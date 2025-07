Bellinghamet szerdán megműtik, októberig nem számíthat rá a Real Madrid

Jude Bellingham kálváriája még 2023. november 5-én kezdődött, amikor a Real Madrid a városi rivális Rayo Vallecano ellen lépett pályára, ő pedig fájdalmas arccal, a bal vállát fájlalva lent maradt a földön.

Az orvosok már ekkor is azt javasolták, hogy az angol középpályás mielőbb feküdjön kés alá, a madridiak sűrű versenynaptára miatt azonban erre egészen mostanáig nem volt lehetősége. Bellingham sokat szenvedett panaszaival, és a meccseken csak kötéssel a bal vállán tudott pályára lépni, tovább azonban már nem lehetett húzni a sebészeti beavatkozást: szerdán, Londonban biztosan kés alá fekszik.

Az As információi szerint az operáció után a 22 éves játékos két-három hónapig nem állhat Xabi Alonso vezetőedző rendelkezésére, s várhatóan majd csak októberben léphet ismét pályára.

„A klubvilágbajnokság utánra van betervezve a műtét. Régóta várok már rá, és mostanra kezd elfogyni a türelmem. Az orvosok és a fizioterapeuták is hihetetlen munkát végeztek, rengeteget segítettek nekem. Azonban most már végre szabadnak akarom érezni magam” – idézte az As Bellingham egyik korábbi nyilatkozatát.

Az angolok klasszisa pontosan száz mérkőzésen lépett pályára úgy, hogy közben vállsérüléssel küszködött: 86-szor a Real Madridban, 14-szer pedig hazája válogatottjában.