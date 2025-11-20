Verstappen életben tartja a bajnoki esélyeit a Las Vegas-i Nagydíjon?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Norris innen már csak elveszítheti a bajnoki címet?

Nagyot fordult a világ a McLaren háza táján hat versenyhétvége leforgása alatt: Oscar Piastri 34 pont előnnyel vezette a bajnokságot a Zandvoortban kieső csapattársa, Lando Norris előtt, és minden jel arra mutatott, hogy megszerezheti pályafutása első világbajnoki címét, míg a brit eléggé hullámzóan teljesített, és erősen kérdéses volt, képes-e fordítani az addig kiegyensúlyozott formát mutató és végig higgadt ausztrállal szemben.

A szeptember eleji Olasz Nagydíj ugyanakkor óriási változást hozott, és felcserélődtek a szerepek a versenyzők között. A hirtelen megnőtt különbség, és az ezzel járó nagy nyomás is szokatlan lehetett a bajnoki küzdelemben először részt vevő Piastrinak, miközben Norris fejében akkor kattant át valami, amikor már mindenki reménytelennek látta a helyzetét, és az esélytelenség nyugalmával harcolhatott.

A brit már a monzai időmérőn is felülkerekedett a csatában, de a márkatárs akkor még elég közel volt hozzá. Piastri nem is nagy előnyében eredezteti a lejtmenete kezdetét, hanem a másnapi versenyen történt csapatutasításban, ami a saját bevallása szerint is mély nyomot hagyott benne. Az ausztrál nemrég taglalta az elmúlt időszak alakulását a Beyond the Grid című podcastben, és elárulta, az eset is közrejátszott abban, hogy pályafutása legrosszabb hétvégéjét produkálta Azerbajdzsánban, ahol az időmérő utolsó szakaszában, majd a futam első körében is összetörte a McLarent.

Az ausztrál versenyző azóta egyedül a szingapúri kvalifikáción tudta legyőzni Norrist, aki ezen időszak alatt négyszer állhatott fel a dobogóra, és abból kétszer annak a legfelső fokán ünnepelhetett. Az elmúlt két nagydíjon tökéletesen teljesítő Norris ennek köszönhetően a 34 pontos hátrányából 24 pont előnyt kovácsolt, és egyértelmű favoritként érkezhetett meg az év záró tripla hétvégéjére, míg Piastrit az a veszély is fenyegeti, hogy elveszti a bajnoki második helyét, hiszen Max Verstappen még tovább közeledett hozzá.

Míg az interlagosi hétvége vízválasztó volt a vb-címért zajló küzdelemben, a mostani akár döntő is lehet: ha Norris folytatja a győzelmi sorozatát, akkor Piastri lemaradása egy, míg Verstappené két futamgyőzelemnyi fog emelkedni két versennyel és egy sprintfutammal a vége előtt, utóbbi ráadásul könnyen ki is szállhat a küzdelemből, ha nem sikerül legalább dobogón végeznie a brit ellenfele újabb sikere esetén.

A Red Bullnál tehát az életben maradás a cél, Las Vegas ugyanakkor nem is jelenthetne jobb terepet Verstappen számára, hogy fordítson a helyzetén, és ne csak matematikailag maradjon esélyes, hanem ténylegesen lőtávolon belül maradjon a bajnoki csatározásban. A McLaren ugyanis az elmúlt években rendre rosszul szerepelt a helyszínen, tavaly ráadásul úgy, hogy akkortájt egyértelműen az erősorrend élén állt. Norris a hatodik, míg Piastri a hetedik helyen látta meg a kockás zászlót azt követően, hogy az azt megelőző idényben mind a ketten nulláztak.

A wokingiaknak várhatóan most sem az impozáns környezetben felrajzolt utcai pálya lesz a kedvence, az viszont nagy kérdést jelent, Verstappen mennyire tudja kihasználni az adandó lehetőséget. Ugyanis arra lehet számítani, hogy a 2024-ben kettős sikert ünneplő Mercedes és adott esetben a harmadik-negyedik helyen befutó Ferrari is beleszólhat a győzelemért vívott csatába.

