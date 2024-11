Benzema: Mbappénak az okoz gondot, hogy nem középcsatár

„Szerintem Mbappénak az a gondja, hogy nem középcsatár. A válogatottban sem ment neki ezen a poszton, egész egyszerűen nem ez az ő pozíciója. Az sem könnyíti meg a helyzetét, hogy a bal szélen egy hasonló szintet képviselő játékos kergeti a labdát. Értelemszerűen Vinit sem vezényelheted át a jobb szélre, vagy középre, mert ő a bal oldalon tud igazán veszélyes lenni. Kíváncsi vagyok, hogyan fogja mindezt Ancelotti megoldani” – fogalmazott a Real Madrid történetének második legeredményesebb góllövője, majd elmondta, mit tanácsolna a 25 éves játékosnak.

„Kétlem, hogy Ancelotti bármikor is elmozdítaná Viníciust a helyéről, jelenleg ő a világ egyik legjobbja a bal szélen. Mbappénak mindeközben bele kell vernie a fejébe, hogy ő most egy kilences, és el kell felejtenie a balszélső szerepét. Azt mindenki tudja, mennyire jól játszik azon a poszton, most viszont egy másik szerepkörben kell kiemelkednie” – szögezte le Benzema.

A jelenleg Szaúd-Arábiában légióskodó csatár kitért a királyi gárdában tapasztalható nyomásra is.

„Ő is tudja, mekkora nyomás nehezedik egy játékosra a Real Madridnál. Ha két-három meccsen keresztül gólképtelen vagy, a közönség hamar ellened fordul. Ezzel meg kell tanulni együtt élni, s a magad javára kell fordítsd ezt a nyomást. Azért szerződtette a klub, hogy minden meccsen gólt szerezzen, s benne megvan a minőség ahhoz, hogy ezt meg is tudja valósítani” – mondta az aranylabdás csatár.