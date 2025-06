Rodri lépésről lépésre közelebb a teljes gyógyuláshoz

Rodri 2024 októberének végén alig hat héttel keresztszalagja elszakadása után vehette át a 2023–24-es idényben nyújtott teljesítménye elismeréseként az Aranylabdát, ám a párizsi gálára is mankózva érkezett – emlékezetes jelenet volt, ahogy Didier Drogba segítette fel a színpadra a mankóval lépdelő, ugráló középpályást. A Manchester City középpályása végül az idény utolsó előtti bajnokiján, a Bournemouth ellen néhány percre csereként beszállt a végén, ezzel tért vissza a pályára majdnem napra pontosan nyolc hónap kihagyás után. A visszatérés persze még közel sem teljes, éppen ezért jön jól számára a klub-vb, amit egyébként az európai élcsapatok amúgy a túlzsúfolt menetrendjük miatt amúgy nem fogadtak kitörő örömmel.

A spanyol középpályásnak viszont pont illeszkedik a „felépülési menetrendjébe” a torna, hiszen tétmeccseken kaphat egyre nagyobb terhelést – előbb a Vidad Casablanca, majd hétfőre virradóra az Al-Ain ellen kapott 30-30 perc játéklehetőséget. Ez akár azt is jelenheti az idény rajtjára már „meccsre kész” állapotba is kerülhet – még ha ettől egyelőre kissé távol áll, legalábbis a City edzője Pep Guardiola szerint.

„Lépésről lépésre kerül közelebb a teljes felépüléshez. Egyelőre félóránál többet nem tud játszani. Egy kicsit még küzd az egy-egy elleni párharcoknál, egy kicsit még erősödnie is kell, de egy ilyen hosszú kihagyás után ez teljesen normális. Fontos, hogy most az Al-Ain ellen is sokat játszhatott és sokkal jobban is játszott, mint az előző meccsen. Igazából nagyon hiányzott az idény során, de legyünk őszinték: a világ bármely csapatának nagyon hiányozna egy aranylabdás játékos” – fogalmazott Guardiola az Al-Ain 6–0-s legyőzése után, amelyen Rodri a 61. percben váltotta Nicót, majd ő adta a gólpasszt a csapata ötödik gólját szerző Oscar Bobbnak.

RODRI GÓLPASSZA

Ezzel a győzelemmel egyébként a Manchester City bebiztosította a helyét a nyolcaddöntőben, ahol a H-csoport első két helyzettje közül kap majd ellenfelet – függően attól, hogy csoportja első, vagy második helyén zár, játszhat a másik csoport második, vagy első helyezettjével.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

Manchester City (angol)–Al-Ain (arab emírségekbeli) 6–0 (Gündogan 8., 73., Echeverri 27., Haaland 45+5. – 11-esből, Bobb 84., Cherki 89.)

Juventus (olasz)–Vidad (marokkói) 4–1 (Butuil 6. – öngól, Yildiz 16., 69., Vlahovics 90+4. – 11-esből, ill. Lorch 25.)