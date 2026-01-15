Pénteki sportműsor: a magyar férfi kézilabda- és a vízilabda-válogatott is Eb-meccset játszik

JANUÁR 16., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

KONFERENCIALIGA

13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

13.00: Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)

13.00: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

14.00: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

19.00: Monaco–Lorient

21.00: Paris SG–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

20.45: Pisa–Atalanta (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

18. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Casa Pia (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

16. FORDULÓ

18.30: Al-Itthiad–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Wengen

12.00: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1)

DARTS

17.00: Bahrein Darts Masters, 2. nap (Tv: Sport1)

GOLF

Szombat, 1.00: PGA Tour, Hawaiian Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–DEAC

OSZTRÁK LIGA

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.45: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol)

NBA, ALAPSZAKASZ

Szombat, 1.00: Philadelphia 75ers–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 138, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

13.30: jégtánc, ritmustánc (Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

19.00: női kűr (Tv: Eurosport2)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Tilburg

13.30: selejtezők

SÍLÖVÉSZET

Világkupa, Ruhpolding

14.15: női sprint (Tv: Eurosport2)

SÍUGRÁS

Világkupa, Szapporó

7.55: férfi HS 137, selejtező (Tv: Eurosport1)

Világkupa, Csangcsiakou

9.00: női HS 140, 1. futam (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER

14.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

20.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TEREPRALI

Dakar rali, 12. szakasz, Al-Henakija–Janbu (310 km)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

10.15: Málta–Izrael

12.45: Szlovénia–Szlovákia

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

15.30: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

18.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Franciaország–Szerbia

TENISZ

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

Szombat, 3.00: egyes, döntő; páros, döntő

ATP 250-es torna, Auckland

23.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Hobart

Szombat, 3.00: egyes, döntő; páros, döntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Patkás Tamás rekorder paraúszó

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: férfi kézilabda-vb, 2025

12.00: Bajnokok: az olimpiai bronzérmes, magyar bajnok vízilabdázóval, Gurisatti Grétával beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Karfiolfül – Regős László Pál, Deák Zsigmond

14.35: Hárompontos, szerkesztő: Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Labdarúgás: Borbola Bencével a Ferencvárosról, Gyenge Balázzsal a Liverpoolról beszélünk

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Somogyi Zsolt

17.00: Erdei Márk foglalja össze, mi történt a férfi vízilabda Európa-bajnokságon

17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával

17.30: Cseszregi Balázs jelentkezik a férfi kézilabda Európa-bajnokság helyszínéről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a férfi vízilabda Eb középdöntős körének Magyarország–Hollandia mérkőzéséről, kommentátor: Regős László Pál

19.15: Mi történik a Real Madrid háza táján?

19.40: Premier League: szombaton manchesteri rangadót rendeznek, és pályára lép a Liverpool is

20.00: A magyar válogatott számára is elkezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság

20.30: Közvetítés a férfi kézilabda Eb csoportkörének Magyarország–Lengyelország mérkőzéséről, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

22.00: Sorsoltak a labdarúgó Konferencialigában

22.30: Sportvilág Tóth Bélával