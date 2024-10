Szerdai sportműsor: Magyar Kupa, pályán a Liverpool, a Bayern München és az Inter

Szerdán Magyar Kupa-mérkőzéseket rendeznek. Az angol Ligakupában Tottenham–Manchester City rangadó lesz, és pályára lép még a Liverpool, a Manchester United, az Arsenal és a Chelsea. A Német Kupában a Bayern München a Mainz vendégeként szerepel, az olasz Serie A-ban láthatjuk az Intert és a Juventust is. A Veszprém és a Szeged is a férfi kézilabda BL-ben játszik. Lesz még kosárlabda és tenisz is.

OKTÓBER 30., SZERDA FUTBALLPROGRAM MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest FC, Hévízi út

12.30: Gödöllői SK (vármegyei I.)–Dorogi FC (NB III), Sándor Károly Akadémia, Salgótarjáni út

12.30: Tarpa SC (vármegyei I.)–Iváncsa KSE (NB III)

12.30: Karcagi SE (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi SE (vármegyei I.)–Kisvárda Master Good (NB II)

12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Zalaegerszegi TE FC

17.00: FC Ajka (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár SC (NB II)

20.00: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: Brighton–Liverpool (Tv: Arena4)

20.45: Aston Villa–Crystal Palace

20.45: Manchester United–Leicester City

20.45: Newcastle United–Chelsea

20.45: Preston (II.)–Arsenal

21.15: Tottenham–Manchester City (Tv: Match4) NÉMET KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach (Tv: Sport2)

18.00: Freiburg–Hamburg (II.)

18.00: Hertha BSC (II.)–Heidenheim

18.00: Paderborn (II.)–Werder Bremen

20.45: Arminia Bielefeld (III.)–Union Berlin

20.45: Dynamo Dresden (III.)–Darmstadt (II.)

20.45: Hoffenheim–Nürnberg (II.)

20.45: Mainz–Bayern München (Tv: Sport2) OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

18.30: Empoli–Internazionale (Tv: Match4)

18.30: Venezia–Udinese

20.45: Atalanta–Monza

20.45: Juventus–Parma SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Chiclana (VI.)–Osasuna

19.00: Ciudad de Lucena (IV.)–Leganés

19.00: Las Rozas (V.)–Sevilla

21.00: CD Extremadura (V.)–Girona

21.00: CP Parla (VI.)–Valencia

21.00: UD San Pedro (VI.)–Celta Vigo TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB, WORLD SERIES

5. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

Csütörtök, 1.00: New York Yankees–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport1) BIRKÓZÁS

Nem olimpiai súlycsoportok világbajnoksága, Tirana

10.30: nők 55, 59, 65, 72 kg vigaszág

10.30: szabadfogás 61 (Halidov Gamzatgadzsi), 70, 79 (Kuramagomedov Murad), 92 kg (Juhász Balázs) selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

18.00: döntők KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA

18.00: Alba Fehérvár KC–Esztergomi KC

18.30: Gárdony-Pázmánd NKK–NEKA

18.30: Szigetszentmiklós NKSE–Érd KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: DVTK HunTherm–Basket Landes (francia) (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT

18.45: Reyer Venezia (olasz)–Serco UNI Győr

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

G-CSOPORT TARR

18.00: KSC Szekszárd–Iraklisz Szaloniki (görög)

L-CSOPORT

18.00: NKA Universitas Pécs–Campobasso (olasz)

E-CSOPORT

18.30: Sopron Basket–Mugla (török)

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.30: Vilnius (litván)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

I-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–FC Porto (portugál)

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC

18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár

18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

18.30: SZTE-Szedeák–EPS-Honvéd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Crvena zvezda (szerb)

20.15: Panathinaikosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.45: Partizan Beograd (szerb)–Monaco (francia) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló (Tv: Match4)

WTA 250-es torna, Csiucsiang

6.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Hongkong

8.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.15: VasasPlaket–Jadran Herceg Novi (montenegrói) (Tv: M4 Sport)

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

A 4. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: PannErgy-Miskolci VLC–UVSE

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

13.15: KSI SE–BVSC-Manna ABC

18.00: Digi-Eger–Tatabányai VSE

18.45: UVSE Helia-D–Zue.hu Szegedi VE

19.00: Dunaújvárosi FVE–FTC-Telekom

19.30: Valdor-Szentes–III. Kerületi TVE A SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Harsányi Levente, Csonka Zsófia. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Rég nem látott indulatokat váltott ki az Aranylabda-gála

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

Kézilabda minden mennyiségben

9.00: László Csaba a vonalban

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt – Bittmann Emil

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Magyar Kupa-kibeszélő Bene Ferenccel

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Bodnár Zalán, Szöllősi György

17.00: Kezdődik az alpesisí-szezon, Marcel Hirscher hollandként tért vissza – Somogyi Zsófia összeállítása

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.40: Sorozatban 14 meccset nyert meg a Szolnok férfi vízilabdacsapata – Jó András interjúi

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.45: Kézilabda, közvetítés a Szeged–Kielce férfi Bajnokok Ligája-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, Marosán György

20.00: Labdarúgás, közvetítés a Fehérvár–Diósgyőr Magyar Kupa-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin

20.45: Kézilabda, közvetítés a Wisla Plock–Veszprém férfi Bajnokok Ligájamérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla

22.30: Sportvilág