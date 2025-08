Öröm Zalaegerszegen: újabb brazil csatár érkezését jelentette be a klub – hivatalos

A brazil támadó 2004. január 9-én született Brazíliában, Goiania városában. A Nova Iguacu nevű, brazil egyesület kötelékében ismerkedett meg a profi labdarúgással, 2023-ban már az U20-as csapat mellett a felnőttek között is bemutatkozhatott. 21 éves korára összesen 36 alkalommal jutott szerephez az első csapatban. A Serie D mellett Alegria játékára a kupában és a Campeonato Carioca nevű állami bajnokságban is számított a csapat, amelynek 2024-es döntőjében pályára léphetett az első osztályú Flamengo ellen is – tekintett vissza a zalai klub az új szerzemény pályafutására.

Mint írták, 2024 augusztusában Alegria játékjogát kölcsönvette a Vasco da Gama, ahol szintén az U20-as és felnőtt keretben is számítottak rá. A Vasco játékosaként három alkalommal lépett pályára a fiatalok között, és a Flamengo utánpótláscsapata ellen gólt is szerzett. 2024 októberében pedig a brazil élvonalban is bemutatkozott.

A zalai klub jellemzése szerint Alegria gyors játékos, aki emellett jobb és bal lábával egyaránt magabiztos. Alacsony termete dinamikával párosul.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu – Brazília), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –