17 évesen a legjobb háromban? Szubjektív rangsorban 2024 legjobb futballistái!

AKIK LEMARADTAK...

Pokolian nehéz volt összerakni egy mindössze öt névből álló listát, ami a világsztárok sokasága mellett nem csoda. Jöjjön hát egyből 15 név, akik felvetődtek, mint jelöltek, végül azonban nem kerültek be a legjobbak közé. Kezdjük hátulról... A kapusok közül az Inter és a svájci válogatott általánosan alulértékelt, csodaévet futó sztárja, Yan Sommer a kiválasztottunk, míg a legjobb belső védőket a Premier League-ben kellett keresnünk Virgil van Dijk (Liverpool), William Saliba és Gabriel (egyaránt Arsenal) révén, de ezen a poszton Antonio Rüdiger is ott volt a lehetséges opciók között. A szélső védők közül az Aranylabda-szavazáson is top 5-be került, BL-győztes, Európa-bajnok Dani Carvajal végzett listánk élén, ám ősszel elszenvedett súlyos sérülése kiütötte ebből a versenyből (persze van, akit még ez sem...) Az egyetlen játékos, aki a legjobb húszba topligán kívülről került be, az a naptári esztendő legtöbb gólját jegyző, magyar felmenőkkel rendelkező svéd Viktor Gyökeres (Sporting CP).

A (támadó) középpályások közül három olyan egyaránt 21 esztendős játékos neve került elő, aki hatalmas szívfájdalommal maradt le a lajstromunkról: Florian Wirtzé, Jamal Musialáé és Jude Bellinghamé. Előbbi Bundesliga-bajnoki címet és El-ezüstérmet szerzett, miközben gólokkal és gólpasszokkal jelentkezik folyamatosan. Musiala a Bayern és az Eb-negyeddöntőig menetelő németek egyik legjobbja volt az idén, míg Bellingham BL-címet és angol Eb-érmet szerzett, de tavasszal és ősszel sem volt olyan kiemelkedő, mint 2023 végén. Ami a csatárokat illeti, az igazi formáját még mindig kereső Kylian Mbappé neve csak egy pillanatra merült fel, az Inter szupersztárja, Lautaro Martínez már jobb eséllyel pályázott, ahogy a gólokban és előkészítésekben is világklasszis, Eb-ezüstérmes Harry Kane is, de a legjobb öthöz még ő is kevésnek bizonyult. Pont úgy, ahogy az Arsenal szélsője, Bukayo Saka, vagy az ősszel csúcsformában futballozó veterán Barcelona-csatár, Robert Lewandowski. Nos, egy híján ez lett volna a 15 név, a képzeletbeli 20. helyet a nyáron visszavonuló Toni Kroos szerezte meg. Az öthöz a legközelebb Wirtz, Bellingham és Kane járt, végül azonban egyikük sem került be. Lássuk, kik igen!

5. RODRI (Manchester City)

Nos, igen. Rodri még keresztszalag-szakadásával együtt is befér nagy nehezen a legjobb ötbe, nem véletlen. A Manchester City középpályása fantasztikus tavaszt tudhatott magáénak, csapatával Premier League-et nyert, és bejutott az FA-kupa-döntőbe, majd jöhetett az Európa-bajnokság. Rodri a spanyol válogatott motorjaként vezette hazáját a döntőbe, amelyet Luis de la Fuente csapata meg is nyert, a 28 éves középpályást pedig a torna legjobbjának választották meg.

Ezt követően egy kisebb sérülés hátráltatta idénykezdetét, majd visszatért, de az Arsenal elleni szeptemberi bajnoki rangadón jött a baj, az ACL-sérülés, amivel hónapokra kidőlt a sorból. Gyorsan tegyük hozzá, a nem sokkal később Aranylabdát nyerő klasszis már ekkor is 40 lejátszott tétmeccs felett járt a naptári esztendőben, de a klubcsapatára gyakorolt hatása csak azután mutatkozott meg tökéletesen, hogy kivált. A City egy ideig bírta nélküle, Rodri hiánya azonban (a rossz keretmenedzsment és a többi sérült mellett) teljesen felőrölte a keretet, a középpálya szétesett, a PL-címvédő pedig olyan sorozatot produkált október végétől az év végéig, amit rémálmaiban sem hitt volna: 14 tétmeccsen 2 győzelmet, 3 döntetlent és 9 vereséget számlált. Ennyire fontos ember Rodri.

Fotó: Getty Images

4. COLE PALMER (Chelsea)

Miközben a világ leglazább labdarúgója, fantasztikus játékos, aki még mindig csak 22 éves, ám ebben az idényben már nagy álmokat hajszol a Chelsea-vel. Cole Palmer nagyszerűen mutatkozott be Londonban 2023 őszén, de ha a teljes naptári esztendőt nézzük, akkor 2024 volt az ő éve. A Manchester City által másfél éve elengedett támadó középpályás Londonban egyből az első számú fegyverré vált, pontrúgásai, kényszerítői, passzai, lövései, fineszes megoldásai élményszámban mennek, miközben a pályán valódi vezérként viselkedik (még ha meccs utáni nyilatkozatait nehéz is komolyan venni).

