Keddi sportműsor: vb-selejtezők négy kontinensen Argentína–Brazília rangadóval; pályán a Veszprém kézicsapata

Európában, Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is folytatódnak a labdarúgó-világbajnoki selejtezők kedden, Debrecenben rendezik az Izrael–Norvégia mérkőzést, késő este Argentína–Brazília rangadó lesz, míg Eb-selejtezőn pályára lép az U19-es és az U17-es magyar válogatott is. A jégkorong Erste Ligában elkezdődnek az elődöntő küzdelmei, a férfi kézilabda NB I-ben a One Veszprém HC a NEKA otthonában játszik bajnokit, a férfi röplabda Extraligában a negyeddöntő második összecsapásai következnek. Emellett lesz még kerékpár és tenisz is a keddi programban.

MÁRCIUS 25., KEDD FUTBALLPROGRAM EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

I-CSOPORT

18.00: Moldova–Észtország, Chisinau (Tv: Spíler2)

20.45: Izrael–Norvégia, Debrecen (Tv: Spíler1)

J-CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Kazahsztán, Vaduz

20.45: Észak-Macedónia–Wales, Szkopje (Tv: Spíler2)

L-CSOPORT

20.45: Gibraltár–Csehország, Faro (Tv: Arena4)

20.45: Montenegró–Feröer, Niksics AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

1. KÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.00: Egyiptom–Sierra Leone

B-CSOPORT

20.00: Szudán–Dél-Szudán

22.00: Mauritánia–Kongói DK

22.00: Szenegál–Togo

C-CSOPORT

17.00: Benin–Dél-Afrika

17.00: Nigéria–Zimbabwe

17.00: Ruanda–Lesotho

D-CSOPORT

17.00: Angola–Zöld-foki-szigetek

20.00: Kamerun–Líbia

E-CSOPORT

22.30: Marokkó–Tanzánia

F-CSOPORT

20.00: Burundi–Seychelle-szigetek

G-CSOPORT

14.00: Botswana–Szomália

17.00: Uganda–Guinea

22.00: Algéria–Mozambik

I-CSOPORT

22.00: Comore-szigetek–Csád ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

12.00: Észak-Korea–Arab Emírségek

14.45: Kirgizisztán–Katar

17.00: Irán–Üzbegisztán

B-CSOPORT

12.00: Dél-Korea–Jordánia

19.15: Palesztina–Irak

19.15: Kuvait–Omán

C-CSOPORT

11.35: Japán–Szaúd-Arábia

12.00: Kína–Ausztrália

14.45: Indonézia–Bahrein DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

14. FORDULÓ

21.00: Bolívia–Uruguay, El Alto

Szerda, 1.00: Chile–Ecuador, Santiago

Szerda, 1.00: Venezuela–Peru, Maturín

Szerda, 1.00: Kolumbia–Paraguay, Barranquilla

Szerda, 1.00: Argentína–Brazília, Buenos Aires U19-ES EB-SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

MÁSODIK SZAKASZ, 1. CSOPORT

15.00: Izland–Magyarország, Kisvárda (Tv: M4 Sport) U17-ES EB-SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

16.00: Magyarország−Hollandia, Fafe TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.40: Budapest JAHC–SC Csíkszereda (romániai) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.30: Gummersbach–Melsungen (Tv: Sport1)

20.30: Benfica–GOG (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: NEKA–One Veszprém HC KERÉKPÁR

Katalán Körverseny

13.00: 2. szakasz (Banyoles–Figueres, 177.3 km) (Tv: Eurosport2) KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)

19.00: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Olympiakosz (görög)

20.45: Partizan Beograd (szerb)–Alba Berlin (német)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz) LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1042 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzések

18.00: Pénzügyőr SE–MAFC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni EAC–GreenPlan-Kazincbarcika

20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn TÉLI SPORTOK

ALPESI SÍ, VILÁGKUPA, SUN VALLEY

16.15: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

18.45: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

HÓDESZKA, VILÁGKUPA, ASPEN

20.00: félcső (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: férfiak, egyes, nyolcaddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő

ATP-challengertorna, Girona

10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 16.00 körül: Fucsovics Márton (1.)–Vilius Gaubas (litván)

WTA 125-ös torna, Antalya

9.00: egyes, 1. forduló, páros, 1. forduló

Benne 10.30 körül: Gálfi Dalma–Elsa Jacquemot (francia)

Benne 10.30 körül: Darja Semenistaja, Udvardy Panna (lett, magyar)–Veronika Erjavec, Leyre Romero Gormaz (szlovén, spanyol) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden esetben az edző a hibás?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései az 1–8-tól a 1000. meccsig

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András, szerkesztő Bálint Attila

13.30: Profil, műsorvezető Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel, vendég: Bíró Attila

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Vendégünk Dénes Ferenc sportközgazdász

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Somogyi Zsolt, Gergelics József

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Vendégünk Zombori András, a Nemzeti Sport futballszakírója, korábbi válogatott labdarúgó

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

18.00: Vendégünk a Budapesti Honvéd fedett pályás vb-n 6. ötpróbázója, Szűcs Szabina és edzője, Zsivoczky Attila

19.00: Beszámoló a Pénzügyőr–MAFC férfi röplabda Extraliga-negyeddöntőről és a Budapest Jégkorong Akadémia–SC Csíkszereda Erste Liga-elődöntőről, kommentátor: Tóth Béla és Erdei Márk. Tibolya Pétert kérdezzük a budapesti nemzetközi fedett pályás öttusaverseny után az ORC-ről és a tanítványairól

21.00: Tatán jártunk a válogatott birkózóknál és a Sportszázadnál. Szabó Bence és Ekler Luca Kodály-napi beszélgetése

22.30: Sportvilág