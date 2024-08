Tavalyi minta: a DAC idén is villámgyorsan búcsúzott a nemzetközi kupától

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

DAC (szlovákiai)–Zira (azeri) 1–2 (Méndez 40., ill. Utzig 25., Aliyev 57. – 11-esből)

DAC 1904: Popovics – Yapi, Kacsaraba, Brunetti, Méndez – Herc (Vitális, 61.), Dimun (Bernát, 61.), Bajo (Tuboly, 80.), Andzouana – Almási (Redzic, 61.), Trusa (Bősze, 75.). Vezetőedző: Xisco Múnoz

Továbbjutott: a Zira, 6–1-es összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem ilyen idénykezdésről álmodoztak Dunaszerdahelyen. A DAC egy hete nagy különbségű vereséget szenvedett a Konferencialiga második selejtezőkörének az odavágóján az FK Zira otthonában (0–4), majd a vasárnapi javítás sem jött össze, miután csak 2–2-es döntetlent ért el Kassán a Niké Liga szezonnyitó meccsén. Mindkét meccsen vajmi keveset mutattak a sárga-kékek abból a teljesítményből, melyet még pár hete produkáltak a szlovák első osztályban.

A hazai klub marketingosztályának igyekezete ellenére a gyenge idénykezdés hatással volt a Konferencialiga visszavágójára a MOL Arénába kilátogató nézők számára, mert dunaszerdahelyi viszonylatba nagyon kevesen, csak 3754-en követték a találkozót. Az azonban szembetűnő volt, hogy nagyon sok piros-fehér-zöld zászló volt látható a nézőtéren. A Szlovák Labdarúgó Szövetséggel ellentétben az UEFA nem bünteti a magyar nemzet egyik szimbólumát.

Újdonsággal is készült DAC az új idény első tétmeccsére. A csapat egyedi, sárga-kék csíkos mezben lépett pályára, melyet az elődök tiszteletére húztak magukra a játékosok. Ezzel igyekeztek mintát venni a múltból és példát mutatni a jövőnek.

Xisco Munoz, a DAC mestere, akárcsak Kassán, ezen a napon ismét csak egy magyart jelölt a kezdőben, mégpedig a felvidéki Almási Lászlót. A magyarországi játékosok (Vitális Milán, Redzic Damir, Tuboly Máté és Bősze Levente) csak kispadosok voltak. Csinger Márk sérülés miatt hiányzott.

Nagyon fogadkoztak a hazai játékosok, hogy képesek lesznek ők is négy gólt szerezni a visszavágón.

Nos, a találkozó első perceiben ez így is nézett ki. Mentek, mentek előre a hazaiak, többször próbálkoztak lövéssel, de komoly helyzetet nem dolgoztak ki. Az FK Zira tapasztalt csapat benyomását keltette, igyekezett lassítani a játékot. Az első három kapuskirúgás három percig tartott, a bedobásoknál sem sietett a vendégcsapat.

Amikor megérezték az azeriek, hogy Dunaszerdahelyen is van mit keresniük, igyekeztek gyors ellentámadásokkal meglepni a hazaiakat. A 21. percben még Raphael Utzig lövését blokkolta Mateus Brunetti, de nemsokára Issa Djibza mint egy gyorsvonat száguldott el Tarasz Kacsaraba mellett, és a visszapassza után Utzig megszerezte a vezetést a vendégeknek.

Csend ült a MOL Arénára. A B-közép tagjai leültek a helyeikre, és a félidő végéig csak kétszer szólaltak meg. Először ,,Hol a csapatunk?”, majd a „Focit akarunk” rigmust kiabálták. A 40. percben egy szabadrúgás után Alex Méndez kiegyenlített, és jobb kedvre derítette a dunaszerdahelyieket. Kicsivel később Matej Trusa meg is fordíthatta volna a találkozót.

A mai este egyik legnagyobb tapsa a szünetben hangzott fel. Akkor, amikor a műsorközlő bejelentette, hogy Magyarország Kós Hubert révén megszerezte az első párizsi aranyérmét.

A második félidőben rövid idő alatt kétszer is nagy védést mutatott be a vendégek portása. Előbb Mahmudu Bajo, majd Matej Trusa lövései után. A vendégek jól védekeztek, és utána jobban is koncentráltak. Az 56. percben ugyanis Romaric Yapi utolsó emberként lerántotta a kapura törő Rustam Akmedzadé,t és a játékvezető kezében villant a piros lap. Ráadásul büntetőhöz is jutotta a Zira, a 11-est Gisman Aliyev biztosan értékesített, végképp eldöntve a továbbjutást.

Ezután leült a találkozó, a vendégek magabiztosan tartották meg az előnyüket.

A 75. percben történelmi eseménynek lehettek szemtanúik a nézők. Pályára lépett Bősze Levente, a magyar U16-os válogatott játékosa, aki 15 éves és 165 naposan futott ki a gyepre. Ezzel ő lett az UEFA égisze alá tartozó mindegyik klubsorozat legfiatalabb futballistája.

A vendégeknél Vitális Milán és Redzic Damir a 61., Bősze Levente a 75., míg Tuboly Máté a 80. percbe lépett pályára. 1–2

