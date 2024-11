Curtis Jones sarkazós góllal mutatkozott be, Athénban vágott vissza az októberi fricskáért Anglia

Korán vezetést szerzett Anglia a görög fővárosban, Madueke centerezéséből Ollie Watkins pofozta kapuba a labdát. A hazaiak válaszát Cimikasz szállította, de a liverpooli légiós lövését Pickford védeni tudta. A folytatásban az angolok többször is ígéretes támadásokat vezethettek, de a görög védelem rendre képes volt az utolsó pillanatban tisztázni. A fordulás után Rico Lewis lábában volt a második angol találat, de a Manchester City bekkje Vlahodimosz nyakát találta telibe. Másodpercekkel később Bellingham fejelt a kapufára – nagy nyomást helyeztek a hellénekre az angolok.

A 63. percben a görögök jutottak „meccslabdához”, de Joannidisz ziccerét bravúrral védte Pickford. Szűk negyedórával később a szerencse is az angolok mellé állt, Jude Bellingham lövése a kapufáról pattant Odisszeasz Vlahodimosz hátára, majd onnan a kapuba, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

Amelynek végjátékában az első válogatottságát jegyző Curtis Jones sarokkal vette be a görög kaput – a görögök a londoni meccsükhöz hasonlóan most is derekasan helytálltak, de ezúttal nem volt szerencséjük, így Anglia érvényesíteni tudta minőségbeli fölényét. 0–3

A szünet előtt törte meg a jeget Írország a finnek ellen, Evan Ferguson másfél méterről bólintott a kapuba. A Brightonban légióskodó csatár góljára nem tudtak válaszolni a vendégek, akik ezzel a vereséggel kiestek a B-ligából. 1–0

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Írország–Finnország 1–0 (E. Ferguson 45.)

Görögország–Anglia 0–3 (Watkins 6., Vlahodimosz 77. – öngól, C. Jones 83.)