Ez áldás és átok is lehet Verstappen számára: ha a hollandnak sikerül nyernie, és adott esetben akár négy másik versenyző is befér a McLaren párosa elé, akkor nagyot szakíthat, és markánsan közeledhet az összetettben, azonban ha pont az ellenfelek fosztják meg egy esetleges sikertől, akkor reálisan szinte minden esélye elszállna, hogy megszerezze a hőn áhított ötödiket.

Verstappen jelenlegi esélyei egyébként sem fényesek, hiszen ha valamennyi fennmaradó versenyen, beleértve a sprintet is, nyerne, akkor is az kellene a végső győzelméhez, hogy Norris ne zárjon előrébb az ötödik pozíciónál egyszer sem, miközben Piastri ne végezzen mindig másodikként. A holland számára pontosan ezért lesz döntő a Las Vegas-i Nagydíj, hiszen eldől, egyáltalán életben maradnak-e a reményei.

Piastri helyzete ehhez képest sokkal kedvezőbb, ugyanakkor így sem lesz egyszerű dolga, ha fordítani szeretne. Noha az ausztrál Sao Paulóban már biztatóbb tempót mutatott, és egyértelműen közelebb volt a csapattársához, így is 23 pontot vesztett vele szemben, és most már az sem lenne elegendő a számára, ha az utolsó három versenyen és a sprinten is sikert aratna. A fő kérdés most az, hogy az ausztrál pilóta miként reagál az elmúlt időszak kudarcaira, és hogy a hirtelen megnőtt hátránya levesz-e annyi nyomást a válláról, hogy visszataláljon az év korábbi szakaszában mutatott formájához.

A Mercedes a fő esélyes?

A Mercedesnek az idén már több fellángolása is volt, és az előző versenyhétvégén két második helyezést is elkönyvelhetett Andrea Kimi Antonelli révén, így elég jó formában érkezhet meg Las Vegasba, ahol tavaly egyértelműen dominált, és kettős sikert ér el úgy, hogy Lewis Hamilton a tizedik helyről rajtolva kapaszkodott fel a diadalmaskodó George Russell mögé.

Az autó az idén is jól teljesített hűvösebb körülmények között, igaz, az előző sikere pont a szingapúri forróságban született. A remek formába lendülő olasz meg is jegyezte, hogy az idén általában nem teljesített olyan jól azokon a helyszíneken, amelyek papíron feküdtek nekik, miközben erős eredményt értek el olyanokon, amelyeken rosszabb teljesítményre számítottak. Ilyen szempontból Las Vegas akár nagy csalódás is lehet a német csapat számára, hiszen az előzetes várakozások szerint akár megismételheti a tavalyi remeklést is.

Belső feszültségek a Ferrarinál?

Az ezüstnyilak mellett sok szempár fog szegeződni a Ferrarira is, amelyik pocsék hétvégén van túl. A maranellóiak a szezonbeli harmadik nullázásukat szenvedték el, és a konstruktőri második helyről egészen a negyedikig estek hátra. Önmagában már ez is beszédtémát jelentene, de a figyelmet igazán az elnök, John Elkann nyilatkozata irányította az istállóra, aki csendre intette a versenyzőit, Charles Leclerc-t és Hamiltont.

Az elnök a brazíliai kettős kiesés után az olasz Sky televíziónak nyilatkozva jegyezte meg, hogy a Ferrari szerelői és mérnökei is jó munkát végeznek, miközben az autó is javul, de a versenyzőknek kevesebbet kellene beszélniük, és inkább a vezetésre kéne koncentrálniuk. Noha a kijelentés nagy port kavart, és Elkann össztűz alá került, Leclerc és Hamilton is igyekezett élét venni az elhangzottaknak, és védelmébe vette az elnököt a Las Vegas-i GP csütörtöki sajtónapján.