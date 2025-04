Jó reklám volt a futballnak a DAC–Kassa mérkőzés

„A tavaszi idény legjobb első félidejét mutattuk. Több mint három góllal is vezethettünk volna” – kezdte értékelését Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek mestere. Az első 45 percben gálázott a DAC, a szurkolók felállva, vastapssal kísérték az öltözőbe a játékosokat.

„Mozgásban, agresszivitásban és mentalitásban is jobbak voltak a hazaiak az első perctől kezdve, mi pedig csak a 46. percben szálltunk be a meccsbe. Amióta Kassán vagyok, ez volt az első alkalom, hogy ennyire energiaszegényen és kaotikusan játszottunk. Labda nélkül rosszul reagáltunk, amit a hazaiak ki is használtak” – mondta a találkozó első feléről Roman Skuhravý, a Kassa vezetőedzője.

„Mindenki érezte, hogy az első félidő – nem akarok semmi csúnyát mondani – nem úgy alakult, ahogyan mi szerettük volna. A DAC nagyon jól játszott, kihasználta az összes hibánkat” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére Bokros Szilárd, aki a szünet után kapott lehetőséget a kassai csapatban és ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megváltozott a találkozó jellege.

„A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy ha ők tudtak három gólt rúgni, akkor mi miért ne tudnánk? Sokkal tüzesebb volt a csapat, közel voltunk ahhoz, hogy egy pontot elvigyünk innen, de ez most nem sikerült. A meccs összképét tekintve azt gondolom, hogy egy igazságos eredmény született. Reméljük, hogy még találkozunk velük ebben az idényben” – utalt a Diósgyőrből érkezett játékos arra a lehetőségre, hogy a két csapat még találkozhat a bajnokság végén az esetleges helyosztó meccsen a Konferencialigában való indulásért.

Bokros Szilárd tavasszal egy mecset leszámítva mindig a kispadon kezdi a meccseket. „A játékos szeretne folyamatosan játszani, ott lenni, hogyha jól megy a csapatnak, akkor azért, hogy egy kicsit élvezze ő is a futballt. Ha rosszul megy a csapatnak, akkor azt gondolja, hogy, akkor nekem kéne játszanom, meg kellene mutatnom, oda kellene jutni az ellenfél minden játékosához. Örülök, hogy a második félidőben pályára léptem, és próbáltam mindent megtenni, hogy megfordítsuk a találkozót” – zárta gondolatait Bokros Szilárd.

Lapunk kérdésére Roman Skuhravý, a Kassa mestere elmondta, hogy nagyon jól ismeri Bokrost, s tudja, mire képes. A dunaszerdahelyi teljesítménye után úgy érzi, hogy a 25 éves játékos már nagyon közel van ahhoz, hogy a kezdőcsapat tagja legyen. A kassaiak a Zsolna vendégeként szerdán lépnek pályára egy korábbról elhalasztott mérkőzésen.

Érdekesség, hogy ebben az idényben a felek minden egymás közötti találkozóján büntetőt ítélt a játékvezető. A DAC egyszer, míg a Kassa háromszor helyezhette a labdát a tizenegyespontra. Vasárnap kimaradt a büntető, miután a sárga-kékek kapusa, Filipe megfogta Zyen Jones lövését. További érdekesség, hogy mind a négy összecsapáson a Kassa a ráadásban vette be a DAC kapuját.

Húsvétvasárnap az első félidő után úgy tűnt, hogy sima, nagy arányú győzelmet arat a DAC, de izgalmas hajrá után „csak” egy góllal győzött a csallóközi együttes. „Sajnos nem tudom pontosan, miért akadozott a játék a második félidőben. Nagyon nehéz olyan nagy tempóban játszani, mint az első negyvenöt percben. Tudtuk, hogy a Kassa jó csapat, s ezt a fordulás után be is bizonyították. A legfontosabb az, hogy ismét győztünk és zárkózunk az élbolyhoz” – mondta a Nemzeti Sportnak a hazaiak középpályása, Tuboly Máté.

A magyar játékos elárulta, volt a csapatban egy kis aggodalom, mivel egy hete a Slovan ellen két góllal vezetett a DAC, de csak döntetlen lett a végeredmény. Ugyanígy volt ez Kassán is, ahol a 98. percben egyenlített a hazai csapat. „Ma azonban bennünk volt az erő, hogy ne engedjük egyenlíteni a vendégeket. Örülök, hogy ma sikerült három pontot szereznünk. Tanulság a jövőre nézve, hogy arra kell figyelnünk, hogy ezt végig tudjuk tartani kilencven percen keresztül –akkor nem lehet probléma.”

Trusa a gyúró nyakában Fotó: Duducz Tibor A vasárnapi találkozó legjobbja a dunaszerdahelyi Matej Trusa volt, aki két gólt is szerzett. Az első találata után a DAC kispadja felé vette az irányt és a klub ikonikus gyúrója, Nagy Béla nyakába ugrott. „Bélával két hete készültünk erre. A Zólyombrézó és a Slovan ellen nem szereztem gólt, de ma igen. Nagyon jó érzés azokkal ünnepelni, akikkel nap mint nap együtt vagy. A fociban nagyon szépek a kapcsolatok, melyek végigkísérnek az utadon” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére Matej Trusa.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

DAC 1904–Kosice 3–2 (3–0)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 4930 néző. Vezette: Michal Ocenas

DAC 1904: Filipe – Kapanadze, Kacsaraba, Brunetti, Andzouana (Barisic, 87.) – Herc, Bajo, Blasko (Tuboly, 65.) – Trusa (Mendez, 87.), Djukanovics (Sylla, 76.), Ramadan (Redzic, 76.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Kassa: Kira – Magda, Krivák (Takác, 33.), Jakubko – Fabis, Jakúbek, Gallovic, Benissan (Bokros, a szünetben) – Niarhosz, Fasko (Sovics, 76.), Cerepkai (Z. Jones, a szünetben). Vezetőedző: Roman Skuhravy

Gólszerző: Djukanovics (1.), Trusa (25., 35.), ill. Niarhosz (54.), Z. Jones (90+3. perc)