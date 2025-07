Rangja van, ha két liverpooli srác jön szembe a futballpályán

1. Három magyarja is van a Liverpoolnak. Szoboszlai Dominik mellé a fiatal kapus, Pécsi Ármin érkezett, majd hosszas huzavona után Kerkez Milos is a sztárcsapat futballistája lett. Három-négy évvel ezelőtt mennyi pénzt tett volna rá, hogy a Liverpoolnak 2025 nyarán három magyarja lesz?

Csank János: – Semennyit. Egyre még csak csak fogadtam volna, de hogy három, az pozitív értelemben sokkoló. Ráadásul ketten biztosan játszanak is majd. Kétségtelen, Szoboszlai Dominiknak döntő jelentősége volt a további magyarok átigazolásában, olyan kapcsolat alakult ki a vezetők és menedzserek között, ami az előnyükre vált. Kerkez Milosnak nem kell azon feszengenie, egyből ott lesz-e a kezdőcsapatban vagy sem. Ahol ennyi játékos van, a szakmai stábnak forgatnia kell az együttest. Harmincötös kerettel egészen más dolgozni, mint húszassal. Kerkez Milosnak teljes erőbedobással kell játszania, hosszú távon övé a jövő. A válogatott szempontjából sem mindegy, hogy immár két liverpooli srác jön az ellenfelekkel szembe. Ennek igenis rangja van a futballisták között.

Pásztor József: – Nem sokat, az biztos. Olvasgattam, hogy a liverpooli klubnál hány ember dolgozik, Dél-Amerikától kezdve Afrikán át minden kontinensen vannak megfigyelői, mégis három magyart igazolt. Pécsi Ármint nem azért szerezte meg, hogy védjen, három-négy hozzá hasonló fiatal van még a klubban, versenyeztetik őket. Annak idején Gulácsi Péter is ott kezdett, és bár nem lett a Liverpool első számú kapusa, egészen elfogadható karriert futott be, nem? A brazil kapus, Alisson Becker két-három évig még biztosan kiszoríthatatlan. Kerkez Milos van olyan szintű futballista, hogy éljen a lehetőséggel. Annak idején Hódmezővásárhelyen is volt egy hónapot, mostani szakvezetőnk, Csató Sándor is volt az edzője. Igaz, csak azért igazolták le, hogy aztán valami furcsa szabály miatt Győrbe kerülhessen. Mondjuk, rosszul nem jártak a vásárhelyiek sem a mostani átigazolással, majdnem tízmilliót kaptak a transzferből.

Fotó: AFP

Hajdú B. István: – Nyilvánvalóan egy forintot sem. Öt éve legfeljebb annyit lehetett sejteni, hogy Szoboszlai Dominik játszik még a három elit európai bajnokság egyikében. Kerkez Milos igazából csupán a Premier ­League-ben bizonyított, Pécsi Ármin meg öt évvel ezelőtt még a felcsúti hátsó pályák egyikén ugrándozott. Utóbbit befektetésnek vásárolták meg, de azt hiszem, belőle is Premier League-játékos lesz. Kerkez Milosért negyvenmillió fontot fizettek, akit ennyiért vesznek meg, nem azért teszik, hátha lesz majd belőle valami… Az összeg árulkodó, ráadásul nem az ő posztján a legerősebb a Liverpool. Minden elismerésem Andrew Robertsoné, de már leszálló ágban van.

2. Beindult a keringő az NB I-ben. Németh András Hamburgból a Puskás Akadémiába igazolt, míg Jonathan Levi éppen Felcsútról írt alá az Üllői útra. Novothny Soma Lengyelországból Kisvárdára tért haza, a nigériai Bright Edomwonyi pedig aligha lesz népszerű Diósgyőrben, miután a Nyíregyházához írt alá. Mi a legizgalmasabb átigazolás eddig az NB I-ben?

