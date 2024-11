Szoboszlai Dominik lehet a legfiatalabb 50-szeres válogatottunk

Mintha csak tegnap lett volna. A szlovákoktól elszenvedett 2–0-s vereség után amennyire csalódottan, legalább annyira dühösen mondta, hogy nem ilyen bemutatkozásról álmodott. Ott állt a nagyszombati stadion főépülete előtt, fiatal korát meghazudtolva már akkor elképesztő önbizalommal sétált a csapatot szállító busz felé, de látszott rajta, alighanem ő maga sem tudja eldönteni, örüljön vagy inkább bánkódjon… Eljött a nagy nap, bemutatkozott a válogatottban, de ki szeret vesztes meccsen debütálni?

Repül az idő, öt és fél évvel később máris jubilálhat az immár válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik, szombat este Hollandia ellen ötvenedszer húzhatja magára a nemzeti együttes mezét.

„A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér” – szól az idézet a Liverpool támadójának bal karján.

Alig múlt tizenöt, amikor magára tetováltatta a mondatot, ez is jól mutatja, tinédzserként is mennyire céltudatos, eltökélt és sikerorientált volt. Míg mások a szórakozóhelyeket járták, esténként moziba ültek be a barátokkal, ő pihent, regenerálódott, hogy a másnap reggeli edzésre ismét fitt legyen. Magasra vágyott, a csúcsot célozta meg, és egészen fiatalon oda is ért. A Szlovákia elleni mérkőzés napján 18 éves, négy hónapos és 24 napos volt, Pozsonyban az 55. percben a középpályán fel alá robotoló Kleinheisler Lászlót váltotta. Hogy mennyire megy az idő, jól mutatja az is, a mostani keretből mindössze Willi Orbán és Nagy Ádám lépett még pályára, a kezdőcsapatból van, aki már visszavonult, más edzőnek állt, de olyan is, aki az NB I-be külföldről hazatérve azóta is a pályán van.

A magyar srácok már most „megőrülnek” érte...

Szoboszlai Dominik azonban még jó ideig ott is lesz, hiszen néhány hete töltötte be a huszonnégyet, ha minden jól alakul, minimum tíz évig még a csúcson maradhat. Már csak azért is, mert benne az is meg van, ami a labdarúgáshoz a tehetség és az akarat mellett mindenképpen elengedhetetlen, a megfelelő mentális képesség. A lámpaláz nála ritka, mint a fehér holló, a nehéz helyzeteket könnyedén veszi, és jól küzdi le az akadályokat. Az utóbbi években és a Liverpoolhoz kerülve alighanem a népszerűség megszokása lehetett a legnagyobb kihívás neki, a magyar gyerekek „megőrülnek” érte, a válogatott hazai találkozói után több tízezer mezt is könnyedén kioszthatna, ráadásul jóképű is, így a hölgyeket is képes a televízió képernyője elé ültetni.

Fotó: Dömötör Csaba

A legendás Détári Lajos a vb-szereplésben bízik

Az ötvenedik válogatott fellépésére készülő támadó a válogatottban első gólját is Szlovákia ellen szerezte, a márciusi bemutatkozás után szeptemberben már a góllövők közé is feliratkozott, bár az öröm ismét keserédes volt, hiszen a szlovákok 2–1-re győztek Budapesten, ám addigra már túl volt a Horvátország (2–1), az Azerbajdzsán (3–1), valamint a Wales elleni (1–0) győztes mérkőzésen. Hetedik meccse pedig már az Uruguay elleni (1–2) Puskás Aréna avató mérkőzése volt, így a stadion megnyitása óta gyakorlatilag otthon érezheti magát, és a csapattal rendre több tízezer őrjöngő szurkoló előtt léphet pályára.

A magyar labdarúgásban a legutóbbi (világ)sztár Détári Lajos volt (az övéhez hasonlítják Szoboszlai Dominik képességeit és futballját), akit annak idején rendszeresen meghívtak a világválogatottba, s aki egykor a világ harmadik legdrágább futballistája volt. A 61-szeres válogatott játékos az utóbbi években nem nyilatkozik a magyar labdarúgásról, ám ezúttal kivételt tett.

