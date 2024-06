Múzeumok Éjszakája: gólpassz a kultúrának

Gólpassz – ez a Múzeumok Éjszakája idei műsorának hívószava, az esemény június 22-én, szombaton országszerte számos ötletes és izgalmas programot kínál az Európa-bajnokság zajában kulturális tartalomra is vágyó közönségnek.

A Országos Széchenyi Könyvtár a Minden idők focija című, Nemzeti Sporttal közös kiállításához kapcsolódóan 19.45-kor rendhagyó tárlatvezetést tart Vári Árpád történész közreműködésével, aki az 1956-os forradalom és a labdarúgás kapcsolatáról beszélget Sulics Fruzsinával. Izgalmasnak ígérkezik az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 18.00-tól Vörös István előadása „Öngólok és telitalálatok a műfordítások mérkőzésein” címmel. Nem mindennapi téma az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 16.00-tól 23.30-ig futó, „Egy kép, egy sors – felismered-e legendás futballistáinkat az állambiztonság irataiból?” címmel meghirdetett összeállítás.

A Magyar Nemzeti Galéria rendhagyó tárlatvezetést rendez állandó kiállításán Nemzeti Tizenegy címmel, tizenegy korszakos festőművész, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Rippl-Rónai József, Benczúr Gyula, Gulácsy Lajos, Berény Róbert, Csontváry Kosztka Tivadar, Vaszary János, Id. Markó Károly, Madarász Viktor és Székely Bertalan alkotásaira fókuszálva.

A Budavári Zsinagógában 22.30-tól a Csocsózz a rabbival! felhívásra várják az érdeklődőket, és azt is megtudhatjuk, mit mond a kabbala a labdarúgásról. A Kispesti Futball Házban egyebek mellett ki lehet próbálni 16.00-tól a focis szabadulószobát és lehet jelentkezni a Csavard be, mint Détári! kihívásra is. A Fradi Múzeumban 14 órától Rákosi Gyula, a 85 éves csatár és Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművész tart közös közönségtalálkozót, aki pedig Rákosiból még többet szeretne, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben 18.00-ról Rákosi Gyula pályafutásáról hallgathat ismertetőt.

A Néprajzi Múzeum igen színes programmal jelentkezik, a MÉTA központi téren 20.30-tól gombfocibemutatóra és -gálára kerül sor, 21.00-tól Gyarmati János „Életre-halálra – labdajáték az ősi Mexikóban” című prezentációja révén utazhatunk képzeletben egy távoli kultúrába, 22.00-tól a Falusi labdarúgás Magyarországon című előadás ad betekintést a magyar futball kevésbé ismert dimenzióiba és a Hátsó füves országjáró sorozat tapasztalataiba.

Néhány vidéki programajánlat, a teljesség igénye nélkül: a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeumban Fekete István fotóriporter tart vetített képes beszámolót futballutazásairól Albániától Feröerig, a zalaegerszegi Mindszentyneumban 20.30-tól a ZTE korábbi és jelenlegi játékosait kérdezhetik a látogatók, a debreceni Déri Múzeumban olyan országos hírű helyi futballisták, edzők ülnek ki pódiumbeszélgetésre, mint Herczeg András, Igor Bogdanovics vagy Garamvölgyi Péter, a Debreceni Zsidó Hitközség Sajó István-díját pedig 22.15-kor veheti át Dzsudzsák Balázs a Pásti utcai ortodox zsinagógában. És ha már Debrecen, a Szabó Magda Emlékház szervezésében a Dóczy Gimnázium sportcsarnokában lehet gyakorolni felkészült edzők segítségével a kapura rúgásokat, ami azért is kuriózum, mert Tüdős Klára 1906-ban éppen az Abigél című regény helyszínéül szolgáló iskola falai között szervezte meg az ország első női csapatát. A szolnoki Damjanich János Múzeumban a Hátsó füves – barangolás a magyar futball rejtett tájain című fotókiállításhoz kapcsolódóan számos különleges program kínálkozik, a házigazda intézmény Kispad címmel gyermekeknek is készül eseménnyel, a nagyok pedig a Néplap archív sportfelvételeiből készült válogatást böngészhetik.