Nemzeti Sportrádió

Lukács Dániel és Tóth Alex is bekerült az írek elleni kezdőbe

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 13:33
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
vb-selejtező ír válogatott magyar válogatott
A magyar válogatott Írország ellen, a Puskás Arénában zárja a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatát. A mérkőzés előtt másfél órával Marco Rossi kijelölte a magyar, Heimir Hallgrímsson pedig az ír válogatott kezdőcsapatát.

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG
Budapest, Puskás Aréna, 15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A.– Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene, Cullen, Molumby, Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSE
15.00: Portugália–Örményország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Kapcsolódó tartalom

Új hazai mezében játszik válogatottunk az írek ellen

A múlt héten bemutatott piros mezében fogadja a szigetországiakat nemzeti csapatunk.

Olvasóink nem változtatnának a saját kezdőcsapatukon, de Rossién igen

Ezúttal is egy helyen tért el az NSO-olvasók csapata és Marco Rossi várható, Örményországban is látott kezdő tizenegye. Szoboszlai megelőzte Orbánt.

Ötvös és Mocsi visszakerült az írek elleni meccskeretbe, Bárány nem

KEZDÉS 15.00. Csongvai Áron és Osváth Attila ezúttal nincs ott a névsorban.

Akár még az első kalapból is várhatnánk a pótselejtezőt, de... – minden, amit az utolsó kör előtt tudni kell

Mutatjuk, kik jöhetnek szembe jövő tavasszal, ha kiharcoljuk a pótselejtezőt! Persze még az egyenes ági vb-részvétel is összejöhet ma, de vereség esetén minden álom szertefoszlana...

 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)
Támadók: Adam Idah (Swansea City – Wales), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. Magyarország

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

vb-selejtező ír válogatott magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: Magyarország–Írország

Magyar válogatott
57 perce

Olvasóink nem változtatnának a saját kezdőcsapatukon, de Rossién igen

Magyar válogatott
4 órája

Akár még az első kalapból is várhatnánk a pótselejtezőt, de... – minden, amit az utolsó kör előtt tudni kell

Magyar válogatott
4 órája

„Rengeteg párharc várható, nem játszhatunk passzívan az írek ellen”

Magyar válogatott
5 órája

Nincs alibi – Smahulya Ádám jegyzete

Magyar válogatott
15 órája

Jókor légy jobb! – Ballai Attila publicisztikája

Magyar válogatott
15 órája

A görögök nagy szívességet tettek a dánoknak, akik azonban nem bírtak a fehéroroszokkal

Foci vb 2026
16 órája

Vb-selejtező: megverték a svédeket, szinte biztosan kijutnak a svájciak

Foci vb 2026
16 órája
Ezek is érdekelhetik