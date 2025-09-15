Hétfői sportműsor: Halász Bence megkezdi szereplését az atlétikai vb-n

Nemzeti Sportrádió

Hétfőn megkezdi szereplését Halász Bence az atlétikai világbajnokságon. Rajta kívül Rába Dánielt és Szabados Ármint is láthatjuk kalapácsvetésben. Kozák Luca elődöntőt fut 100 gáton. Klekner Hanga rúdugrásban, Mató Sára 400 gáton szerepel. Stollár Fanny Szöulban teniszezik.

 SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)

ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió. (Tv: M4 Sport)
  0.30: maratoni, férfiak, döntő
  2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)
  2.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga)
  2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok
  3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport (Rába Dániel, Szabados Ármin)
  4.20: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)
12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok
12.40: távol, férfiak, selejtező
12.49: rúd, férfiak, döntő
13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok
14.00: kalapács, nők, döntő
14.06: 100 m gát, nők, elődöntő (Kozák Luca)
14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő
14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő
15.20: 100 m gát, nők, döntő

BASEBALL
Kedd, 0.30: MLB, Pittsburgh Pirates–Chicago Cubs (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg
10.30: selejtezők
18.00: vigaszág, döntők (Tv: M4 Sport)
Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
18.45: Flensburg–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport1)

RÖPLABDA 
Világbajnokság, Fülöp-szigetek
4.00: férfiak. Csoportkör

SZNÚKER
English Open
15.30: 1. forduló
20.00: 1. forduló

TENISZ 
WTA 500-as torna, Szöul
1.00: egyes, 1. forduló
7.00: páros, 1. forduló
9.20 után: Stollár Fanny, Ellen Perez (magyar, ausztrál)–Jaqueline Cristian, Hsieh Su-wei (román, tajvani)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A hétvége legfontosabb sporthírei
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György, Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei 
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 25 éve kezdődött a sydney-i olimpia – múltidéző Nagy Tímeával, Ballai Attilával és L. Pap Istvánnal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Beszámoló a birkózó-világbajnokságról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés Emanuele Renzinivel, az ökölvívók szövetségi kapitányával

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Női kézilabda BL-összefoglaló, értékelések
20.00: Aktuális sportesemények: birkózó-vb, atlétikai vb, kosárlabda-vb
21.00: A Hét hősei: visszatekintő az elmúlt hét kiemelkedő teljesítményeire
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

Ezek is érdekelhetik