Vb-pótselejtező: kiakadt a bosnyák szövetségi kapitány a walesi edzőre, hogy nem játszatja Tahirovicot

Barbarez elmondta, beszélt játékosával, és amit tőle megtudott, azt elsőre el sem akarta hinni: „Tegnap Benjo elmondta nekem, hogy mi zajlik a háttérben, és vannak dolgok, amelyeket az ember egyszerűen nem is akar elhinni. Minden összefügg az edzőjével és a származásával. Amikor egy edző azt üzeni a játékosnak, hogy sok sikert kíván neki, de nem a válogatottjának, akkor az komoly kérdéseket vet fel. Csak hogy érzékeljék a helyzet súlyát: ma már olyan szempont alapján is megítélnek valakit, hogy honnan jön. Én nem ilyen vagyok, inkább a versenyhelyzetet tartom fontosnak, és biztos vagyok benne, hogy ez még inkább motiválni fogja őt” – fakadt ki a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón.

A szakember hozzátette, a játékos azt az ígéretet kapta, hogy a válogatott szünet után ismét számolnak majd vele a klubcsapatában, és harcban lesz a helyéért – akárt a kezdőcsapatban.

A bosnyák válogatott Tahirovic 2025. februárja óta szerepel a dán Bröndbyben, amelynek vezetőedzője a Barbarez által kritizált walesi Steve Cooper, aki tavaly szeptemberben vette át a csapat irányítását. A tréner nemzetiségének pedig azért van nagy jelentősége, mert Bosznia-Hercegovina és Wales éppen egymás ellen játszik majd világbajnoki-pótselejtezőt az európai zóna A-ágának elődöntőjében szombaton.

Tahirovic egyébként bár kezdőként valóban alig kapott lehetőséget walesi edzőjétől, azért csereként rendszeres játéklehetőséghez jutott eddig az idényben. Igaz, a legutóbbi három mérkőzésen csak pár percet tölthetett a pályán.

VB-PÓTSELEJTEZŐ

EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ

A-ÁG

ELŐDÖNTŐ (március 26.)

Olaszország–Észak-Írország

Wales–Bosznia-Hercegovina

DÖNTŐ (március 31.)

Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország