Verstappen életben tartja a bajnoki esélyeit a Las Vegas-i Nagydíjon?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Norris innen már csak elveszítheti a bajnoki címet?
Nagyot fordult a világ a McLaren háza táján hat versenyhétvége leforgása alatt: Oscar Piastri 34 pont előnnyel vezette a bajnokságot a Zandvoortban kieső csapattársa, Lando Norris előtt, és minden jel arra mutatott, hogy megszerezheti pályafutása első világbajnoki címét, míg a brit eléggé hullámzóan teljesített, és erősen kérdéses volt, képes-e fordítani az addig kiegyensúlyozott formát mutató és végig higgadt ausztrállal szemben.
A szeptember eleji Olasz Nagydíj ugyanakkor óriási változást hozott, és felcserélődtek a szerepek a versenyzők között. A hirtelen megnőtt különbség, és az ezzel járó nagy nyomás is szokatlan lehetett a bajnoki küzdelemben először részt vevő Piastrinak, miközben Norris fejében akkor kattant át valami, amikor már mindenki reménytelennek látta a helyzetét, és az esélytelenség nyugalmával harcolhatott.
A brit már a monzai időmérőn is felülkerekedett a csatában, de a márkatárs akkor még elég közel volt hozzá. Piastri nem is nagy előnyében eredezteti a lejtmenete kezdetét, hanem a másnapi versenyen történt csapatutasításban, ami a saját bevallása szerint is mély nyomot hagyott benne. Az ausztrál nemrég taglalta az elmúlt időszak alakulását a Beyond the Grid című podcastben, és elárulta, az eset is közrejátszott abban, hogy pályafutása legrosszabb hétvégéjét produkálta Azerbajdzsánban, ahol az időmérő utolsó szakaszában, majd a futam első körében is összetörte a McLarent.
Az ausztrál versenyző azóta egyedül a szingapúri kvalifikáción tudta legyőzni Norrist, aki ezen időszak alatt négyszer állhatott fel a dobogóra, és abból kétszer annak a legfelső fokán ünnepelhetett. Az elmúlt két nagydíjon tökéletesen teljesítő Norris ennek köszönhetően a 34 pontos hátrányából 24 pont előnyt kovácsolt, és egyértelmű favoritként érkezhetett meg az év záró tripla hétvégéjére, míg Piastrit az a veszély is fenyegeti, hogy elveszti a bajnoki második helyét, hiszen Max Verstappen még tovább közeledett hozzá.
Míg az interlagosi hétvége vízválasztó volt a vb-címért zajló küzdelemben, a mostani akár döntő is lehet: ha Norris folytatja a győzelmi sorozatát, akkor Piastri lemaradása egy, míg Verstappené két futamgyőzelemnyi fog emelkedni két versennyel és egy sprintfutammal a vége előtt, utóbbi ráadásul könnyen ki is szállhat a küzdelemből, ha nem sikerül legalább dobogón végeznie a brit ellenfele újabb sikere esetén.
A Red Bullnál tehát az életben maradás a cél, Las Vegas ugyanakkor nem is jelenthetne jobb terepet Verstappen számára, hogy fordítson a helyzetén, és ne csak matematikailag maradjon esélyes, hanem ténylegesen lőtávolon belül maradjon a bajnoki csatározásban. A McLaren ugyanis az elmúlt években rendre rosszul szerepelt a helyszínen, tavaly ráadásul úgy, hogy akkortájt egyértelműen az erősorrend élén állt. Norris a hatodik, míg Piastri a hetedik helyen látta meg a kockás zászlót azt követően, hogy az azt megelőző idényben mind a ketten nulláztak.
A wokingiaknak várhatóan most sem az impozáns környezetben felrajzolt utcai pálya lesz a kedvence, az viszont nagy kérdést jelent, Verstappen mennyire tudja kihasználni az adandó lehetőséget. Ugyanis arra lehet számítani, hogy a 2024-ben kettős sikert ünneplő Mercedes és adott esetben a harmadik-negyedik helyen befutó Ferrari is beleszólhat a győzelemért vívott csatába.
Ez áldás és átok is lehet Verstappen számára: ha a hollandnak sikerül nyernie, és adott esetben akár négy másik versenyző is befér a McLaren párosa elé, akkor nagyot szakíthat, és markánsan közeledhet az összetettben, azonban ha pont az ellenfelek fosztják meg egy esetleges sikertől, akkor reálisan szinte minden esélye elszállna, hogy megszerezze a hőn áhított ötödiket.
