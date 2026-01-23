„Nem hiszem el, hogy távozik, amíg a koporsóban nem lesz” – a korábbi versenyigazgató kitálalt az IHF elnökéről

Per Bertelsen évtizedekig a nemzetközi kézilabda egyik legbefolyásosabb emberének számított, ugyanis az EHF és az IHF magas rangú tisztviselőjeként, valamint az IHF Versenybizottságának elnökeként a sportág legmagasabb polcain tevékenykedett. Mindennek az IHF kongresszusán vetettek véget 2025 decemberében, amikor Bertelsent mindenféle előzetes botrány és magyarázat nélkül hirtelen eltávolították a posztjáról.

A korábbi vezető az Ekstrabladetnek adott interjújában kifejtette, kétsége sincs afelől, hogy bukását az IHF elnöke, Hasszan Musztafa okozta, amiért korábban konfliktusba keveredtek egy női játékvezető ügyében, akit az elnök feltétlenül haza akart küldeni az olimpiáról egy vitatott döntés miatt: „Ez teljesen ésszerűtlen volt, mert pontosan betartotta a szabályokat. De Hasszan dühbe gurult, és követelte, hogy távolítsuk el – emlékezett vissza Bertelsen, aki ezután levében próbálta meggyőzni Musztafát, hogy gondolja át a döntését, ez azonban szerencsétlen lépésnek bizonyult. – Ettől elkezdett őrjöngeni, és utána már soha többet nem beszéltünk. Persze tudtam, hogy ez a lépésem sokba kerülhet, de a döntése annyira nyilvánvalóan hibás volt, hogy nem tudtam elfogadni.”

Az IHF Versenybizottságának korábbi feje nagyon rossz képet festett az interjúban Musztafa vezetési stílusáról: „Amikor Hasszannal van dolgod, akkor semmin nem kell meglepődni. Senki sem mert szembeszállni vele, mindig volt egy száznyolcvan töltényes fegyvere, és sosem lehetett tudni, hogy mikor fog lőni.”

Bertelsen ezután arról értekezett, hogy minél közelebb kerültek az IHF decemberi tisztújító kongresszusához, egyre rosszabb lett a helyzet. Mint ismert, Musztafát végül ismét megválasztották elnöknek, dacára annak, hogy korábban többször is belengette a távozását: „Évek óta hallom tőle, hogy hamarosan távozik, de ez sosem történik meg” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy hisz-e abban, hogy a mostani lesz ténylegesen Musztafa utolsó ciklusa elnökként, meglehetősen kételkedő választ adott: „Nem hiszem el, hogy távozik, amíg a koporsóban nem fekszik, alaposan beszögezve a tetején, hogy ne tudjon kimászni.”

Az interjú végén az ex-versenyigazgató elmondta, semmit nem bánt meg hosszú vezetői pályafutása során, és már nagyon várja, hogy végre tényleg véget érjen a kézilabdában a Musztafa-éra: „Amikor Musztafa végre távozik, az lesz a legjobb dolog, ami valaha is történt a nemzetközi kézilabdában.”