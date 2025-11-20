Nemzeti Sportrádió

Győri és veszprémi kézilabdázók is felszólaltak a túlzsúfolt versenynaptár ellen

2025.11.20. 15:18
Címkék
kézilabda European Handball Players Union EHF IHF
Az európai kézilabda klasszisai, köztük veszprémi, ferencvárosi, győri játékosok, közös videóban beszélnek a túlzsúfolt versenynaptár ellen. Az Európai Kézilabdázók Uniójának videójában közös kiáltványban szólítják fel a sportág vezetőségét, hogy figyeljenek rájuk, a sportágat érintő döntéseknél legyenek ott, és vegyék figyelembe, hogy ők is emberek, akik megérdemlik a tiszteletet.

 

A Győr részéről Dione Housheer, Kristina Jörgensen, Tjasa Stanko, Helena Elver, a Veszprémtől: Ligetvári Patrik, az FTC-től Emily Vogel (Emily Bölk) is megjelenik a videóban olyan más klasszisok mellett, mint Dika Mem, Emil Nielsen, Ludovic Fabregas, Henny Reistad vagy Nora Mörk.

„Tiszteld a kézilabdázókat! A játékosok egységesek. Hallatjuk a hangunkat, de ott kell lennünk, ahol a döntéseket meghozzák. Figyeljetek a játékosokra! Már korábban is elmondtuk, hogy túl nagy a mérkőzések száma. A játékosok nem gépek. Tiszteld a kézilabdázót! A fizikai és a mentális nyomás egyre növekszik, és nagyon kevés idő van a pihenésre. A versenynaptár tele, a játékosok kimerültek. A játékosok együtt lépnek fel. Figyelj a játékosra! A kézilabda kemény, ami része a sportnak, de túl sok a sérülés, és túl sokan szenvednek a folyamatos nyomástól. Tiszteld a kézilabdázókat! A játékosok emberek. Megérdemeljük, hogy az életünkben legyen helye a családnak, megérdemeljük a jogot és a lehetőséget a nőknek, hogy kézilabdázóként családot alapítsanak. A játékosok egységesek A játékosok terheltsége növekszik, és az idények közötti szünet túl rövid. A döntéseket a játékosok meghallgatása nélkül hozzák meg. Tiszteld a kézilabdázókat! A játékosok részei a játéknak. Nemcsak a részei vagyunk a játéknak, de a szíve is. Tiszteletet akarunk, és a helyet a döntések asztalánál. A játékosok egységesek. Az Európai Kézilabdázók Uniója a játékosokért beszél. Egységesek vagyunk, megérdemeljük, hogy meghallgassanak minket. Figyelj a játékosokra! A játékosok szervezettek, egységesek. Azt akarjuk, hogy a játék részeként ismerjenek el minket. Tisztelet a játékosoknak. A játékosok egységesek. Itt az idő, hogy meghallgassátok a játékosokat. Kezdjük!”

Már 2019-ben is volt egy hasonló kezdeményezés a játékosok részéről:

Kézilabda
2019.04.03. 13:58

Kézilabda: világklasszisok követelnek változást az IHF-től és az EHF-től

A túl sűrű versenynaptár már nemcsak a játékosok teljesítményét, de az egészségüket is veszélyezteti.

 


 

kézilabda European Handball Players Union EHF IHF
