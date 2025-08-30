Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: Újpest–MTK, DVTK–Puskás Akadémia, ZTE–Kisvárda

2025.08.30. 00:11
Szombaton három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I-ben: Újpest–MTK, DVTK–Puskás Akadémia, ZTE–Kisvárda találkozókra kerül sor. Pályán a Manchester United, a Leipzig, a Bayern München és a Real Madrid is. Sporting CP–FC Porto rangadó Portugáliában.

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
6. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
13.30: Chelsea–Fulham (Tv: Spíler1) 
16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1) 
16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)
16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4) 
16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)
18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1) 

ANGOL CHAMPIONSHIP
4. FORDULÓ
13.30: Middlesbrough–Sheffield United (Tv: Match4) 

FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
17.00: Lorient–Lille
19.00: Nantes–Auxerre
21.05: Toulouse–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: RB Leipzig–Heidenheim (Tv: Arena4)
15.30: VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen
18.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
20.30: Düsseldorf–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
18.30: Bologna–Como
18.30: Parma–Atalanta
20.45: Napoli–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Roma

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
17.00: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
19.00: Oviedo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
19.30: Girona–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
7. FORDULÓ
19.00: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Sporting CP–FC Porto (Tv: Sport1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG
20.30: Galatasaray–Rizespor (Tv: Sport2)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
2. FORDULÓ, 4. CSOPORT (SHKODRA)
HELYOSZTÓK
10.00: a 3. helyért 
19.00: FTC-Telekom–Dinamo Minszk (fehérorosz)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
vasárnap, 1.30: NCAA, Clemson–LSU (Tv: Match4)

ASZTALITENISZ
Női Bajnokok Ligája, első csoportkör, Újvidék
10.00: Budaörsi SC–Saint-Denis TT 93 (francia)

AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. forduló, Most
11.45: 1. futam (Tv: Arena4)
15.45: 2. futam
NASCAR Xfinity Series
vasárnap, 1.30: Pacific Office Automation 147 (Tv: Arena4)
NASCAR Truck Series
18.00: Sober on Slammer 200 (Tv: Match4)

BASEBALL
vasárnap, 1.07: MLB, Toronto Blue Jays–Milwaukee Brewers, (Tv: Sport2, 03,00, felv.)

FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT 
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

JÉGKORONG
Nemzetközi női felkészülési torna, Albertville, 3. (utolsó) forduló:
10.30: MAGYARORSZÁG–Japán
Bajnokok Ligája
Csoportkör
16.00: Lulea–Bern (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana
14.00: 8. szakasz (Monzón Templario–Zaragoza, 163.5 km) (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, világkupa
11.55: nők, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)
13.10: férfiak, Felső-Savoya (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-CSOPORT, RIGA 
13.45: Csehország–Észtország
17.00: Lettország–Szerbia
20.15: Törökország–Portugália
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Litvánia–Németország
15.30: Nagy-Britannia–Svédország
19.30: Montenegró–Finnország
C-CSOPORT, LIMASSOL
14.00: Olaszország–Grúzia
17.15: Ciprus–Görögország
20.30: Spanyolország–Bosznia-Hercegovina 
D-CSOPORT, KATOWICE
14.00: Izland–Belgium
17.00: Franciaország–Szlovénia (Tv: M4 Sport+)
20.30: Lengyelország–Izrael
3X3-AS KOSÁRLABDA
12.30: World Tour, Debrecen
18.00: Women Series, Debrecen
WNBA
vasárnap, 2.30: Golden State Valkyries–Washington Mystics

ÖTTUSA
Világbajnokság, Kaunas – férfi döntő, női döntő (Tv: Duna World/M4 Sport+)

RÖPLABDA
Női világbajnokság, nyolcaddöntők, Thaiföld
12.00: Olaszország–Németország
15.30: Lengyelország–Belgium

SZABADIDŐSPORT
19.10: Generali Night Run (Budapest, Műegyetem rakpart)

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló (Tv: Eurosport2, Eurosport1)
Benne 17 óra körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Iva Jovic, Clervie Ngounoue (amerikai)

TOLLASLABDA 
Világbajnokság, Párizs
9.30: elődöntő

TRIATLON
6.45: Triatlon, PTO Tour, Franciaország (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA 
Magyar Kupa, férfiak, selejtező
A-csoport (Szentes)
18.00: Metalcom-Szentes–Debreceni VSE-Master Good
B-csoport (Eger)
12.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger
18.00: Eger–PTE-PEAC Mighty Bulls, 
C-csoport (Hajós uszoda)
10.00: UVSE–KSI SE
D-csoport (Pécs)
13.00: Endo Plus Service Honvéd–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: A stúdióban Bánki József
7:00: Kosárlabda Eb
7:40: Danyi Gábort hívjuk
8:00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet
8:40: Köves Gáborral beszélünk a US Open első hetéről
9:00: A téma a hétvégi labdarúgó-események; a nap hallgatóját hívjuk; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Katona László
14.45: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
17.00: Közvetítés a Diósgyőr–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin
19.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
22.30: Sportvilág Bera Emesével

 

