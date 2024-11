NL: aligha lesz magyar–angol osztályozó, Haalandékra nagyobb az esély

A magyar labdarúgó válogatott a 3. helyről várja a Nemzetek Ligája utolsó két fordulóját, és ha ezt a helyezését megtartja, akkor kétmeccses osztályozót játszik jövőre a B-liga valamelyik 2. helyezettjével a bennmaradásért. Két napja, az utolsó két kör előtti számolgatós felvezetésünkben még azt írtuk, hogy a grúz, angol, osztrák, walesi négyesből jöhetne az ellenfél, ha osztályozót kell játszanunk. Az angolok csütörtöki, 3–0-s görögországi győzelemével máris változott a lehetséges ellenfelek köre az aktuális állás alapján.

Most úgy áll a helyzet a B2-es csoportban, hogy az angolok az egymás elleni jobb gólkülönbség (4–2) miatt biztosan megelőzik a 2. helyen álló görögöket, s ha az utolsó fordulóban hazai pályán megverik az íreket, egyenes ágon vissza is jutnának az A-ligába. Az angolok győzelme esetén a Finnország–Görögország meccsnek nem is lesz jelentősége, ugyanis a finnek már biztosan kiesnek, a görögök helyezése pedig csak az angolok botlása esetén változhat, tehát ha Anglia megveri Írországot, akkor a görögök fognak osztályozót vívni a feljutásért.

A B3-as csoportban is tisztult a kép. Itt az 5. forduló előtt még hármas holtverseny volt az élen, de az osztrákok a kazahok elleni, csütörtöki 2–0-s idegenbeli győzelemmel nagy lépést tettek a csoportgyőzelem felé, ugyanis közben Norvégia is nyert 4–1-re Szlovénia vendégeként, az osztrák–norvég egymás elleni összevetésben pedig (6–3) az osztrákok a jobbak pontegyenlőség esetén (most mindkét csapatnak 10 pontja van). Ez azt jelenti, ha Ausztria az utolsó fordulóban megveri otthon Szlovéniát, akkor a Norvégia–Kazahsztán meccstől függetlenül Marko Arnautovicék feljutnának az A-ligába és Erling Haalandék játszhatnak jövőre pótselejtezőt a feljutásért. Ha viszont a szlovénok egy pontot szereznek Ausztriában, a norvégok meg is nyerhetik a csoportot, szlovén győzelem esetén pedig Ausztria az 1. helyről a 3.-ra csúszhatna vissza (a két csapat első mérkőzése 1–1 lett) és a feljutás helyett a B-ligában maradásért kellene osztályozót játszania jövőre. A többi B-ligás csoportban szombaton rendeznek meccseket.

B2-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Anglia 5 4 – 1 11–3 +8 12 2. Görögország 5 4 – 1 9–4 +5 12 3. Írország 5 2 – 3 3–7 –4 6 4. Finnország 5 – – 5 2–11 –9 0

B2-CSOPORT, 5. ÉS 6. FORDULÓ

November 14.

Írország–Finnország 1–0

Görögország–Anglia 0–3

November 17.

Finnország–Görögország

Anglia–Írország

A B3-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Ausztria 5 3 1 1 13–4 +9 10 2. Norvégia 5 3 1 1 10–7 +3 10 3. Szlovénia 5 2 1 2 6–8 –2 7 4. Kazahsztán 5 – 1 4 0–10 –10 1

B3-CSOPORT, 5. ÉS 6. FORDULÓ

November 14.

Kazahsztán–Ausztria 0–2

Szlovénia–Norvégia 1–4

November 17.

Norvégia–Kazahsztán

Ausztria–Szlovénia

Arra, hogy az A-liga negyeddöntőjében legyen érdekelt jövőt tavasszal a válogatottunk, jóval kisebb az esély, hiszen ahhoz meg kellene előznünk a hollandokat. Azonban, ha ez a bravúr sikerülne, akkor a már továbbjutott spanyolok (a csoportelsőségük ugyan még kérdéses) mellett a csoportból való továbbjutást csütörtökön bebiztosító olasz, francia kettős valamelyike (amelyikük megnyeri a csoportját, jelen állás szerint az olaszok) is a lehetséges ellenfelek között lehetne (a szintén már biztos továbbjutó németek nem, mert azonos csoportban vannak a mieinkkel).

AZ A3-CSOPORT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Spíler2)

20.45: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia (Tv: Spíler2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Németország (Tv: M4 Sport)