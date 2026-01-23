Nemzeti Sportrádió

„Nem hiszem el, hogy távozik, amíg a koporsóban nem lesz” – a korábbi versenyigazgató kitálalt az IHF elnökéről

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 14:32
null
Per Bertelsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
kézilabda Per Bertelsen IHF Hasszan Musztafa
Per Bertelsen, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) korábbi versenyigazgatója őszinte interjút adott a dán Ekstrabladetnek a szervezetnél töltött éveiről. Ebben beszélt a szövetség újraválasztott elnökéről, Hasszan Musztafáról, akinek a módszereiről és irányítási stílusáról egyáltalán nem festett jó képet.

Per Bertelsen évtizedekig a nemzetközi kézilabda egyik legbefolyásosabb emberének számított, ugyanis az EHF és az IHF magas rangú tisztviselőjeként, valamint az IHF Versenybizottságának elnökeként a sportág legmagasabb polcain tevékenykedett. Mindennek az IHF kongresszusán vetettek véget 2025 decemberében, amikor Bertelsent mindenféle előzetes botrány és magyarázat nélkül hirtelen eltávolították a posztjáról.

A korábbi vezető az Ekstrabladetnek adott interjújában kifejtette, kétsége sincs afelől, hogy bukását az IHF elnöke, Hasszan Musztafa okozta, amiért korábban konfliktusba keveredtek egy női játékvezető ügyében, akit az elnök feltétlenül haza akart küldeni az olimpiáról egy vitatott döntés miatt: „Ez teljesen ésszerűtlen volt, mert pontosan betartotta a szabályokat. De Hasszan dühbe gurult, és követelte, hogy távolítsuk el – emlékezett vissza Bertelsen, aki ezután levében próbálta meggyőzni Musztafát, hogy gondolja át a döntését, ez azonban szerencsétlen lépésnek bizonyult. – Ettől elkezdett őrjöngeni, és utána már soha többet nem beszéltünk. Persze tudtam, hogy ez a lépésem sokba kerülhet, de a döntése annyira nyilvánvalóan hibás volt, hogy nem tudtam elfogadni.”

Az IHF Versenybizottságának korábbi feje nagyon rossz képet festett az interjúban Musztafa vezetési stílusáról: „Amikor Hasszannal van dolgod, akkor semmin nem kell meglepődni. Senki sem mert szembeszállni vele, mindig volt egy száznyolcvan töltényes fegyvere, és sosem lehetett tudni, hogy mikor fog lőni.”

Bertelsen ezután arról értekezett, hogy minél közelebb kerültek az IHF decemberi tisztújító kongresszusához, egyre rosszabb lett a helyzet. Mint ismert, Musztafát végül ismét megválasztották elnöknek, dacára annak, hogy korábban többször is belengette a távozását: „Évek óta hallom tőle, hogy hamarosan távozik, de ez sosem történik meg” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy hisz-e abban, hogy a mostani lesz ténylegesen Musztafa utolsó ciklusa elnökként, meglehetősen kételkedő választ adott: „Nem hiszem el, hogy távozik, amíg a koporsóban nem fekszik, alaposan beszögezve a tetején, hogy ne tudjon kimászni.”

Az interjú végén az ex-versenyigazgató elmondta, semmit nem bánt meg hosszú vezetői pályafutása során, és már nagyon várja, hogy végre tényleg véget érjen a kézilabdában a Musztafa-éra: „Amikor Musztafa végre távozik, az lesz a legjobb dolog, ami valaha is történt a nemzetközi kézilabdában.”

Kapcsolódó tartalom

Elsöprő többséggel további négy évig a 81 éves Hasszan Musztafa az IHF elnöke

A Nemzetközi Kézilabda-szövetséget már 25 esztendeje irányító egyiptomi a szavazatok 73 százalékát gyűjtötte be.

IHF: „szellemszövetségek” a sorsdöntő elnökválasztás előtt – miközben rejtély, hogy Musztafa elnök miért hagyta ki a vb-döntőt

December 19. és 22. között Kairóban választ elnököt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség.

 

 

kézilabda Per Bertelsen IHF Hasszan Musztafa
Legfrissebb hírek

Kézilabda: a Veszprém jobbátlövője és jövőbeli kapusa is jelölt az IHF-nél az év legjobb férfi játékosa díjra

Kézilabda
20 órája

Női kézi: a Győr légiósa is jelölt az év legjobbja címre az IHF-nél

Kézilabda
23 órája

Szuzana Lazovics: A lányok most lehet, hogy szomorúak, de büszkének kell lenniük!

Kézilabda
Tegnap, 9:59

Elek Gábor: Visszaköszöntek a problémáink, de a szívünk a helyén volt

Kézilabda
Tegnap, 8:54

Chema Rodríguez: Ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia

Kézilabda
2026.01.19. 19:18

Sipos Adrián: Mentálisan kell rendben lennünk, és akkor a testünk is bírni fogja

Kézilabda
2026.01.19. 10:15

Félelem nélkül – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2026.01.19. 06:31

Szilágyi Zoltán: Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikerét arattuk

Kézilabda
2026.01.19. 06:31
Ezek is érdekelhetik