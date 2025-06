Socca: ötlettelen játék és vereség Litvánia ellen

Kedvező helyzetben várta második csoportmérkőzését a magyar soccaválogatott a Moldovában zajló Eb-n, hiszen a nyitó napon magabiztosan, 5–0-ra verte Ciprust, míg a kvartett másik két szereplője, a címvédő Kazahsztán és Litvánia döntetlent játszott egymással.

Nem volt nehéz kiszámolni, hogy már egy iksz esetén is remek pozícióban maradt volna Roni Ribeiro da Silva csapata a litvánok ellen. A csütörtöki, kora délutáni összecsapás nem kezdődött nagy iramban, mindkét csapat inkább a védekezésére figyelt. A magyar együttesnek – Szacskó – Huszty, Nagy P., Szabó M., Tolnay, Sóron. Csere: Petrics, Szpirulisz, Szabó D., Dutkai, Szabó B., Bartucz – nem igazán sikerült helyzetet kidolgoznia, felállt védelem ellen nem jöttek be az egy az egy elleni játékok, és az átmenetekből is hiányzott az igazi lendület.

A fordulás után már érezhető volt, hogy aki vezetést szerez, nagy valószínűséggel meg is nyeri a meccset. A litvánok valamivel többet próbálkoztak, főleg távoli lövésekkel. A győzelmükhöz viszont nem ez kellett, hanem két hatalmas magyar védelmi hiba, a mieink az első és a második kapott gól előtt is a saját térfelükön adták el a labdát, így az ellenfél köszönte az ajándékot és élt a lehetőséggel, Litvánia 2–0-ra nyert.

A magyar csapat pénteken Kazahsztánnal csap össze, veszve nincs semmi, a kvartett első három helyezettje jut az egyenes kieséses szakaszba.

SOCCA EB, Chisinau

B-csoport. 2. forduló

Litvánia–Magyarország 2–0 (0–0)