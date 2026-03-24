A Bröndby szerint semmi alapja nem volt Barbarez kifakadásának a vb-pótselejtező előtt

2026.03.24. 14:36
null
Benjamin Tahirovic (Fotó: Getty Images)
Mint arról hétfőn már hírt adtunk, Sergej Barbarez, a bosnyák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kifakadt a Bröndby vezetőedzőjére, a walesi Steve Cooperre, amiért mostanság kevesebbet játszatta bosnyák válogatott légiósát, Benjamin Tahirovicot. Nem kellett várni 24 órát, és máris megérkezett a válasz a dán klub részéről.

A történet azzal kezdődött, hogy Sergej Barbarez egy sajtótájékoztatón hangot adott nemtetszésének, hogy a Bröndby walesi vezetőedzője, Steve Cooper az utóbbi időben alig-alig játszatta a bosnyák válogatott egyik fontos játékosát, Benjamin Tahirovicot. A szövetségi kapitány továbbá ha nem is mondta ki konkrétan, de félreérthetetlenül célzott rá, hogy mindez azért lehet, mert Wales hamarosan Bosznia-Hercegovinával vív világbajnoki pótselejtezőt.

„Amikor egy edző azt üzeni a játékosnak, hogy sok sikert kíván neki, de nem a válogatottjának, akkor az komoly kérdéseket vet fel” – mondta többek között Barbarez.

A Reuters értesülései szerint Barbarez mondatai után Tahirovic felvette a kapcsolatot Cooperrel, hogy bocsánatot kérjen tőle, majd a Bröndby sportigazgatója, Benjamin Schmede is megkereste a bosnyák szövetségi kapitányt, hogy megmagyarázza a döntés hátterét. Később pedig Sören Hanghöj, a Bröndby kommunikációs igazgatója ismertette a dán klub álláspontját: „Ezek elég túlzó találgatások. Steve nyilvánosan elmondta a döntése mögött húzódó okokat, és egyikük sem kapcsolódik egyik válogatotthoz sem. Ez magától értetődő” – mondta a BBC-nek.

„Ez a klub döntése volt, amelyet az egész szakmai stáb és a menedzsment közösen hozott meg. És Bröndbyben amúgy sincs sok walesi szurkoló...” – tette hozzá a dán klub képviseletében a kommunikációs vezető.

Wales csütörtökön fogadja Bosznia-Hercegovinát a világbajnoki pótselejtező európai zónájának elődöntőjében, a továbbjutó az Olaszország–Észak-Írország mérkőzés győztesével küzdhet meg a vb-n való szereplés jogáért.

 

