Tuboly Máté: Így teljes a nemzeti ünnep!

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Nagyon nehéz mérkőzésen, jó csapat ellen, és kifejezetten jó játékkal nyertünk. Nyilván voltak egyéni villanások, amik nagyon kellettek, például Rami (Ammar Ramadan – a szerk.) nagyon jó formában van és ezúttal is kétszer betalált. A meccs elején nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Tudtuk, hogy a Zsolna milyen erőt képvisel, milyen intenzitással játszik. Az első húsz perc nagyon nehéz volt, a vendégek megszerezték a vezetést is. Megmondom őszintén, kicsit meg is ijedtem. Viszont nagyon jól reagált a csapat, és sikerült megfordítani a meccset. Így teljes a nemzeti ünnep” – kezdte az értékelést Tuboly Máté, aki szombaton a kispadon kezdte a bajnokit, a második félidőben lépett pályára.

„Az edző úgy döntött, hogy rotál. Nyilván, amit a mester mond, azt mi követjük, teljes mértékben bizalom van a vezetőedző felé és hiszünk benne. Nagyon együtt van a csapat, ezt látni lehetett a góljainknál is. A találatainknál legszívesebben a kispadról is befutottunk volna a srácok után. Nagyon örülünk a játékosok sikerének, a csapat sikerének” – magyarázta a magyar játékos.

Pályára lépése után a dunaszerdahelyi középpályás a megszokottnál kicsit feljebb játszott. „Inkább hátrébb szeretek játszani, de nincs gond. Ha a mester azt mondja, hogy itt kell játszanom, akkor ezt csinálom. Örülök, hogy ezen a poszton is hasznosan tudtam játszani, az átadásaim után két gólt is szerezhettünk volna. Másrészről nagyon haragudtam magamra, mert butaság volt részemről a szabálytalanság, amely után sárga lapot kaptam. Mivel az már az ötödik, a következő fordulóban nem játszhatok. Tanulnom kell ebből” – mondta a 20 éves játékos, aki külön kitért a hangalatra a MOL Arénában.

„Szerintem nagyon régen volt ilyen remek. Ez nagyot lendített a csapaton, sokat tud segíteni nekünk a remek szurkolás. Büszke vagyok a csapaton kívül a szurkolókra is” – jegyezte meg Tuboly Máté.

Tuboly Máté (jobbra) a második gól szerzőjével, Kapanadzével (Fotó: DAC/Lelkes Ernő)

„Örülök, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre több szurkoló buzdítja a csatot. Ez volt a célunk, hogy apró lépésekkel visszacsábítsuk a szurkolókat a lelátóra. Lassacskán visszatér az energia, az erő, amit a MOL Arénában a fanatikusok tudnak felénk árasztani. Mindenkinek köszönjük a szurkolást, a srácok ezt jó játékkal és három ponttal hálálták meg“ – mondta a hangulatra a Nemzeti Sport kérdésére Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

A szlovák szakember érkezésével nagyot húzott a DAC vezetősége. Ismét arculata van az együttesnek, amely igazi csapatként, eredményesen működik. „Amióta megérkezett Fodrek mester, azóta nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sok edzésen vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jó irányba megy a csapat, s ezt láthatják kívülről a szurkolók is. Továbbra is ilyen mentalitással, játékkal kell futballoznunk” – zárta le Tuboly Máté.