„Nagy bravúr ilyen fiatalon az ötvenedik válogatott mérkőzést elérni – mondta az a német Eintracht Frankfurt és a görög Olympiakosz egykori támadója Szoboszlai Dominik szombati jubileumával kapcsolatban. – Én közel jártam már a harminchoz, mire félszáz meccsig jutottam, a jubileumi meccset Katar ellen Dohában játszottam, barátságos mérkőzésen nyertünk négy egyre. Igaz, akkoriban sokkal kevesebb meccset játszottunk, a számokat, statisztikákat ebből a szempontból nem is érdemes komolyan venni… Nagy tett, hogy a válogatott sorozatban kijutott az előző három Európa-bajnokságra, aki ezen a három tornán részt vett, máris előkelő helyre tornászta fel magát a ranglistán. A mexikói világbajnokság csalódása után én is úgy voltam vele, biztosan kijutunk egy újabb vébére, vagy Eb-re – hát másként alakult…”

Az első gól után (2019 szeptembere: Magyarország–Szlovákia 1–2) Dzsudzsák Balázs „kapta el” Szoboszlai Dominikot (Fotó: Tumbasz Hedi)

Sztárok között játszani a legjobbak kiváltsága

Szoboszlai Dominik tizennyolc múlt, mikor bemutatkozott a válogatottban – Détári Lajos huszonegy évesen került a nemzeti együtteshez. Ahogy a korábbi irányító mesélte, akkoriban a válogatott öltözőjében óriási tisztelet övezte a rutinos futballistákat, hemzsegett az öltöző a minden hájjal megkent tapasztalt játékosoktól, a fiataloknak a tiszteletet ki kellett érdemelniük.

„Amikor a csapathoz kerültem, Nyilasi Tibor volt a csapatkapitány – elevenítette fel a hétszeres világválogatott labdarúgó, akit a Nemzeti Sportügynökség a közelmúltban nagykövetének nevezett ki. – Ha Nyíl sérült volt, akkor Nagy Antal karjára került a szalag, később én már huszonhét éves koromban Garaba Imrétől örököltem meg a csapatkapitányi karszalagot. Szoboszlai Dominik igazi vezér, Marco Rossi nem véletlenül döntött úgy Király Gábor, Dzsudzsák Balázs és Szalai Ádám visszavonulása után, hogy őt jelöli kapitánynak. Jó kiállású srác, a Liverpool nem akárkit igazol le, a válogatott pedig rendkívül népszerű az elmúlt években.”

Détári Lajos egyvalamit bán, azt, hogy nem tette el az ötvenedik meccsén viselt mezét, vagy a csapatkapitányi karszalagot. Ha ma játszana, biztosan elkezdené gyűjteni az ereklyéket, olyan gyűjtemény jöhetett volna össze, amely egyedülálló lenne Magyarországon. Néhány név, akivel az egykori magyar válogatott támadó együtt futballozott a világválogatottban: Pelé, Osvaldo Ardiles, Michel Platini, Paulo Futre, Rinat Daszajev, Andoni Zubizarreta, Olekszandr Zavarov, Ihor Belanov, Gary Lineker, Dragan Sztojkovics.

Szoboszlai Dominik korunk legjobbjai ellen léphet pályára a Premier League-ben vagy éppen a válogatottban, sőt, Liverpoolban olyan társakkal lehet együtt nap mint nap, mint a holland Virgil van Dijk, a világbajnok argentin Alexis Mac Allister vagy éppen az egyiptomi gólzsák, Mohamed Szalah.

„Szurkolok Szoboszlai Dominiknak, hogy az ötvenedik után legyen meg a századik válogatottsága is. A labdarúgáshoz szerencse is kell, úgyhogy kívánom azt is, hogy kerüljék el a sérülések. Csak így lehet a csúcson maradni.”

