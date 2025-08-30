Szombati sportműsor: Újpest–MTK, DVTK–Puskás Akadémia, ZTE–Kisvárda

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

13.30: Chelsea–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)

16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)

18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

4. FORDULÓ

13.30: Middlesbrough–Sheffield United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

17.00: Lorient–Lille

19.00: Nantes–Auxerre

21.05: Toulouse–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)

15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen

18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

20.30: Düsseldorf–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Bologna–Como

18.30: Parma–Atalanta

20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Roma

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

7. FORDULÓ

19.00: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Sporting CP–FC Porto (Tv: Sport1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

20.30: Galatasaray–Rizespor (Tv: Sport2)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 4. CSOPORT (SHKODRA)

HELYOSZTÓK

10.00: a 3. helyért

19.00: FTC-Telekom–Dinamo Minszk (fehérorosz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

vasárnap, 1.30: NCAA, Clemson–LSU (Tv: Match4)

ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék

10.00: Budaörsi SC–Saint-Denis TT 93 (francia)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most

11.45: 1. futam (Tv: Arena4)

15.45: 2. futam

NASCAR Xfinity Series

vasárnap, 1.30: Pacific Office Automation 147 (Tv: Arena4)

NASCAR Truck Series

18.00: Sober on Slammer 200 (Tv: Match4)

BASEBALL

vasárnap, 1.07: MLB, Toronto Blue Jays–Milwaukee Brewers, (Tv: Sport2, 03,00, felv.)

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Nemzetközi női felkészülési torna, Albertville, 3. (utolsó) forduló:

10.30: MAGYARORSZÁG–Japán

Bajnokok Ligája

Csoportkör

16.00: Lulea–Bern (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana

14.00: 8. szakasz (Monzón Templario–Zaragoza, 163.5 km) (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, világkupa

11.55: nők, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)

13.10: férfiak, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Csehország–Észtország

17.00: Lettország–Szerbia

20.15: Törökország–Portugália

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Litvánia–Németország

15.30: Nagy-Britannia–Svédország

19.30: Montenegró–Finnország

C-CSOPORT, LIMASSOL

14.00: Olaszország–Grúzia

17.15: Ciprus–Görögország

20.30: Spanyolország–Bosznia-Hercegovina

D-CSOPORT, KATOWICE

14.00: Izland–Belgium

17.00: Franciaország–Szlovénia (Tv: M4 Sport+)

20.30: Lengyelország–Izrael

3X3-AS KOSÁRLABDA

12.30: World Tour, Debrecen

18.00: Women Series, Debrecen

WNBA

vasárnap, 2.30: Golden State Valkyries–Washington Mystics

ÖTTUSA

Világbajnokság, Kaunas – férfi döntő, női döntő (Tv: Duna World/M4 Sport+)

RÖPLABDA

Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld

12.00: Olaszország–Németország

15.30: Lengyelország–Belgium

SZABADIDŐSPORT

19.10: Generali Night Run (Budapest, Műegyetem rakpart)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)

Benne 17 óra körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Iva Jovic, Clervie Ngounoue (amerikai)

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Párizs

9.30: elődöntő

TRIATLON

6.45: Triatlon, PTO Tour, Franciaország (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

Magyar Kupa, férfiak, selejtező

A-csoport (Szentes)

18.00: Metalcom-Szentes–Debreceni VSE-Master Good

B-csoport (Eger)

12.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger

18.00: Eger–PTE-PEAC Mighty Bulls,

C-csoport (Hajós uszoda)

10.00: UVSE–KSI SE

D-csoport (Pécs)

13.00: Endo Plus Service Honvéd–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: A stúdióban Bánki József

7:00: Kosárlabda Eb

7:40: Danyi Gábort hívjuk

8:00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet

8:40: Köves Gáborral beszélünk a US Open első hetéről

9:00: A téma a hétvégi labdarúgó-események; a nap hallgatóját hívjuk; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Katona László

14.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

17.00: Közvetítés a Diósgyőr–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin

19.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág Bera Emesével