Csank János: – Látható, hogy néhány, eddig külföldön futballozó magyart az új szabály miatt hazacsábítanak. Kíváncsi vagyok Németh András produkciójára, erős, magas srác, van benne anyag. Más kérdés, hogy kevés gólt szerzett, márpedig a csatárt a góljai minősítik. A centernek egy feladata van, elöl bóklászni és gólt lőni. Bright Edomwonyi Nyíregyházára igazolása meglepett, szerintem ő volt a legveszélyesebb diósgyőri. Csörtetős csatár, állandó veszélyt jelent a kapura. A Szparinak mindenképpen erősítés. Akárcsak a Fradinak Jonathan Levi. Igaz, azt olvastam, azért szeretne távozni a Puskás Akadémiától, mert családalapítás miatt haza akar költözni, ehhez képest a Ferencvárosban kötött ki… Tudjuk, van az a pénz.

Fotó: Puskás Akadémia

Pásztor József: – A hétvégén éppen a Kisvárdával játszottunk edzőmeccset, Novothny Soma ott volt a pályán. Nem véletlenül mondom így… A most látottak alapján nem ő lesz a Kisvárda megmentője. Németh András nekem eddig rejtély, külföldön keveset játszott, gólt alig szerzett. Kíváncsi vagyok, idehaza mire lesz képes. Nem tartom nagy erősítésnek. A Ferencvárosnak Jonathan Levit annál inkább, ő remek futballista, kiváló bal lába van. Látható, hogy minden csapat próbál magyarokat igazolni, a baj csak az, hogy alig van olyan, aki erősítést jelentene. Minden klub nézelődik, de a Ferencvároson kívül egyetlen klub sem vásárol ki senkit a szerződéséből.

Hajdú B. István: – Minden külföldön futballozó magyarnak alighanem az a célja, hogy minél többet pályán legyen, hiszen közeleg a világbajnokság. Németh András nem játszott, ezzel gyakorlatilag nullára csökkent az esélye a válogatottba kerülésre. Az úgynevezett magyarszabálynak jelentős gazdasági hatásai lesznek, szerintem ezt még a Ferencváros sem hagyhatja figyelmen kívül. Csak akkor tehetné meg, ha állandó BL-alapszakasz-szereplő lenne. A paksiak veszítik el az alapembereiket – Ötvös Bence, Mezei Szabolcs és Szappanos Péter távozott –, de ők valahogy mindig tudják, kihez kell nyúlni. Nyíregyházán látom azt, hogy tudatosan építkeznek, Bright Edomwonyi vagy éppen Májer Milán is erősítés. Számomra még kérdés, Gyurcsó Ádám hová igazol végül, s az sem elképzelhetetlen, hogy Kleinheisler László is feltűnik az NB I-ben.

3. Javában zajlik az új formátumú, harminckét csapatos klubvilágbajnokság az Egyesült Államokban, amelyen rengeteg sztárcsapat is kénytelen részt venni. A torna finoman fogalmazva sem arat nagy sikert a futballisták és az edzők körében, Jürgen Klopp egyenesen a valaha volt legrosszabb ötletnek nevezte az eseményt. Hány meccset látott? De őszintén!

Csank János: – Ez az eset egyszerű, mint a szög. A nemzetközi futballvezetők nem tudták megvalósítani a Szuperligát, helyette megcsinálták a klubvilágbajnokságot. Nézem a meccseket, szakmailag nagy tanulság, hogy ma már tényleg minden csapat ugyanazt a futballt játssza. A dél-amerikaiak is rövid passzokkal próbálnak érvényesülni, mellette rúgnak, mint a szomjas ló. Erőnlétileg egyértelműen túlhúzzák a futballistákat, aki most végigcsinálja ezt a tornát, nem tudom, hogy a bajnokságban hogyan muzsikál majd, mennyi idő lesz, míg magához tér. A játékosokat ettől még nem sajnálom, cserébe rengeteg pénzt keresnek. Ha ezen a szinten csak három-négy évet lejátszik valaki, sérülés esetén is hátradőlhet élete végéig.