Első válogatott mérkőzésén Szoboszlai Dominik a szlovákok sztárjával, Marek Hamsíkkal csatázott (Fotó: Török Attila)

Ez idáig épp kereken ötven olyan magyar labdarúgó van, aki pályafutása során eljutott ötven válogatott mérkőzésig. Ha a papírformának megfelelően szombaton pályára lép Amszterdamban Hollandia ellen Szoboszlai Dominik, ő lesz az ötvenegyedik – viszont amint ez megtörténik, senki sem lesz, aki nála gyorsabban elérte volna a félszázas határt. A Liverpool légiósa ugyanis 24 évesen és 22 naposan ér el ehhez a mérföldkőhöz. A további ötven labdarúgó közül csupán egy van, aki már 24 évesen eljutott idáig, Albert Flórián, aki két nappal volt nála idősebb a jeles napon: a végül 75-ig jutó „Császár” ötvenedik meccsén címeres mezben, 1965. október 9-én a Népstadionban az NDK ellen 3:2-re megnyert világbajnoki selejtezőn 24 éves és 24 napos volt.

Kettejükön kívül nem volt senki, aki 24 évesen (vagy annál fiatalabban) már ötvennél tartott volna. Néhány legendás játékost kiemelve megnéztük, ők mikor jutottal el a római L-hez. Minden idők legnagyobbja, Puskás Ferenc (85 válogatottság) 26 évesen (Ausztria–Magyarország 2:3, Bécs, 1953. október 11.); Fazekas László (92) 28 esztendősen (Magyarország–Franciaország 1–0, Népstadion, 1976. május 22.); Grosics Gyula (86) 31 évesen (NSZK–Magyarország 1:0, Hannover, 1957. december 22.); Bene Ferenc (76) 26 évesen (Magyarország–Bulgária 2–0, Népstadion, 1971. szeptember 25.); Mészöly Kálmán (61) szintén 26 esztendősen (Szovjetunió–Magyarország 3:0, Moszkva, 1968. május 11.). A jelenlegi csúcstartó, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs ugyancsak 26 éves volt, amikor 2013. február 6-án a törökországi Belekben a Fehéroroszország elleni 1–1-es felkészülési mérkőzésen ötvenedszer öltötte magára a nemzeti csapat dresszét. Albert Flóriánt megelőzve lesz Szoboszlai a legfiatalabb az ötvenes mérföldkőnél

Megnéztük, a futballtörténelem legnagyobb játékosai milyen idős korukban értek el az ötvenedik válogatottságig. Ahogy a legtöbbszörös magyar válogatottak között, itt is a 26-28 éves kor mondható átlagosnak. Persze vannak, akik korábban kezdték, mint például Cristiano Ronaldo, aki még csak 22 éves volt, amikor 2007. október 13-án az Azerbajdzsán elleni baki Eb-selejtezőn eljutott ehhez a kerek számhoz. Ugyanakkor honfitársa, az őt megelőző korszak legnagyobbja, Eusébio 29 évesen lett ötvenszeres portugál válogatott (1971-ben a skóciai Eb-selejtezőn). Itt kell rögtön hozzátennünk, hogy korunk játékosai azért gyorsabban haladhatnak, mivel több válogatott találkozó van, és a cserelehetőségek száma a kezdeti nulláról mára ötre nőtt, így néhány percre csereként beállva is lehet növelni a válogatottsági számot. A brazil Ronaldo ugyanúgy 22 évesen jutott el a félszáz meccsig (1999 júliusában a Mexikó elleni Copa América-összecsapáson), mint portugál névrokona, de Lionel Messi sem sokkal maradt el tőlük, ő 23 volt – igaz, aligha szívesen emlékszik vissza, mert azon a meccsen döngölte bele a földbe a későbbi győztes német válogatott Argentínát a 2010-es világbajnokság negyeddöntőjében (4–0). Pelé, Diego Maradona és Franz Beckenbauer egyaránt 25 éves volt félszáznál, Bobby Charlton 26, Zinédine Zidane 27, Michel Platini 28. Ha esetleg valaki hiányolja a legnagyobbak közül Johan Cruyffot, Alfredo Di Stéfanót vagy George Bestet – nos, ők ilyen-olyan okból nem jutottak el ötven válogatottságig. Johan Cruyff el sem jutott az ötvenedik meccsig…