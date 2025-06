Socca: megszorongattuk az Európa-bajnoki címvédőt

Igazán nagy teher nem volt a magyar együttesen – Iváncsik – Huszty, Nagy P., Szabó M., Tolnay, Sóron. Csere: Petrics, Szpirulisz, Szabó D., Dutkai, Szabó B., Bartucz – a csoportkör utolsó meccsén a bombaerős kazahok ellen, mivel így is, úgy is továbbjutottak a mieink az egyenes kieséses szakaszba, persze a játékosok fogadkoztak, hogy sokkal jobban futballoznak majd, mint csütörtökön, a litvánok elleni vereség alkalmával. Nem is a levegőbe beszéltek Huszty Dánielék, hiszen nagyon agresszívan, kezdeményezően indították a meccset a címvédő ellen, sorban jöttek a lövések és akadtak ziccerek is, például Szabó Bence, vagy éppen Sóron Tibor előtt. Ezek kimaradtak, a 17. percben viszont Nagy Patrik röviden adta a haza a labdát, a szemfüles kazah játékos pedig az üres kapuba passzolt.

A jó teljesítményre kellett alapozni a második félidőben is, de hiába mozgott jól a magyar válogatott, a 23. percben egy keresztbe lőtt labda után megint gólt kapott. Kétgólos hátrányban sem adták fel a mieink, kísérleteztek becsülettel, de a gól nem akart összejönni. Egészen az utolsó percig, amikor Huszty hosszú sarok felé lőtt labdáját Szabó Bence gyötörte a hálóba. Kevés idő maradt, nem sikerült már egyenlíteni, a mieink végül a csoport harmadik helyén végeztek és szombaton Németországgal játszanak a negyedöntőben.

SOCCA EB, Chisinau

B-csoport. 3. forduló

Kazahsztán–Magyarország 2–1 (1–0)

G: Kilis (2), illetve Szabó B.