A 39 éves Sergio Ramos fejesére Lautaro Martínez válaszolt, nem tudta legyőzni az Inter a Monterreyt

RIVER PLATE–URAVA RED DIAMONDS

A River Plate öt világbajnokkal a csapatában egyértelmű esélyesnek számított a japán Urava Red Diamonds elleni találkozón, amelyen előzetesen minden szem a tinisztár, Franco Mastantuonóra szegeződött – mint ismert, a 17 éves játékos érkezését a múlt héten jelentette be a Real Madrid, de a klubvilágbajnokságon még a River színeiben szerepel a dél-amerikai labdarúgás legújabb csillaga.

Esélyeshez méltóan be is kezdett a River Seattle-ben – a 9. percben Sebastián Driussi 16 méteres lapos lövése még a kapufát találta telibe, három perccel később viszont már nem volt szerencséje az Uravának: Marcos Acuna bal oldali beadásából Facundo Colidio az ötösre berobbanva nagy erővel fejelt a japánok kapujába. 1–0

A folytatásban is maradt támadásban a River, amely fél óra játék után 75 százalékban birtokolta a labdát. Az Urava semmi veszélyt sem jelentett az ellenfél kapujára, viszont újabb lehetőségeket az argentin együttes sem tudott kialakítani a szünet előtt, így a félidőben csak egygólos különbség volt a felek között.

A második félidőt gyors góllal kezdte a River: a 48. percben Marius Höjbraten röviden fejelte haza a labdát, ezt használta ki a szemfüles Driussi, aki a kapuba csúsztatott. A „milliomosok” játékosa meg is sérült az esetnél, és nem is tudta folytatni a játékot, mivel a fejes pillanatában ütközött a kapujából kimozduló Nisikava Szuszakuval. 2–0

Az 58. percben váratlanul, a semmiből szépített az Urava: Acuna teljesen feleslegesen szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető azonnal büntetőt ítélt. A labda mögé Macuo Juszuke állt, és higgadtan gurított a kapuba – a labda a jobb alsóba ment, Franco Armani balra vetődött. 2–1

Az egyenlítésre viszont nem volt esélye az Uravának, a River pedig a hajrában biztossá tette győzelmét: a 84. percben Maximiliano Meza bal oldali szöglet után közelről fejelt a japán csapat hálójába, kialakítva a végeredményt. 3–1

ULSZAN HYUNDAI–MAMELODI SUNDOWNS

Előzetesen nem volt kimondott esélyese a dél-koreai Ulszan és a dél-afrikai Mamelodi Sundowns orlandói csatájának, ezzel együtt a dél-afrikai csapat volt az aktívabb csapat: ők birtokolták a labdát és ők kezdeményezték a legtöbb támadást is. A pretoriai együttes főleg az első félidőben dominált, s ennek meg is lett az eredménye, Iqraam Rayners a 31. percben még érvénytelen találatot szerzett, de öt perccel később már a VAR sem tudott „belekötni” a dél-afrikai csatár góljába. A néhány éve Ádám Martint is foglalkoztató dél-koreaiak a mérkőzés hajrájában lettek veszélyesek a dél-afrikai kapura, de a legutóbbi ANK-n megismert Ronwen Williams állta a sarat, s megőrizte csapata előnyét. 0–1

CF MONTERREY–INTERNAZIONALE

Az első tétmeccsén dirigáló Cristian Chivu vezette Inter számított esélyesnek Pasadenában az európai rutinnal felvértezett (többnyire spanyol) légiósokkal „felturbózott” Monterrey ellen. A mexikói csapatban olyan nevek léptek pályára, mint a Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi ikonja, Sergio Ramos, a királyi klub mellett korábban többek között a Valenciát és a Real Betist is erősítő Sergio Canales, az Atlético Madridot és az FC Portót megjárt Óliver Torres, vagy a számos ismert európai klubban (Marseille, Monaco, Milan, Ajax, Genoa) megforduló, a Sevillával kétszeres El-győztes Lucas Ocampos.

Maga a mérkőzés meddő Inter-fölénnyel indult (Darmian ezzel együtt komoly lehetőséget szórakozott el a 22. percben), majd a 25. percben gyakorlatilag a semmiből szerzett vezetést a Monterrey: egy jobb oldali szöglet után a 39 éves Sergio Ramos bólintott védhetetlenül a bal alsó sarokba, legszebb napjait idézve.

Az olaszok válasza a szünet előtt érkezett, egy szabadrúgás-variáció után Lautaro Martínez pofozta be a labdát az üres kapuba. A fordulás után is sem állt meg az élet a Rose Bowlban (a mérkőzésre egyébként negyvenezer, többségében mexikói szurkoló volt kíváncsi), a 64. percben Canales távoli bombáját kellett a kapufára tolnia Sommernek, majd Martínez szerzett lesgólt. A milánóiak argentin sztárja a meccs hajrájában eldönthette volna a mérkőzést, de a tizenegyespont magasságából a kapu durrantott, így maradt a döntetlen, aminek a mérkőzés képe alapján a mexikóiak örülhetnek jobban. 1–1

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

River Plate (argentin)–Urava Red Diamonds (japán) 3–1 (Colidio 12., Driussi 48., Meza 84., ill. Macuo 58. – 11-esből)

Monterrey (mexikói)–Internazionale (olasz) 1–1 (S. Ramos 25., ill. L. Martínez 42.)

F-CSOPORT

Fluminense (brazil)–Borussia Dortmund (német) 0–0

Ulszan (dél-koreai)–Mamelodi Sundowns (dél-afrikai) 0–1 (Rayners 36.)