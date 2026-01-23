A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos
Először csak egybehangzó sajtóértesülések szóltak arról, hogy a Williamsnek problémái adódtak az új versenygépével, az FW48-assal, amely egyelőre nem teljesítette sikeresen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által kötelezően előírt töréstesztet, majd péntek délután maga a csapat osztott meg hivatalos közleményt, amelyben megerősítette a híreszteléseket. A hiányzást azzal indokolta az alakulat, hogy csúszások vannak az új gép programjában, miközben igyekszik a maximális teljesítményt kihozni az FW48-asből.
A grove-i istálló tehát nem vesz részt a január 26. és 30. között rendezendő, zárt kapuk mögött zajló, bejáratásnak nevezett teszten, melynek keretein belül valamennyi csapat összesen három napon keresztül gyakorolhat a Circuit de Catalunyán. Ez rendkívül fontos lesz minden résztvevő számára, hiszen akkor lesz lehetősége végigfuttatni a szokásos rendszerellenőrzéseket, valamint először felmérni, hogyan működik az új versenygép az F1 történetének egyik legnagyobb szabálymódosításának hajnalán.
Nem a mostani az első alkalom, hogy késve kezdené meg a felkészülést. Az istálló legutóbb 2019-ben volt kénytelen távol maradni a barcelonai teszt első két napjától, mert nem készült el időben az autóval.
Az előző idényt a konstruktőri bajnokság ötödik helyén záró, és két dobogós helyezést is összegyűjtő istálló decemberben már leleplezte, milyen tesztfestést használ az első teszt alkalmával, azonban erre nem kerül sor.
A Williams változatlan versenyzőpárossal, Alexander Albonnal és Carlos Sainz Jr.-rel vág neki az új szabálykorszaknak, a csapatfőnöki posztot James Vowles tölti be. A csapat február 3-ra tűzte ki az autóbemutatóját.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.