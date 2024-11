Sorra költöznek Budapestre a nemzetközi sportszervezetek

A nemzetközi sportdiplomácia új területére kívánt betörni Budapest és Magyarország, amikor már az előző kormányzati ciklusban egyértelmű szándék mutatkozott arra, hogy a megfelelő jogszabályi környezet kimunkálásával a magyar főváros lépéseket tegyen egy ideálisnak mondható sportadminisztrációs környezet megteremtésére a nemzetközi sportági szövetségeknek. A cél nem is lehetett más, mint hogy az addig leggyakoribb, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyéhez közel eső lausanne-i helyszínválasztás helyett versenyképes és vonzó alternatívát kínáljon a magyar főváros a nemzetközi sportági szakszövetségeknek. Néhány év alatt jelentősen megindult a mozgás ezen a színtéren – a Nemzeti Sport most összegyűjtötte, hol tart a folyamat, mekkora súlyt adhat mindez a magyar sportéletnek a globális térben.

BUDAPEST SZEREPE A MÚLTBAN

Az talán keveseket lep meg, hogy Magyarország, amely a diplomácia világában mind méretének, mind lélekszámának vagy akár gazdasági súlyának megfelelően csak a középmezőny mögött helyezkedik el, a sportvilágban annál inkább odafért mindig is a nagyok asztalához már az újkori olimpiák kezdete óta. Gondoljunk csak vissza Pierre de Coubertin báró és Kemény Ferenc aktív kapcsolatára, s Kemény szerepvállalására a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításában. Hazánk pozíciójának fontosságát mutatja az is, hogy például 1911-ben a Budapesten megtartott NOB-ülésen Coubertin először járt Magyarországon, és óriási hatással volt rá a magyar főváros, ahogy ez a közte és Kemény Ferenc közötti levelezésből kiderül. Így nem is csoda, hogy az újkori olimpiák atyja támogatta az 1920-as budapesti olimpiarendezést, amelyet utóbb elsöpört az I. világháború – ahogy ennek részleteit Keresztényi József: Iratok a MOB történetéhez című tanulmányában olvashatjuk.

A magyar sportdiplomaták azonban igyekeztek mindig is aktívan mozogni a diplomáciai térben, így például az kevéssé ismert, hogy az Európai Úszószövetség, a LEN is Budapesten alakult meg 1926-ban, és a II. világháborúig nálunk is maradt a ma luxemburgi székhelyről irányított testület. Arról is viszonylag keveset beszélünk ma már, hogy az egykor a Nemzeti Sport újságírójaként is dolgozó, alapvetően az MTK legfőbb mecénásaként és elnökeként is ismert Brüll Alfréd, amikor a Nemzetközi Amatőr Birkózószövetség az 1924-es párizsi olimpiász alkalmával elnökévé választotta, a szervezetet egy időre Budapestre hozta.