Fabio Capello: Öröm nézni Flick Barcáját, de…

„Flick remek munkát végez a Barca edzőjeként, mert másfajta stílusban játszatja a csapatot, sokat nyomnak és támadnak. Öröm nézni a játékukat, de rosszul védekeznek” – mondta el a Sportnak adott interjújában Fabio Capello, aki 1997-ben és 2007-ben is bajnoki címet nyert a Real Madrid vezetőedzőjeként.

A legendás, 78 éves edző védelmébe vette honfitársát és jó barátját, Carlo Ancelottit: „Ismerem a közeget és a spanyol sajtót, amikor úgy döntenek, hogy nem kedvelnek, akkor nem kedvelnek. Sohasem lehet elég címed. Carlo igyekszik a legjobb lenni, és az évadban nehézségei is voltak, mert a csapata kiegyensúlyozatlan. A védelemben továbbá nagyon hiányzott Carvajal a sérülése miatt, és a jobb szélen ebben az idényben rendre problémák jelentkeztek. Ráadásul Kroos távozott, így nincs játékos, aki egyensúlyt teremtene a középpályán.”

Capello szerint Ancelotti nyilvánvalóan jó választás lenne a brazilok számára, azonban nem tudja, hogy az ötszörös világbajnoknál valóban szeretnének-e kinevezni egy külföldi szakembert a válogatott élére. „Ancelotti a világ legmeghatározóbb edzője, aki a legtöbb címet nyerte. Az abszolút number one” – méltatta kollégáját.

A szombati spanyol kupadöntőről is elmondta véleményét, amelyen az FC Barcelona az ősi rivális Real Madriddal találkozik Sevillában: „Óriási küzdelem lesz, de a Real Madridnak muszáj megnyernie a meccset, mert jelenleg csak második a bajnokságban és kiesett a Bajnokok Ligájából. Ezért azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú meccs lesz nekik az idényben. Meg kell nyerniük a Király-kupát.”

Az olasz tréner beszélt a Paris Saint-Germainről is, és nagyon jó véleményt fogalmazott meg a csapatról, akárcsak a vezetőedzőről, Luis Enriquéről: „A PSG nagyon magas szinten van. Remek játékosokat találtak, és költöttek olyanokra, akik nem voltak világklasszisszinten, ám mindegyikük nagyon-nagyon jó. Szerintem Luis Enrique radikális változást hajtott végre a csapatnál; korábban mindig olyan játékosokkal igyekeztek, mondjuk, Bajnokok Ligáját nyerni, mint Mbappé, Messi és a többiek. Most azonban van egy csapat, amely úgy is játszik, mint egy csapat. Ezért gondolom azt, hogy Luis Enrique egyedülálló munkát végez. Ez egy olyan csapat, amely együtt dolgozik, szenved, fut, és amelynek a középpályája szerintem az Interé mellett a legjobb a Bajnokok Ligájában.”