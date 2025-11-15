Nincs alibi – Smahulya Ádám jegyzete

BÍZOM A MAGYAR VÁLOGATOTTBAN és abban, hogy az írek elleni vasárnapi győzelemmel meglesz a pótselejtező. Írhatnám persze azt, hogy az első hely, de egyrészt ennyire azért nem vagyok optimista, másrészt egyetértek Marco Rossival, hogy nem reális abban reménykedni, hogy Portugália hazai pályán kikap Örményországtól. Viszont nem túlzás azt remélni, hogy Szobosz­lai Dominikék legyőzik Írországot. Nemcsak azért, mert jobb és erősebb a magyar válogatott, és nem is csak azért, mert hazai pályán, a telt házas Puskás Arénában játszhatja a mérkőzést, hanem azért is, mert az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az ehhez hasonló kulcsfontosságú összecsapásokra mindig felszívja magát a válogatott. Nincs alibi.

Gondoljunk csak a 2015-ös, Norvégia elleni Eb-pótselejtezőre, ahol a többség még minket tartott esélytelenebbnek, Bernd Storck csapata mégis kettős győzelemmel jutott ki a kontinenstornára. De említhetném a 2020-as, Izland ellen 2–1-re megnyert pótselejtezőt is, vagy a tavalyi, Skócia ellen 1–0-ra megnyert Eb-csoportmérkőzést. Az végül nem ért továbbjutást, de ez nem a magyar válogatotton múlt. Én egyébként ide sorolom a 2021-es Eb-n a Németország elleni 2–2-t is, ami sajnos szintén nem volt elegendő a folytatáshoz, de a válogatott megmutatta, hogy ezeken a mérkőzéseken tényleg erőn felül teljesít. Az egyetlen kivétel talán a Törökország ellen elveszített NL-osztályozó, de az említettek közül talán ez volt a legkevésbé fontos. Tény persze, hogy voltak az utóbbi években váratlan, kellemetlen botlások, de egyik sem az igazán fontos, sorsdöntő összecsapásokon.

Persze, ahogy Marco Rossi és Bolla Bendegúz is említette, fel kell készülni az írek kellemetlen stílusára, és arra, hogy bizonyára sokat provokálják a magyar futballistákat, hátha ezúttal is kiállítják valamelyik kulcsemberünket, ahogy szeptemberben Sallai Rolandot. Vagy ahogy csütörtökön Dublinban Cristiano Ronaldót a portugálok elleni meccsen. Talán erre a legnehezebb felkészülni, mert hiába vagyunk jobbak, a csata hevében bizony néha még a leghiggadtabb játékosok is elveszíthetik a fejüket.

De bizonyára ők is tudják, mekkora esély előtt állnak. Egy lépésre, egyetlen pontra a vb-pótselejtező. Meg kell ragadni az esélyt, aztán stílusosan egy-két Guinness-szel koccintani az írek elleni győzelemre és a sikeres folytatásra.