Fotó: AFP

Pásztor József: – A meccsek nagyjából felét láttam eddig. A legtöbbet a hajnali három órakor kezdődők közül, felébredek, bekapcsolom a tévét, meccset nézek. Elsősorban a nagy európai csapatok találkozóit követem figyelemmel, valóban nem lenne szabad így feldúsítani a mezőnyt. Sajnos el kell fogadni, ma már mindent a pénz határoz meg. Nem véletlenül volt a közelmúltban Katarban a világbajnokság és lesz majd hamarosan Szaúd-Arábiában. Az európai csapatok futballistái a bajnokság végén ahelyett, hogy pihenni indultak volna, Amerikában sülnek pirosra a tűző napon. Kikapni senki sem szeret, de úgy vettem észre, igazából csak a dél-amerikai együttesek veszik piszok komolyan a tornát. Ők is csak azért, mert ezer menedzser ül a lelátókon, és el akarják adni magukat Európába.

Hajdú B. István: – Közvetítettem néhány mérkőzést, egyetértek vele, sajnos a legkevésbé a játékosok egészsége számít. Túlhajszolt futballisták lépnek pályára. Ennek az lesz a vége, hogy a jövő évi világbajnokságon néhány sztár majd a térdén jár, mint ahogyan az Eb-n például Kylian Mbappé. Arsene Wenger a torna mellett kardoskodik, mondván, derüljön ki, mely csapat a világ legjobbja, de ez kicsit olyan, mintha a kosárlabdában elindulna tíz NBA-csapat, mellettük egy Afrikából, egy pedig az Antarktiszról. A nyolc között nyolc csupa NBA-csapat maradna. Egészen egyszerűen a klubfutball csúcsa a Bajnokok Ligája. Ez a torna gyakorlatilag egy megismételt BL. Ami számomra még elgondolkodtató, hogy vihar, villámlás miatt sokszor négy-öt órán át tartanak a meccsek, ez a közelgő világbajnokságon, amelyen napi négy mérkőzés lesz, gondot, felfordulást okozhat.

JÚNIUS HÓNAP KRONOLÓGIÁJA

Június 2.: Megszerezte a paksiak alapemberét, Ötvös Bencét a Ferencváros. A középpályás büszkén pózolt a Fradi zöld-fehér szerelésében.

Fotó: fradi.hu

Június 5.: Kihirdettük, lapunk osztályzatai alapján Böde Dániel 6.5-ös átlaggal lett az NB I-es idény legjobbja. A csatár elmondta, elsőnek lenni mindig jó.

Június 6.: Vereség Svédországtól. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata 2–0-ra maradt alul a Puskás Arénában megrendezett találkozón.

Június 10.: Azerbajdzsán ellen megszerezte idei első győzelmét a nemzeti csapat, idegenben Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik góljával 2–1-re nyertek a mieink.

Fotó: Puskás Akadémia

Június 12.: Váltás Diósgyőrben, Valdas Dambrauskas saját kérésére távozott a klubból.

Június 14.: Útjára indult a labda a klubvilágbajnokságon, amelyet az Egyesült Államokban rendeznek meg, miközben Debrecenből Nestor El Maestro vezetőedző távozott.

Június 16.: Zajlik az NB I-es edzőkeringő, ezúttal Zalaegerszegen jelentették be Mihalecz István távozását.

Június 17.: Debrecenben az Athletic Bilbaótól érkező Sergio Navarro lett a vezetőedző, másnap pedig Diósgyőrben jelentették be Vladimir Radenkovics vezetőedző visszatérését.

Fotó: AFP

Június 21.: Hetvenéves lett Michel Platini, a franciák háromszoros aranylabdás középpályása.

Június 23.: Három nappal azt követően, hogy bemutatkozott a ZTE FC argentin vezetősége (Damián Pedrosa ügyvezető elnök, valamint Andrés Jornet sportért felelős elnök), portugál szakember, Nuno Campos lett a csapat vezetőedzője.

Június 25.: Németh András aláírt a Puskás Akadémiához, a csatár Hamburgból tért haza az NB I-be, miközben Simon Krisztián Újpesten befejezte aktív pályafutását.

Június 26.: Kerkez Milos aláírt a Liverpoolhoz! A ballábas játékosért 40 millió fontot fizetett a Bournemouthnak a liverpooli együttes.

Június 30.: Eldőlt, az ETO FC Győr biztosan indulhat a Konferencialigában, a Dunaszerdahelyi AC viszont nem.