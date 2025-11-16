Lukács Dániel és Tóth Alex is bekerült az írek elleni kezdőbe

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG

Budapest, Puskás Aréna, 15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A.– Lukács D., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, O’Brien, N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene, Cullen, Molumby, Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSE

15.00: Portugália–Örményország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!