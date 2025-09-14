Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Máthé és Ludmán is három gólt lőtt – körkép

2025.09.14. 21:10
Máthé Dominik három gólt szerzett (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt, archív)
Máthé Dominik a norvég férfi kézilabda-bajnokság, Ludmán Marcell pedig a spanyol élvonal vasárnapi játéknapján szerzett három gólt.

A norvég szövetség honlapja szerint a jobbátlövőnek két gólpassza is volt az Elverum csapatában, amely 2920-ra nyert a Tatabánya elleni Európa-kupa-párharcra készülő Naerbö otthonában. Az Elverum másik magyar játékosa, az irányító Lukács Péter ezúttal nem szerepelt a keretben.

Ludmán Marcell három gólja ellenére a Frigoríficos del Morrazo házigazdaként 2925-re kikapott az Abanca Ademar Leóntól a spanyol élvonalban.

Planéta Szimonetta egy találattal tért vissza a pályára a sérülését követően, csapata, az MKS Lublin pedig 3527-re nyert a vendég Sosnica Gliwice ellen a lengyel női bajnokságban.

 