Verstappen jelenlegi esélyei egyébként sem fényesek, hiszen ha valamennyi fennmaradó versenyen, beleértve a sprintet is, nyerne, akkor is az kellene a végső győzelméhez, hogy Norris ne zárjon előrébb az ötödik pozíciónál egyszer sem, miközben Piastri ne végezzen mindig másodikként. A holland számára pontosan ezért lesz döntő a Las Vegas-i Nagydíj, hiszen eldől, egyáltalán életben maradnak-e a reményei.
Piastri helyzete ehhez képest sokkal kedvezőbb, ugyanakkor így sem lesz egyszerű dolga, ha fordítani szeretne. Noha az ausztrál Sao Paulóban már biztatóbb tempót mutatott, és egyértelműen közelebb volt a csapattársához, így is 23 pontot vesztett vele szemben, és most már az sem lenne elegendő a számára, ha az utolsó három versenyen és a sprinten is sikert aratna. A fő kérdés most az, hogy az ausztrál pilóta miként reagál az elmúlt időszak kudarcaira, és hogy a hirtelen megnőtt hátránya levesz-e annyi nyomást a válláról, hogy visszataláljon az év korábbi szakaszában mutatott formájához.
A Mercedes a fő esélyes?
A Mercedesnek az idén már több fellángolása is volt, és az előző versenyhétvégén két második helyezést is elkönyvelhetett Andrea Kimi Antonelli révén, így elég jó formában érkezhet meg Las Vegasba, ahol tavaly egyértelműen dominált, és kettős sikert ér el úgy, hogy Lewis Hamilton a tizedik helyről rajtolva kapaszkodott fel a diadalmaskodó George Russell mögé.
Az autó az idén is jól teljesített hűvösebb körülmények között, igaz, az előző sikere pont a szingapúri forróságban született. A remek formába lendülő olasz meg is jegyezte, hogy az idén általában nem teljesített olyan jól azokon a helyszíneken, amelyek papíron feküdtek nekik, miközben erős eredményt értek el olyanokon, amelyeken rosszabb teljesítményre számítottak. Ilyen szempontból Las Vegas akár nagy csalódás is lehet a német csapat számára, hiszen az előzetes várakozások szerint akár megismételheti a tavalyi remeklést is.
Belső feszültségek a Ferrarinál?
Az ezüstnyilak mellett sok szempár fog szegeződni a Ferrarira is, amelyik pocsék hétvégén van túl. A maranellóiak a szezonbeli harmadik nullázásukat szenvedték el, és a konstruktőri második helyről egészen a negyedikig estek hátra. Önmagában már ez is beszédtémát jelentene, de a figyelmet igazán az elnök, John Elkann nyilatkozata irányította az istállóra, aki csendre intette a versenyzőit, Charles Leclerc-t és Hamiltont.
Az elnök a brazíliai kettős kiesés után az olasz Sky televíziónak nyilatkozva jegyezte meg, hogy a Ferrari szerelői és mérnökei is jó munkát végeznek, miközben az autó is javul, de a versenyzőknek kevesebbet kellene beszélniük, és inkább a vezetésre kéne koncentrálniuk. Noha a kijelentés nagy port kavart, és Elkann össztűz alá került, Leclerc és Hamilton is igyekezett élét venni az elhangzottaknak, és védelmébe vette az elnököt a Las Vegas-i GP csütörtöki sajtónapján.
„Beszéljenek kevesebbet, koncentráljanak a versenyzésre!” – ezt megkapták a Ferrari pilótái…
A monacói megjegyezte, hogy üdvözli az őszinteséget, és maga az elnök kereste meg a verseny után, hogy tisztázza, mit szeretett volna mondani, miközben Hamilton arról beszélt, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol Elkann-nal, és hogy nem fog azért hibáztatni valakit, mert szenvedélyes, hiszen benne is ez a tűz lobog. A versenyzők emellett hangsúlyozták, hogy a kijelentések mögött jó szándék volt, így egyikük sem veszi magára, és jelezték, egységesek, és együttes erővel harcolnak azért, hogy visszajuttassák a Ferrarit a csúcsra.
Elkann szerint az idén is elérhető még a konstruktőri második hely, ahhoz ugyanakkor talán némi szerencse is kell. A Ferrarinak most hétvégén akár esélye is lehet a javításra, hiszen a pálya alapvetően kedvezhet is neki, de egyik fennmaradó helyszínen sem számít favoritnak, és inkább a lepattanókra játszhat. A Mercedesnek, és főleg a Red Bullnak eközben vannak valós győzelmi esélyei, így a jelenlegi 36 pontos hátrány ledolgozása elég nagy kihívás lesz.
Közeledik az új éra
Miközben három versenyhétvége még hátra van a 2025-ös világbajnokságból, a mezőny nagy részének a figyelme egyre inkább 2026-ra tolódik rá. A csapatok többsége már az év korábbi szakaszában leállította az idei fejlesztéseket, miközben egyre több munkát fordított a 2026-os konstrukciókra. Árulkodó, hogy a jövőre a Saubert átvevő Audi már múlt héten bemutatót tartott, az új csapat, a Cadillac feketére festett Ferrarikkal teljesített régi autós tesztet Sergio Pérezzel Imolában.
A Red Bull, valamint a testvércsapata, a Racing Bulls eközben már most fixálta a 2026-os autóbemutatója dátumát, a két istálló közös eseményen tart leleplezést, méghozzá január 15-én. A korai bemutató nem véletlen, hiszen január végén a csapatok már az első teszten vesznek részt a nagy szabályváltoztatásokat hozó új éra felvezetéseként.
MI VÁRHATÓ A LAS VEGAS-I NAGYDÍJON?
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 22. állomás Las Vegas, ahol a harmadik Las Vegas-i Nagydíjat rendezik meg. Az impozáns pálya remek versennyel mutatkozott be 2023-ban, és meglepetésekből tavaly sem volt hiány a szokatlan időpontban, és meglehetősen hűvös körülmények között megrendezett versenyen.
Az időjárás-előrejelzések szerint a higanyszálak akár 10 Celsius-fokot sem fogják elérni egyes eseményeken, az év leghidegebb futama így eléggé másfajta kihívás elé állítja a résztvevőket. Emellett az eső is borzolhatja a kedélyeket, jelen állás szerint pénteken és szombaton is van rá esély, hogy leszakad az ég, ami akár váratlan eredményeknek is megágyazhat. A csapatok munkabeosztása is el fog térni az előző két évben látottakhoz képest, hiszen két órával előrébb hozták az eseményeket, így a verseny helyi idő szerint 22 óra helyett 20-kor fog elrajtolni.
Egy dolog viszont változatlan: a Pirelli sorozatban a harmadik évben is a C3-as, a C4-es és a C5-ös keveréket hozta el Las Vegasba. Tavaly négy pilóta kivételével mindenki a közepes gumikon rajtolt, Fernando Alonso eközben a lágy, míg Pérez, Valtteri Bottas, illetve Franco Colapinto a kemény abroncs mellett tette le a voksát. A többség két kiállást teljesített annak ellenére is, hogy nem volt nagy a kopás, és szemcsésedés is inkább a közepes keveréken jelentkezett az első etap során.
Ami a történelmi múltat illeti, 2023-ban Verstappen a második helyről aratott győzelmet, míg tavaly Russell a dobogó felső fokára váltotta a pole pozícióját, miközben a kettős Mercedes győzelmet a tizedik rajtkockából induló Hamilton biztosította be. A Ferrari két évvel ezelőtt rajtelsőséget szerzett Leclerc révén, míg tavaly a harmadik-negyedik pozícióban ért célba, miközben a McLaren a 2023-as nullázás után a hetedik-nyolcadik helyet szerezte meg egy küzdelmes hétvége végén.
Ami a jelenlegi formát illeti, a tavaly ötödikként befutó és ezzel a negyedik világbajnoki címét bebiztosító Verstappen bízhat abban, hogy sikerül akár nagyobb mértékben is csökkentenie a lemaradását, ugyanakkor tisztában van vele, hogy adott esetben a Mercedes és a Ferrari is megnehezítheti a dolgát. A McLaren eközben tudja, hogy nehezebb hétvége várhat rá, ugyanakkor nem előre leírni a wokingiakat, és főleg az elmúlt futamokon bombaformában versenyző Norrist sem, aki fontos lépést tehet meg az első vb-címe felé…
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|17
|23
|390
|2.
|Oscar Piastri
|7
|14
|23
|366
|3.
|Max Verstappen
|5
|12
|24
|341
|4.
|George Russell
|2
|8
|23
|276
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|20
|214
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|20
|148
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|2
|16
|122
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|7
|43
|10.
|Isack Hadjar
|–
|1
|10
|43
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|9
|40
|12.
|Carlos Sainz
|–
|1
|10
|38
|13.
|Fernando Alonso
|–
|–
|8
|37
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|36
|15.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|35
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|8
|30
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|9
|28
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|756 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|398
|3.
|Red Bull-Honda
|366
|4.
|Ferrari
|362
|5.
|Williams-Mercedes
|111
|6.
|Racing Bulls-Honda
|82
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|72
|8.
|Haas-Ferrari
|70
|9.
|Sauber-Ferrari
|62
|10.
|Alpine-Renault
|22
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1.30–2.30
|2. szabadedzés
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1.30–2.30
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00