Dombi Tibor: Remélem, debreceniekkel a pályán győzzük le Szlovéniát

Nem fényes a magyar válogatott mérlege Szlovénia ellen. A két együttes – csakúgy, mint szombaton – eddig kizárólag felkészülési mérkőzésen csapott össze egymással, s három szlovén siker mellett csak egy magyar győzelmet mutat a statisztika. Az egyetlen magyar siker alkalmával, 1998. augusztus 19-én, a 2000-es Eb selejtezőjének főpróbáján a 60. percben pályára lépő Dombi Tibor volt a nyerőember. Rögtön aktív volt, s bár a 66. percben öt méterről, éles szögből a szlovén kapusba lőtte a labdát, a 69. percben már nem hibázott. Dzoni Novak adott haza röviden, a magyar csatár lecsapott a labdára és nyolc méterről a kifutó kapus fölött a kapuba emelt. A 86. percben növelte előnyét a magyar válogatott, az előreí­velt labdával megint csak a debreceniek legendás szélsője ugrott ki a vendégvédők között, a kifutó Mladen Dabanovic azonban a tizenhatoson belül buktatta – a játékvezető tizenegyest ítélt, a szabálytalankodó szlovén cserekapust pedig leküldte a pályáról. A tizenegyest Sebők Vilmos értékesítette – a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. A hosszabbításban elaludtak a magyar védők, egy balról beívelt labdára Milenko Acimovic egyedül ugorhatott fel, és öt méterről, középről a jobb alsó sarokba fejelt, de a magyar csapat megőrizte előnyét és megszerezte máig egyetlen győzelmét Szlovénia ellen.

„Nagyon szép emlék nekem a szlovénok elleni mérkőzés, főképp, mert az volt az egyetlen gólom a válogatottban – mondta lapunknak a 35-szörös válogatott támadó, Dombi Tibor. – Emlékszem, lecsaptam egy rövidre sikerült passzra, és átpöccintettem a labdát a kapus felett. Nem voltam nagy gólvágó, ám azon a meccsen kiharcoltam egy tizenegyest is – hát igen, azért ilyenből több összejött pályafutásom során, mint gólból. A kilencvenes évek végén azért nem volt olyan nagy őrület a válogatott körül, mint szerencsére mostanában, még Zalaegerszegen sem volt telt ház, de a közönség vastapssal köszönte meg a csapat eredményes játékát, s elénekelte a találkozó után a Himnuszt.”

Szombaton a Puskás Arénában természetesen zsúfolt lesz a lelátó a magyar–szlovén párharc ötödik felvonásán annak ellenére, hogy válogatottunknak ez lesz a csalódást keltő világbajnoki selejtező utáni első megméretése. Dombi Tibor elismeri az ellenfél tudását, de reméli, hogy a nemzeti csapat javít a mérlegen és győztesen hagyja el a pályát.

„Szlovénia ahhoz képest, hogy kis nemzet, jobbnál jobb sportolókkal büszkélkedhet – folytatta az 52 éves korábbi jobbszélső. – Kosárlabdában és kerékpározásban is kiemelkedő tehetségei vannak, de a labdarúgására sem lehet rálegyinteni. A Maribor hosszú évek óta európai kupaszereplő, a legutóbbi Európa-bajnokságon is jól szerepelt a válogatott, amely Benjamin Sesko hiányában is jó erőt képvisel. Mindezek ellenére bízom abban, sőt, úgy érzem, szombaton győz Magyarország.”

A Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésre összeállított keretbe három újonc – köztük a debreceni Szűcs Tamás – kapott meghívót Marco Rossitól, mellettük pedig több korábbi kerettag, így Bárány Donát is visszatér a csapatba, és az extámadó reméli, hogy minél több fiatal és két DVSC-labdarúgó is megkapja a lehetőséget a bizonyításra.

„Amikor véget ér egy selejtezősorozat vagy egy torna, akkor jön el az idő, hogy a szövetségi kapitány kipróbálja a jövő reménységeit, kicsit kísérletezzen. Szerintem ezúttal is megkapják a lehetőséget a fiatalok, s külön szorítok a két debreceninek, Szűcs Tamásnak és Bárány Donátnak, hogy bemutatkozhassanak a nemzeti csapatban” – zárta mondandóját a DVSC-vel hétszeres magyar bajnok Dombi Tibor.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!