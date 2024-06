Nincs európai kupaselejtező külhoni magyar csapatok nélkül

Román Szuperkupa-címvédéssel kezdődött a Sepsi OSK 2023−2024-es idénye, miután 1–0-ra legyőzte a bajnok Farul Constantát, ám a folytatás már kevésbé sikerült jól. November végén csupán a 10. helyen szerénykedett a csapat a Superligában, így a klub vezetősége megköszönte Liviu Ciobotariu vezetőedző munkáját, helyére a korábbi magyar szövetségi kapitányt, Bernd Storckot nevezte ki. A német szakember kitűnően kezdett, első hat meccsén veretlen maradt, majd kisebb hullámvölgy következett. Ezután szép lassan kiegyenesedett a csapat, s az idény végén drámai körülmények között bejutott a román élvonal felsőházi rájátszásába, amelyben az ötödik helyen végzett, de az előző idénnyel ellentétben (amikor az Európa-konferencialiga selejtezőjében szerepelt) az idén nem lesz ott a nemzetközi kupaporondon. A klub mindenesetre elégedett Bernd Storck munkájával, a bajnokság végeztével 2025 nyaráig meghosszabbította szerződését, viszont több játékos mellett Varga Roland is távozik.

A székelyföldi FK Csíkszereda közel volt hozzá, hogy feljusson az első osztályba, de az osztályozón alulmaradt a Dinamóval szemben, így a következő idényt is a második vonalban tölti.

A szlovák bajnokságban a DAC és a Kassa mellett jövőre a másodosztályt megnyerő Komárom is a legjobbak között szerepelhet. Kezdjük a DAC-cal: hiába mondta a bajnoki ezüstéremmel záruló 2022–2023-as idény végén a Nemzeti Sportnak Világi Oszkár, a Dunaszerdahelyi AC tulajdonosa, hogy a következő évadban jobb lesz a csapat, az eredmények nem ezt mutatták. Amíg az előző kiírásban karnyújtásnyira került a bajnoki címtől a gárda, ezúttal esélye sem volt az aranyéremre, ám a klub tájékoztatása szerint így is sikeresnek könyvelik el a 2023–2024-es kiírást. A DAC szenvedett az idény elején, a tavasszal még kérdéses volt az is, hogy az alapszakasz után bejut-e a rájátszás felsőházába, de végül visszakapaszkodott, s a negyedik helyen zárt. A rájátszásban magasan a legjobban teljesített, öt ponttal szerzett többet, mint a bajnok Slovan, ami a végelszámolásnál a második helyre volt elég. Az együttes 15 ponttal maradt le a bajnok pozsonyiaktól, de mindent összevetve elégedett lehet a szereplésével. 2019-ben Marco Rossi vezetésével 26 év után jutott ki a DAC az európai kupaporondra, azóta mindig szerepelt nemzetközi kupában, most is így lesz, a Konferencialigában méretheti meg magát. A csallóközi együttes története során negyedik alkalommal szerzett ezüstérmet a szlovák első osztályban.

A magyar többségi tulajdonú Kassa az utolsó pillanatig izgulhatott, végül sikerült bent maradnia a szlovák élvonalban. Az együttes az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Nagymihályt, ezzel megmenekült az osztályozótól. Érdekesség, hogy a gárda az utolsó fordulóra váltott edzőt, Ján Kozák helyét Geri Gergely vette át, s a döntés jónak bizonyult, hiszen az élvonalban maradt a csapat.

A másik magyar többségi tulajdonú egyesület, a Komáromi FC bajnok lett a szlovák másodosztályban, így feljutott az élvonalba. Még az is belefért, hogy két verséggel zárja a bajnokságot, így is három ponttal megelőzte a második pozsonyi Petrzalkát. Ez hatalmas siker a klubnak, főként ha azt nézzük, hogy tíz éve még a negyedosztályban szerepelve a megszűnés réme fenyegette. A csapat Vágsellyén játszotta hazai mérkőzéseit, mivel jelenleg is épül az ötezer férőhelyes új stadionja, s a városban mindenki abban bízik, hogy az élvonalban már az új, modern, minden igényt kielégítő létesítménybe érkeznek az ellenfelek, így a DAC-ot is ott fogadhatják majd felvidéki rangadón. Az észak-komáromiak történetük során először jutottak fel az első osztályba, az egyesület sportigazgatója Vincze István, korábbi 44-szeres magyar válogatott támadó.

A Topolyai SC hozta a szokásos, jó formáját, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a szerb élvonalban, pedig az ősszel több fronton is helyt kellett állnia, az Európa-ligában szerepelt. A második számú európai kupában egy ponttal (Olympiakosz 2–2) csoportja utolsó helyén végzett, de ez nem nyomta rá a bélyegét a bajnoki szereplésére. A csapat csakúgy, mint egy évvel ezelőtt, ismét 75 pontot szerzett, ám az akkor az ezüst-, most a bronzéremre volt elég (a fővárosi Partizan lett a második). S mivel a Crvena zvezda a bajnoki cím mellett a kupát is megnyerte, a Topolya az Európa-liga-selejtező utolsó fordulójában kezdheti el a szereplését a nemzetközi porondon, s ha nyer, főtáblás lesz az Európa-ligában, vereség esetén pedig a Konferencialigában – tehát mindenképpen ott lesz valamelyik nemzetközi kupa főtábláján.