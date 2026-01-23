A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos

Először csak egybehangzó sajtóértesülések szóltak arról, hogy a Williamsnek problémái adódtak az új versenygépével, az FW48-assal, amely egyelőre nem teljesítette sikeresen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által kötelezően előírt töréstesztet, majd péntek délután maga a csapat osztott meg hivatalos közleményt, amelyben megerősítette a híreszteléseket. A hiányzást azzal indokolta az alakulat, hogy csúszások vannak az új gép programjában, miközben igyekszik a maximális teljesítményt kihozni az FW48-asből.

A grove-i istálló tehát nem vesz részt a január 26. és 30. között rendezendő, zárt kapuk mögött zajló, bejáratásnak nevezett teszten, melynek keretein belül valamennyi csapat összesen három napon keresztül gyakorolhat a Circuit de Catalunyán. Ez rendkívül fontos lesz minden résztvevő számára, hiszen akkor lesz lehetősége végigfuttatni a szokásos rendszerellenőrzéseket, valamint először felmérni, hogyan működik az új versenygép az F1 történetének egyik legnagyobb szabálymódosításának hajnalán.

Nem a mostani az első alkalom, hogy késve kezdené meg a felkészülést. Az istálló legutóbb 2019-ben volt kénytelen távol maradni a barcelonai teszt első két napjától, mert nem készült el időben az autóval.

Az előző idényt a konstruktőri bajnokság ötödik helyén záró, és két dobogós helyezést is összegyűjtő istálló decemberben már leleplezte, milyen tesztfestést használ az első teszt alkalmával, azonban erre nem kerül sor.

A Williams változatlan versenyzőpárossal, Alexander Albonnal és Carlos Sainz Jr.-rel vág neki az új szabálykorszaknak, a csapatfőnöki posztot James Vowles tölti be. A csapat február 3-ra tűzte ki az autóbemutatóját.