10:43
Fotó: Getty Images
Címkék
Gotham FC Ann-Katrin Berger női labdarúgás NWSL
Ritkán látható gólt kapott az amerikai női élvonalban (NWSL) szereplő, címvédő Gotham FC a Denver Summit elleni, magyar idő szerint csütörtök hajnali bajnokin. A találkozó 73. percében a hazaiak négyszeres angol bajnok (a Chelsea játékosaként – a szerk.), a német válogatottal Eb-ezüstérmes kapusa, Ann-Katrin Berger túl sokat dajkálgatott egy hazaadott labdát, a lesipuskás Natasha Flint pedig „lelopta” azt a rutinos kapus lábáról, s megszerezte csapata második gólját, beállítva a 0–2-es végeredményt.

 

 

Gotham FC Ann-Katrin Berger női labdarúgás NWSL
