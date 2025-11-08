Nemzeti Sportrádió

MLS: konferencia-elődöntőbe navigálta a New Yorkot a volt Fradi-edző

2025.11.08. 11:59
Pascal Jansen (Fotó: Getty Images)
Sikerrel tette meg első lépését az amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásában a Ferencváros volt vezetőedzőjét, Pascal Jansent foglakoztató New York City FC, amely a keleti konferencia negyeddöntőjének harmadik mérkőzésén 3–1-re győzött a Charlotte FC ellen, s ezzel 2–1-re nyerte a párharcot.

Hiába a Charlotte FC pályaelőnye, az idén januárig a Ferencvárost irányító Pascal Jansen vezette New York City FC nyerte az egyik párharcot az észak-amerikai profi labdarúgóliga (Major League Soccer) keleti konferenciájának elődöntőjében. A két csapat hárommeccses csatájában egyébként a hazai pálya inkább hátránynak számított, mert az első találkozón, Charlotte-ban 1–0-ra a „Nagy Almából” érkezett alakulat nyert, majd a Yankee Stadionban szétlövéssel diadalmaskodtak az észak-karolinaiak.

A mindent eldöntő harmadik találkozón az argentin Nicolás Fernández Mercau az öt és feles sarkáról leadott lövéssel szerezte meg a vezetést a New Yorknak az első félidő hosszabbításában, hogy aztán az Costa Rica-i Alonso Martínez egy gyors ellentámadás végén megduplázza az előnyt. A Charlotte az izraeli Idan Toklomati góljával még vissza tudott kapaszkodni, de a második játékrész ráadásában Fernández Mercau második találata végleg lerendezte a vitás kérdéseket.

„Az első tizenöt-húsz percben nyomás alatt tartottak bennünket, nem tudtuk birtokolni a labdát, de megőriztük a hidegvérünket, és belerázódtunk a mérkőzésbe. Az első gólunk komoly energiát adott nekünk, és nagy pofon volt a Charlotte-nak. A pontosság ma bennünket segített” – idézi az MLS honlapja Pascal Jansent. 

A New York City FC-re következő körben a Philadelphia Union vár. 

 

