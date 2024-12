Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester City

DECEMBER 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Szolnok–Budapest Honvéd II

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

14.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

14.30: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

14.30: Tottenham Hotspur–Fulham

17.00: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

15.00: Montpellier–Lille

17.00: Le Havre–Angers

17.00: Toulouse–Auxerre

17.00: Lyon–Nice

20.45: Olympique Marseille–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Mainz–Hoffenheim

17.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Udinese–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Parma–Lazio

15.00: Torino–Napoli (Tv: Arena4)

18.00: Fiorentina–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lecce–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

16.45: Galatasaray–Eyüpspor (Tv: Sport2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.00: Arouca–Benfica (Tv: Sport2)

SKÓT BAJNOKSÁG

13.00: St. Johnstone–Rangers (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

19.00: Minnesota Vikings–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Indianapolis Colts

19.00: New York Jets–Seattle Seahawks

19.00: Washington Commanders–Tennessee Titans

22.05: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

22.25: New Orleans Saints–Los Angeles Rams

22.25: Baltimore Ravens–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Buffalo Bills–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

8.15: valenciai maratoni (Tv: M4 Sport)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

14.00 és 20.00: férfi és női torna, 1. és 2. forduló

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

13.15: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

17.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

10.00: világkupaverseny, Peking

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE

KERÉKPÁR

14.00: terepkerékpáros-világkupa, nők, mezőnyverseny, Dublin (Tv: M4 Sport+)

15.30: terepkerékpáros-világkupa, férfiak, mezőnyverseny, Dublin (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Románia–Montenegró

20.30: Szerbia–Csehország (Tv: M4 Sport+)

D-CSOPORT (BÁZEL)

15.30: Horvátország–Feröer

18.00: Dánia–Svájc

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Németország–Hollandia (Tv: M4 Sport+, csúsztatva)

20.30: Izland–Ukrajna

FÉRFI NB I

16.00: Mol Tatabánya KC–ETO University HT

18.00: FTC-Green Collect–Veszprém HC

18.00: HE-DO B-Braun Gyöngyös–CYEB–Budakalász

BUNDESLIGA

15.00: Potsdam–Füchse Berlin (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

NŐI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–Darazsak Sportakadémia

18.00: TARR KSC Szekszárd-SERCO UNI Győr

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Memphis Grizzlies–Indiana Pacers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.00: ügető- és galoppfutamok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

16.00: Kecskeméti RC–GreenPlan-VRCK

16.00: Dunaújvárosi KSE-MÁV Előre Foxconn

16.00: TFSE–DEAC

18.00: Dág KSE–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Vasas Óbuda

SZNÚKER

UK CHAMPIONSHIP, YORK

13.45 és 20.00: döntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

VILÁGKUPÁK

Alpesi sí

18.45: női műlesiklás, 2. futam, Killington (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

12.30: férfiak, HS 142, Ruka (Tv: Eurosport1)

15.05: férfiak, HS 142, Ruka (Tv: Eurosport2)

Hódeszka

7.20: párhuzamos szlalom, Mylin (Tv: Eurosport2)

10.50: big air, Peking (Tv: Eurosport2)

Sífutás

9.15: férfiak, 20 km, tömegrajtos, Ruka (Tv: Eurosport1)

11.10: nők, 20 km, tömegrajtos, Ruka (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

13.30: férfiváltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport2)

17.10: női váltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Heti események felidézése

7.00: Újabb doppingbotrány a teniszezőknél, most Iga Swiatek bukott le: a dopping „szerepe” a sportban, eltiltások mennyisége és minősége

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti Sportkrónika; telefonon hívjuk Bene Ferencet, akivel az NB I aktuális fordulójáról beszélgetünk, fókuszban az Újpest–Ferencváros derbivel

9.00: Hajdu János, korábbi kézilabdás szövetségi kapitány érkezik a stúdióba és a részben hazai rendezésű női Európa-bajnokságról, a meglepetésjátékosokról és Hajdu János pályafutásáról is beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Olasz Gergő

12.00: Sporthely: Bera Emese

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Interjú Supka Attilával

16.00: Női kézilabda Európa-bajnokság – interjúk a magyar válogatott médianapjáról

17.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–Fehérvár NB I-es labdarúgó-mérkőzésről (kommentátor: Olasz Gergő és Szalai Kristóf)

18.45: Az Újpest–Ferencváros labdarúgó NB I-es mérkőzés felvezetése, benne: megemlékezés Szusza Ferenc születésnapjáról

19.30: Közvetítés az Újpest–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről (kommentátor: Katona László)

21.30: Visszatekintés a nap legfontosabb eseményeire

22.30: Sportvilág