Így szavazott Marco Rossi a FIFA-díjátadón

A megszokott januári The Best-gála helyett december 17-én online jelentette be éves díjazottjait a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA). A Real Madrid–Pachuca Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén a mérkőzésnek is helyet adó városból, Dohából egy exkluzív körnek tartott vacsorán hirdették ki a kategóriák győzteseit. Az esetek túlnyomó többségében nem voltak jelen a díjazottak, ők videóüzenetben köszönték meg az elismerést, a helyszínen tartózkodó Real Madrid képviselői viszont személyesen is át tudták venni a trófeákat.

A győzteseket a csapatkapitányok, a szövetségi kapitányok, a média képviselői és a szurkolók szavazták meg.

Marco Rossi szövetségi kapitánynál a későbbi győztes Vinícius Junior lett az első, az Aranylabdát begyűjtő Rodri a második, míg a német válogatottban és a Bayer Leverkusenben is remeklő Florian Wirtz a harmadik.

A Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Szöllősi György Dani Carvajalt rakta az első helyre, Rossihoz hasonlóan nála is második lett Rodri, míg Vinícius Junior került a harmadik pozícióba.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya nem szavazott.

A FIFA díját Vinícius Junior nyerte meg Rodri és Jude Bellingham előtt. A brazil labdarúgó a csapatkapitányoknál és a szurkolóknál tarolt, míg a szövetségi kapitányoknál és az újságíróknál Rodri végzett jobban.

A nőknél Aitana Bonmati, Barbra Banda és Carolina Graham Hansen alkotja az első hármat. Csiszár Henrietta csapatkapitány is Bonmatit rakta az első helyre, Graham Hansent pedig a másodikra, nála Tabitha Chawinga lett a harmadik. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány Bonmati mögé Khadija Shaw-t és Keira Walsh-t jelölte, míg a média részéről Berkesi Judit Bonmati és Graham Hansen mögé Naomi Girmát szavazta be.

A férfi kapusok rangsorában Marco Rossi Ederson, Gianluigi Donnarumma, Emiliano Martínez hármast látott a legjobbnak, míg Szöllősi Györgynél Unai Simon volt a legjobb, őt Martínez és Donnarumma követte. Itt a sorrend egyébként Martínez, Ederson, Unai Simon volt.

A hölgyek mezőnyében Alyssa Naehert választották a legjobbnak, Cata Coll és Mary Earps fért még fel a képzeletbeli dobogóra. Csiszár Henrietta Collt rakta az első helyre, Earpst pedig a harmadikra, közéjük Ann-Katrin Berger fért be. Szarvas Alexandránál Berger, Earps, Coll, míg Berkesi Juditnál Naeher, Berger, Earps volt az első három sorrendje.

Az edzőknél Carlo Ancelotti Xabi Alonsót és Pep Guardiolát előzte meg. Marco Rossinál is az olasz szakember nyert, megelőzve Luis de la Fuentét és Lionel Scalonit, ugyanez volt a sorrend lapunk főszerkesztőjénél is.

A nőknél Emma Hayes, Jonatan Giráldez, Arthur Elias alkotta az első hármat, Csiszár Henriettánál Giráldez nyert Hayes előtt, míg a harmadik helyre Sonia Bompastor került. Szarvas Alexandránál a harmadik helyen volt más, mint a csapatkapitánynál, ő Gareth Taylort jelölte. Berkesi Judit a Hayes, Giráldez, Bompastor triót nevezte meg.

Alejandro Garnacho lett a Puskás-díjas, megelőzve Jasszin Benziát és Denis Omedit.