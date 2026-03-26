Bohózatba illő hiba után kapott gólt a négyszeres angol bajnok kapus – videó
Ritkán látható gólt kapott az amerikai női élvonalban (NWSL) szereplő, címvédő Gotham FC a Denver Summit elleni, magyar idő szerint csütörtök hajnali bajnokin. A találkozó 73. percében a hazaiak négyszeres angol bajnok (a Chelsea játékosaként – a szerk.), a német válogatottal Eb-ezüstérmes kapusa, Ann-Katrin Berger túl sokat dajkálgatott egy hazaadott labdát, a lesipuskás Natasha Flint pedig „lelopta” azt a rutinos kapus lábáról, s megszerezte csapata második gólját, beállítva a 0–2-es végeredményt.
Legfrissebb hírek
Női labdarúgás: Nürnbergbe szerződött a pécsi tehetség
Légiósok
2026.01.30. 09:27
Spanyol címvédés a női labdarúgó Nemzetek Ligájában
Minden más foci
2025.12.02. 21:26
Ezek is érdekelhetik