Cole Palmer közelről, távolról, szabadrúgásból is kíméletlen lövő, technikás előkészítő, a tizenegyeseknél pedig világelit szint, már egymás után 11 hibátlanul értékesített büntetőnél tart. A Chelsea vele együtt emelkedett fel, s idén már egyértelműen a Bajnokok Ligája-helyekért (egyesek szerint egyenesen a PL-címért) hajt. Palmer 2024-ben 40 gól+gólpasszban vállalt szerepet csak a bajnokságban, amivel a vonatkozó rangsorban második a topligás játékosok között. Elit!

Fotó: Getty Images

3. MOHAMED SZALAH (Liverpool)

Ha csak az őszi szezonban nyújtott teljesítményre adnák az Aranylabdát, akkor az egyiptomi támadó lenne a toronymagas favorit. A liverpooli szerződésének meghosszabbításával továbbra is bajlódó Mohamed Szalah teljesen egyértelműen az ősz legjobb labdarúgója, csak a Premier League-ben jár már 30 gólközreműködésnél, de mindent összevetve ebben az idényben 20 gólja és 18 gólpassza van néhány hónap alatt, egészen lenyűgöző, miközben a Liverpool a vezeti a PL-t és a Bajnokok Ligája-alapszakaszt is.

Persze, fontos hozzátenni, hogy egy egész naptári esztendőt nézünk, Szalah pedig februárban sérült volt, tavasszal visszafogott teljesítményt nyújtott, nyáron pedig nem tudott a válogatottal maradandót alkotni, de annyira domináns volt az ősze, hogy még így is felkerült a harmadik helyre. Szalahban az az igazán elképesztő, hogy amikor egyáltalán nem játszik jól vagy látványosan, az ellenfél ki tudja őt venni a játékban, akkor is képes arra, hogy egyszer csak előhúzzon valamit a cilinderből, és gólokkal, gólpasszokkal rukkoljon ki. Ha ezt a formát fent tudja tartani, 2025-ben tényleg aranylabdás lehet, pedig már 32 éves.

Fotó: Getty Images

2. LAMINE YAMAL (Barcelona)

Tizenhét évesen egy év labdarúgóit összegyűjtő lista második helyén... Lamine Yamal már 2023 őszén is szenzációnak számított, de idén robbant be igazán, s rögtön mindent elsöpört. A Barcelona támadóklasszisa már a tavaszi szezont is úgy fejezte be, hogy mindössze 5 bajnoki gólja ellenére mindenki az egeket verdeső kreatív számairól beszélt, majd jött a nyári Európa-bajnokság, ahol minden száj tátva maradt. Yamal – akkor még papíron 16 évesen – kora ellenére Spanyolország vezére, legjobb játékosa volt a tornán, állandó veszedelem, aki mozgásával, passzaival, lövéseivel, helyzetkialakításával, góljaival segítette hazáját a legjobbak ellen. Az elődöntőben örökké emlékezetes gólt ragasztott a franciák kapujába, majd a fináléban gólpasszal járult hozzá az aranyéremhez.

Visszatért a Barcához, amelyben, ha játszott ősszel, a katalán klub hasított, ha viszont nem... Yamal pihentetés és sérülés miatt kihagyott néhány meccset az utóbbi hónapokban, s rögtön látszott, mit jelent a csapatnak: vele közel hibátlan mérleg után a Barcelona három vereséget szenvedett el egy döntetlen és egy győzelem mellett nélküle. Ennek a srácnak – mert még mindig pofátlanul fiatal – elég egy-egy meccsét megnézni, látszik, mekkora potenciál van még benne, de ami ijesztő, hogy már most szupersztár.

Fotó: Getty Images

1. VINÍCIUS JR. (Real Madrid)

Amekkora botrányhős, legalább annyira csodálatos futballista. Vinícius Júniorról sokaknak az Aranylabda-gála körüli balhé, az ott elszenvedett „vereség”, a rasszizmus elleni harc és a pályán levágott balhék maradnak meg 2024-ből, pedig a játéka az igazán különleges, amibe nem lehet belekötni. A Real Madrid még mindig csak 24 éves szupersztárja múlt ősszel sokat volt sérült, de év elejére és a tavaszra igazán csúcsformába lendült, szórta a gólokat és a gólpasszokat, a legnagyobb és legfontosabb meccseken pedig ellenállhatatlanul futballozott. Vinícius a tavaszi, Bayern München elleni BL-elődöntő során oda-vissza a meccs embere lett, majd a Bajnokok Ligája-döntőben is csillogott, gólt szerzett, csapata pedig Európában és a spanyol bajnokságban is felért a csúcsra.

Ezt követően jött a Copa América, ahol a brazilok vezére volt, ám eltiltása miatt épp az Uruguay elleni negyeddöntőben nem játszott, hazája pedig búcsúzott a tornától. Visszatérve klubjához Vinícius ősszel is remekelt a Real Madridban, ráadásul újabb trófeákat nyert: Európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát. A brazilok klasszisa a naptári évi számokat figyelembe véve összesen 34 gólt és 18 gólpasszt jegyez, ami igazán impozáns adat, főleg úgy, hogy az utóbbi hónapokban már Kylian Mbappé mellett játszik, osztozva a rivaldafényen. Nem mondom, a pályán mutatott viselkedése, stílusa miatt bele lehet kötni a játékosba, de a játékába sosem. Előkészít, cselez, varázsol, gólokat szerez. Szubjektív rangsorunk első helyezettje, nem érdemtelenül, aki az Aranylabdát ugyan nem, de a FIFA Év játékosa-díjat bezsebelte 2024-ben.

Fotó: Getty Images