Vasárnapi sportműsor: az FTC és a Győr is bukaresti csapattal meccsel a női kézi BL-ben

NOVEMBER 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Izrael–Belgium, Bozsik Aréna (Tv: Spíler1)

20.45: Olaszország–Franciaország, Milánó (Tv: Spíler2)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Finnország–Görögország, Helsinki

18.00: Anglia–Írország, London (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

18.00: Norvégia–Kazahsztán, Oslo

18.00: Ausztria–Szlovénia, Bécs (Tv: Spíler2)

C-LIGA

4. CSOPORT

15.00: Észak-Macedónia–Feröer, Szkopje (Tv: Spíler2)

15.00: Lettország–Örményország, Riga (Tv: Spíler1)

NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Putnok FC

12.00: Debreceni VSC II–Karcagi SE

13.00: Salgótarjáni BTC–FC Hatvan

13.00: Eger SE–Füzesabony SC Erőss Út

13.00: Facultas Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Sényő FC Selyem-Ber–Debreceni EAC

13.00: Mátészalkai MTK–Nyíregyháza Spartacus II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–III. Ker. TVE

11.00: Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC

13.00: Budaörs–Kelen SC

13.00: VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC

13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr II

13.00: Érdi VSE–Bicskei TC

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kecskeméti TE 1911 II–Szegedi VSE-G-Falc Kft.

13.00: Szolnoki MÁV FC–Martfűi LSE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC

13.00: Pénzügyőr SE–BKV Előre

13.00: Monor SE–Meton-FC Dabas SE

17.00: Tiszakécskei LC–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Paksi FC II

13.00: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE

13.00: FC Nagykanizsa–BFC Siófok

13.00: Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK

13.00: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE–Ferencvárosi TC II

13.00: Bonyhád VLC–FC Főnix

13.00: Dunaföldvár FC–Pécsi MFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

9.45: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam (Leitgeb Richard) (Tv: Eurosport1)

12.45: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

19.00: Chicago Bears–Green Bay Packers

19.00: Detroit Lions–Jacksonville Jaguars

19.00: Miami Dolphins–Las Vegas Raiders

19.00: New England Patriots–Los Angeles Rams

19.00: New Orleans Saints–Cleveland Browns

19.00: New York Jets–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Minnesota Vikings

22.05: Denver Broncos–Atlanta Falcons

22.05: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks

22.05: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.20: Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Férfi Európa-kupa, selejtező (Grünwettersbach)

11.00: PTE PEAC Kalo-Méh–ASD TT Santa Tecla Nulvi (olasz)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

14.00: elődöntő (Tv: Sport2)

Mickey Mansell (északír)–Martin Lukeman (angol)

Luke Littler (angol)–Gary Anderson (skót)

20.30: döntő (Tv: Sport2)

GOLF

17.00: PGA Tour, Bermuda Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC

17.30: FTC-Telekom–UTE (Tv: M4 Sport)

17.30: FEHA19–DEAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA

17.30: HC Innsbruck–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

14.55: ciklokrossz, férfiak, X2O, Hamme (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Rapid Bucuresti (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: DVSC Schaeffler–SCM Ramnicu Valcea (román) (Tv: Sport1)

18.00: Váci NKSE–Thüringer HC (német) (Tv: Sport2)

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós

NBA

21.30: Minnesota Timberwolves–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP

SZOLIDATRITÁS NAGYDÍJA, BARCELONA

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

12.00: Grand Prix, páros, szabad program, Helsinki (Tv: M4 Sport)

13.40: Grand Prix, jégtánc, szabad program, Helsinki (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: GreenPlan-VRCK–Dunaújvárosi KSE

18.00: Dág KSE–Pénzügyőr SE

18.00: TFSE–MAFC

19.00: Kecskeméti RC–DEAC

19.30: Vidux- Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Kaposvári NRC–Vasas SC

18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn

19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

SÚLYEMELÉS

10.00: Országos bajnokság, Tatabánya (Földi Imre Sportcsarnok)

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino

18.00: döntő, Jannik Sinner (olasz)–Taylor Fritz (amerikai) (Tv: Match4)

TRIATLON

10.15: PTO Tour, Dubai (Tv: Eurosport2)

UFC

6.00: UFC 309, Jon Jones–Stipe Miocic, New York (Tv: Sport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

17.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Kreisz Bálint, Erdei Márk Vendég: Károlyi Andrea Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Tenisz: a férfiaknál és a nőknél is világbajnokságot rendeznek, rendeztek, a tapasztalatokról, a meglepetésekről beszélgetünk

6.40: Kosárlabda: a játékosok lelkiállapotáról beszélgetünk a női válogatott múlt heti két Eb-selejtezős veresége után, felvezetjük a jövő heti, magyar érdekeltségű nemzetközi meccseket

7.00: Labdarúgás: a téma a Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés, összefoglaló, interjúk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika,

8.30: Marosán György értékeli a Szeged–Veszprém bajnoki férfi kézilabda-rangadót

9.00: Bene Ferenccel beszélgetünk a Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-meccs tapasztalatairól, a további esélyekről, a lehetséges ellenfelekről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Hazafutás

Műsorvezető: Katona László Szerkesztő: Szabó Bence, Somogyi Zsófia

14.00: Tudósítás az FTC–CSM Bucuresti női kézilabda BL-csoportmeccsről, kommentátor: Bera Emese, Balogh Balázs

16.00: Tudósítás a Rapid Bucuresti–Győri Audi ETO női kézilabda BL-csoportmeccsről, kommentátor: Tóth Béla

18.00: Holland–magyar labdarúgó Nemzetek Ligája-csoporttalálkozó után, vendégünk: Baráth Botond

19.00: Következik a Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-csoportmeccs, vendégünk: Mátyus János, Dragóner Attila

20.00: Interjú Szabó Álmos úszóedzővel

21.00: Napi értékelő interjúk. Puskás-megemlékezés, évforduló

22.30: Sportvilág