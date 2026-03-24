A Bröndby szerint semmi alapja nem volt Barbarez kifakadásának a vb-pótselejtező előtt

A történet azzal kezdődött, hogy Sergej Barbarez egy sajtótájékoztatón hangot adott nemtetszésének, hogy a Bröndby walesi vezetőedzője, Steve Cooper az utóbbi időben alig-alig játszatta a bosnyák válogatott egyik fontos játékosát, Benjamin Tahirovicot. A szövetségi kapitány továbbá ha nem is mondta ki konkrétan, de félreérthetetlenül célzott rá, hogy mindez azért lehet, mert Wales hamarosan Bosznia-Hercegovinával vív világbajnoki pótselejtezőt.

„Amikor egy edző azt üzeni a játékosnak, hogy sok sikert kíván neki, de nem a válogatottjának, akkor az komoly kérdéseket vet fel” – mondta többek között Barbarez.