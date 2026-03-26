Feröerrel, Montenegróval és Koszovóval játszunk a férfi kézilabda Eb-selejtezősorozatban

Négy kalapba osztva 32 ország válogatottja várta a 2028-as, portugál-spanyol-svájci rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak csütörtöki sorsolását, melyre az egyik jövőbeli helyszínen, Lisszabonban került sor.

Az eseményt Michael Wiederer, az Európa Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke nyitotta meg ünnepi beszédével, a sorsolás során pedig Jesper Nöddesbo, a dánok olimpiai és Európa-bajnok egykori beállója, a svájci irányító Mehdi Ben Romdhane, az olimpiai bronzérmes spanyol beálló, Javier Rodríguez Moreno, és portugál irányító, Rui Silva segédkezett.

Sorrendben először a második, a négyes, a hármas, végül pedig az egyes kalapban lévő csapatokat sorsolták ki, hazánk nemzeti együttese az utóbbiban volt. Chema Rodríguez szövetségi kapitány alakulata 4. selejtezőcsoportban kapott helyet, ellenfelei Feröer, Montenegró és Koszovó lesznek.

A 2028-as tornán a három házigazdán kívül a címvédő Dánia részvétele már biztos, a többi csapatnak a maradék húsz helyért kell majd megküzdenie. A selejtező csoportmeccseire 2026. októbere és 2027. májusa között kerül sor, a tornára a nyolc négyes első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik jut ki. A torna helyszínei Madrid, Valencia, Zürich és Lisszabon lesznek.

A magyar válogatott egyébként az előző (azaz az idei) Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában Montenegró, Finnország és Szlovákia, azt megelőzően pedig Svájc, Grúzia és Litvánia csapatait kapta, mindkét alkalommal a négyes első helyén végzett, és jutott ki az aktuális kontinensviadalra. Hazánk nemzeti együttese legutóbb a 2018-as Eb selejtezőjében nem végzett a csoport élén, akkor éppen a most címvédő Dánia előzte meg.

NS-VÉLEMÉNY ÉLES József, 179-szeres válogatott kézilabdázó: – A selejtezőcsoportban egyik ellenfelünk legyőzése sem megoldhatatlan feladat, de ha a magyar válogatott nem végezhetne bármelyik selejtezőcsoport első két helyének valamelyikén, akkor talán nincs is miről beszélnünk. Feröert tartom a legerősebb ellenfelünknek, az elmúlt években hatalmasat fejlődtek, többször okoztak már meglepetést papíron erősebb csapatoknak is. Koszovót a negyedik helyre sorolom, Montenegró pedig kicsit sötét ló, amely a balkáni kézilabdát játssza, csak éppen nem olyan szinten, mint a legjobbak, például Horvátország. Összegezve: én feröeri és magyar továbbjutást várok ebből a négyesből.

FÉRFI KÉZILABDA

AZ EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐSOROZAT CSOPORTBEOSZTÁSA

1. CSOPORT: Horvátország, Hollandia, Litvánia, Finnország

2. CSOPORT: Norvégia, Ausztria, Grúzia, Törökország

3. CSOPORT: Izland, Szerbia, Ukrajna, Észtország

4. CSOPORT: MAGYARORSZÁG, Feröer, Montenegró, Koszovó

5. CSOPORT: Szlovénia, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Izrael

6. CSOPORT: Franciaország, Lengyelország, Románia, Lettország

7. CSOPORT: Németország, Olaszország, Belgium, Szlovákia

8. CSOPORT: Svédország, Észak-Macedónia, Görögország, Luxemburg