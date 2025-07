Az Arsenal Saka góljával legyőzte a Milant Szingapúrban

Egyaránt első nyári felkészülési mérkőzését éppen egymással vívta az Ázsiában túrázó Arsenal és az AC Milan – az olaszoknál bemutatkozott a régi-új vezetőedző, Massimiliano Allegri, aki 11 év után tért vissza a lombard klubhoz május végén.

Az Arsenal elleni meccs első félidejében az látszott, hogy Allegrinek bőven lesz még feladata, ha szeretné visszavezetni a piros-feketéket a bajnoki tabella élmezőnyébe, a londoniak ugyanis jóval frissebben játszottak, több helyzetet alakítottak ki, miközben a Milan elsősorban a kontrákra helyezte a hangsúlyt. Minden próbálkozás dacára, a gólszerzés egyik csapatnak sem jött össze az első félidőben. Az „ágyúsoknál” különösen a meccs első kaput eltaláló lövését bemutató Ethan Nwaneri élt az olaszok között, az angol utánpótlás válogatottakban villogó szélső az első félidő talán legszebb megmozdulását hozta össze Strahinja Pavloviccsal szemben.

A második félidő elején aztán megérkezett a meccs első – mint kiderült, egyetlen – gólja is. Az 53. percben egy balról érkező beadás után Bukayo Saka pattintott – valójában nem túl jól eltalált – lövése került az olaszok kapujába. Az utolsó félórára lehetőséget kapott az Arsenalban a mindössze 15 éves Max Dowman, és a vele egykorú Marli Salmon, főleg előbbi fiatal próbálta igazolni, miért gondolják az angol futball következő csodagyerekének.

A Milannál továbbra is a már az első félidőben is a legaktívabb Rafael Leao jelentette a fő veszélyforrást, ám nem tudott túljárni a londoniaknál most bemutatkozó kapus, Kepa eszén, ahogy a csapattársai sem. Az olaszoknál egyébként nem volt ott a csapattal a két héttel ezelőttig a Real Madriddal a klub-vb-n szereplő aranylabdás Luka Modric, valamint a hazája válogatottjával az Arany-kupán szerepelt mexikói Santiago Gimenez, mindketten még a szabadságukat töltik.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Arsenal (angol)–Milan (olasz) 1–0 (Saka, 53.)