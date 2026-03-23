Vb-pótselejtező: kiakadt a bosnyák szövetségi kapitány a walesi edzőre, hogy nem játszatja Tahirovicot
Barbarez elmondta, beszélt játékosával, és amit tőle megtudott, azt elsőre el sem akarta hinni: „Tegnap Benjo elmondta nekem, hogy mi zajlik a háttérben, és vannak dolgok, amelyeket az ember egyszerűen nem is akar elhinni. Minden összefügg az edzőjével és a származásával. Amikor egy edző azt üzeni a játékosnak, hogy sok sikert kíván neki, de nem a válogatottjának, akkor az komoly kérdéseket vet fel. Csak hogy érzékeljék a helyzet súlyát: ma már olyan szempont alapján is megítélnek valakit, hogy honnan jön. Én nem ilyen vagyok, inkább a versenyhelyzetet tartom fontosnak, és biztos vagyok benne, hogy ez még inkább motiválni fogja őt” – fakadt ki a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón.
A szakember hozzátette, a játékos azt az ígéretet kapta, hogy a válogatott szünet után ismét számolnak majd vele a klubcsapatában, és harcban lesz a helyéért – akárt a kezdőcsapatban.
A bosnyák válogatott Tahirovic 2025. februárja óta szerepel a dán Bröndbyben, amelynek vezetőedzője a Barbarez által kritizált walesi Steve Cooper, aki tavaly szeptemberben vette át a csapat irányítását. A tréner nemzetiségének pedig azért van nagy jelentősége, mert Bosznia-Hercegovina és Wales éppen egymás ellen játszik majd világbajnoki-pótselejtezőt az európai zóna A-ágának elődöntőjében szombaton.
Tahirovic egyébként bár kezdőként valóban alig kapott lehetőséget walesi edzőjétől, azért csereként rendszeres játéklehetőséghez jutott eddig az idényben. Igaz, a legutóbbi három mérkőzésen csak pár percet tölthetett a pályán.
VB-PÓTSELEJTEZŐ
EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ
A-ÁG
ELŐDÖNTŐ (március 26.)
Olaszország–Észak-Írország
Wales–Bosznia-Hercegovina
DÖNTŐ (március 31.)
Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország