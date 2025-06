Klub-vb: kikapott és kiesett a River Plate

Az E-csoportban a harmadik, utolsó forduló előtt viszonylag egyszerűnek tűnt a helyzet: a csoport rangadóját, az Inter–RiverPlate mérkőzést megnyerő csapat biztosan továbbjut, míg a csoport másik meccsén a már kieső Urava Red Diamonds és a mexikói Monterrey csapott össze, ahol utóbbi alakulat győzelme esetén reménykedhetett az előzésben.

Az olasz-argentin csúcsmeccs aztán sokáig nem szállította a várakozásoknak megfelelő kiemelkedő játékot, az első 45 percben mindössze egy kaput eltaláló lövést tudtak felmutatni a felek – Franco Mastantuono lövését fogta Yann Sommer az olaszok kapujában. A második félidőre aztán némiképp javult a helyzet, az Inter nagyobb fokozatba kapcsolt, a River meg emberhátrányba került, miután Lucas Martínez buktatta a kilépni készülő Henrih Mkitarjant, amiért egyből piros lapot kapott. Az emberfórt gyorsan ki is használta az Inter, Francesco Esposito szerzett vezetést az olaszoknak nhány perccel később. A végeredményt Alessandro Bastoni állította be a ráadás perceiben, s a találkozó krónikájához tartozik, hogy a második gól után, a lefújás előtti pillanatokban kialakult tömegjelent végén Gonzalo Montiel is piros lapot kapott.

A River vereségével el is búcsúzott a további küzdelmektől, miután a csoport másik meccsén a Monterrey simán legyőzte a pont nélkül kieső Urava Red Diamondsot: a mexikóiak az első félidő végén nyolc perc alatt rövidre zárták a pontok sorsát, miután háromszor is beköszöntek. A második félidő hosszabbításában a duplázó German Berterame állította be a 4–0-s végeredményt.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

Internazionale (olasz)–River Plate (argentin) 2–0 (F. Esposito 72., Bastoni 90+3.)

Urava Red Diamonds (japán)–Monterrey (mexikói) 0–4 (Deossa 30., Berterame 34., 90+7. Corona 38.)